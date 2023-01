De hoeveelheid balverlies van Kenneth Taylor heeft veel weg van een beurscrash

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 4 voor Alfred Schreuder

Dus Daley Blind loopt op De Toekomst naar binnen en vindt in de ruimtes onder de kantine de spelers en stafleden van wie hij afscheid zal nemen. ­Schreuder ontbreekt, hij zit boven. ‘Vergadering.’ Nu heeft hij spijt, blijkens De Telegraaf; wie weet hebben ze hem de spijt wel ingefluisterd, dat hij niet even naar beneden is gelopen. Het klonk zo vals als een nooit gestemde viool.

Het probleem is dat Schreuder niet alleen in ­sociaal of empathisch opzicht schrale plekken ­vertoont; tactisch zijn er ook wensen. Als iemand tegenwoordig faalt op het middenveld van Ajax, na een mooi begin het vorig seizoen, is het Kenneth Taylor. Toch blijft de coach hem maar opstellen, ­ondanks gemiste kansen en een hoeveelheid balverlies die veel wegheeft van een beurscrash. Een typerende Tayloractie: hij begint te dribbelen, ­passeert twee man, stuit op de derde en realiseert zich te laat dat hij moet terugrennen om zijn man weer op te pikken.

Ik zag gisteren een jongen van 18 jaar bij City, Rico Lewis – weliswaar meer verdedigend aangelegd dan Taylor – die als ‘holding midfielder’ de as van Tottenham bespeelde als een soort Nigel de Jong of Willy van de Kerkhof: als een pain in the ass dus, die af en toe ook diepgang zocht. Hij liet een enorme tactische discipline zien. Guardiola maakt zo’n ­speler zichtbaar beter, Taylor wordt alleen maar slechter. Hoe denkt Schreuder het blok Wieffer-Kökcü te slechten? Ajax heeft passes nodig. Wie geeft ze? Berghuis? In het huidige politieke klimaat, waar de overheid fanatiek op klimaatactivisten jaagt, terwijl in De Kuip vrijwel alles mag wat in het Wetboek van Strafrecht als verboden geldt, is ­Berghuis alleen al een risico door hem op te stellen. Een risico voor zijn eigen gezondheid, welteverstaan. Er komen netten te hangen. Netten houden dingen tegen, is de theorie.

Alfred Schreuder. Beeld Toon Dompeling/Pro Shots

Een 9 voor Riyad Mahrez

Clubs noch individuele spelers houden het een heel seizoen vol op hetzelfde niveau – en zeker niet in de Premier League. Dus topvorm komt in golven. Tegen Tottenham bereed Mahrez de hoogste kam van de branding. Hij schudde Perisic en Davies van zich af met bewegingen die iedereen kent, kleine lichaams­schijnbeweging naar rechts en dan naar binnen waar de linkervoet wacht. Je weet dat hij het gaat doen en toch is het onbespeelbaar. Tientallen voetballers zijn in de loop der jaren als gewoontedieren langs hun tegenstanders gesneld.

Als Mahrez in vorm is, scoort hij – zoals donderdag twee keer tegen Spurs, die even dachten dat ze zouden winnen. In de 46ste en 47ste minuut van de eerste helft maakten ze 0-2. Guardiola deed wat een Guardiola doet in de rust en voordat de toeschouwers allemaal zaten, stond het 2-2. Daarna pakte Mahrez zijn golf.

Riyad Mahrez. Beeld ANP/EPA

Een 4 voor Antony

Er kwam een moment, Antony verloor weer eens een bal, dat Bruno Fernandes zijn geduld verloor en de Braziliaan zijn huid vol schold. Antony schold keihard terug. Het woord ‘puta’ kwam zichtbaar uit de mond. Een minuut later was er een handje tussen de twee, net niet te zien onder de beeldrand. Het joch presteert niet, zeker niet genoeg voor een aankoop van 100 miljoen. We kennen hem niet persoonlijk, maar een gebrek aan zelfkritiek is duidelijker zichtbaar dan de vuurtoren van Terschelling. Antony wordt een probleem.

Antony. Beeld AFP

