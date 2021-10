De hand van Ten Hag: hij flikt het weer

Ajax speelt tegen Borussia Dortmund. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

Ze zochten hem allemaal wel even op na de oorwassing in de Johan Cruijff Arena (4-0). De geslagen spelers en stafleden van Borussia Dortmund hadden vrijwel allemaal een schouderklopje of een welgemeende handdruk over voor de Nederlandse voetbaltrainer die zoveel indruk maakt sinds hij in januari 2018 aan het roer kwam in Amsterdam.

Erik ten Hag. In zijn eerste jaar verguisd door een enkeling, op zijn minst onbegrepen door veel anderen. Wie zag in hem meteen de topcoach die hij nu is? Onverstoorbaar (een woord dat hij zelf zo vaak in de mond neemt) stapt hij door het leven. Met ferme passen, alsof hij haast heeft. Ten Hag kijkt zelden achterom. Altijd op zoek naar beter, hoger, sneller. Scherp en met oog voor detail.

Sporting-Ajax 1-5, Ajax-Besiktas 2-0, Ajax-Dortmund 4-0. Of de wedstrijd tegen de Duitse topclub de beste was onder zijn leiding? “Een van de beste,” zegt Ten Hag na wéér zo’n fascinerende voetbalavond in de Arena. Hij lacht. “Ik herinner me een potje in Madrid, dat was ook niet onaardig.”

Transitie

Op 5 maart 2019 maakte Ajax in Bernabéu gehakt van Real (1-4). Pak de opstelling van toen er eens bij en zie welke transitie de selectie in ruim twee jaar heeft doorgemaakt. Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech, Lasse Schöne, Donny van de Beek; zoveel spelers gingen, zoveel nieuwe spelers kwamen. De uitblinkers van het moment heten Antony, Sébastien Haller, Steven Berghuis, Jurriën Timber. Er zijn in die twee jaar andere accenten gelegd, er is grondig gesleuteld aan veel facetten van het spel. Wat is gebleven is de aanvalslust, het plezier in het spel, de overgave. Voetbal volgens de filosofie van Ajax, met de duidelijke signatuur van Ten Hag.

“De spelers van Ajax bewegen veel, ze lopen soms kriskras door elkaar op zoek naar ruimte, maar zodra ze de bal kwijt zijn, hebben ze toch alle posities weer bezet.”

Het was een korte samenvatting van verliezend trainer Marco Rose over het spel van de oppermachtige tegenstander. En hij nam daarmee en passant zijn hoed af voor zijn Nederlandse collega, die toch al een goede naam heeft in Duitsland. Ten Hag heeft veel tijd en trainingsarbeid gestoken in het Ajax dat zo overtuigend is begonnen aan dit seizoen. De kracht van de trainer: de speelwijze en de opstelling zo op elkaar afstemmen dat elke speler individueel het beste uit zichzelf kan halen.

De uitslagen en de goals gaan ondertussen de wereld over. Ten Hag: “We hebben aan een nieuw team gebouwd, gaandeweg andere spelers ingepast. Dat gaat zich steeds meer vormen. Het is prettig voor een coach om met ervaren spelers als Daley Blind en Dusan Tadic een sterke basis te hebben. Zij kennen de filosofie van de club, en ze herkennen als geen ander de momenten waarop het moet gebeuren. Dan halen zij zo’n hoog niveau. We zijn op de goede weg. Als we dit doorzetten met z’n allen dan kan het een heel mooi seizoen worden.”

