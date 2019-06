De grote vraag bij Ajax: wie vervangt Matthijs de Ligt?

Lisandro Magallán en Perr Schuurs moeten de komende weken laten zien dat zij in staat zijn Matthijs de Ligt op te volgen. In de eerste oefenwedstrijd tegen Quick ’20 (11-2) ­kregen beiden een helft speeltijd.

De Ligt is nog niet weg bij Ajax, maar niemand twijfelt eraan dat de jonge centrale verdediger binnenkort ­wereldkundig maakt waar hij zijn carrière voortzet. Regeren is vooruitzien: een jaar geleden al pikte Ajax voor die positie de talentvolle Perr Schuurs op bij Fortuna Sittard. En in januari werd de ervaren Lisandro Magallán (25, afkomstig van Boca Juniors) aangetrokken. Ook de Argentijn is een rechts­benige voorstopper.

We hebben vorig seizoen nog niet veel van dat duo gezien. Aanvoerder De Ligt was onverwoestbaar en speelde nagenoeg alle wedstrijden. Schuurs kwam uit voor Jong Ajax. Magallán moest het doen met een sporadische (inval)beurt in het eerste elftal – en daarin had hij weinig geluk.

Testcase

Toch lijkt Ten Hag niet van plan een verzoek in te dienen bij technisch ­directeur Marc Overmars om een vervanger voor De Ligt van buitenaf aan te trekken. “Magallán en Schuurs krijgen in deze voorbereidingsperiode de kans zich te laten zien,” zei de trainer dinsdagavond stellig. Dat is ook niet meer dan logisch. Voor Schuurs (2 miljoen euro) en Magallán (8 miljoen) heeft Ajax immers een smak geld neergelegd.

Over hun eerste ‘testcase’ viel niets zinnigs te zeggen. Hoofdklasser Quick ’20 werd op sportpark Vondersweijde in Oldenzaal met 11-2 over de knie gelegd in een nietszeggend trainingspotje. Magallán speelde de eerste helft, Schuurs de tweede. Ten Hag: “Je mag hier geen enkele conclusie aan verbinden.”

Verre van compleet

De kop is eraf, dat wel: 41 dagen na de kampioenswedstrijd tegen De Graafschap is Ajax dinsdagavond begonnen aan seizoen 2019-2020. Ten Hag heeft twee nieuwe assistenten: Michael Reiziger en Christian Poulsen, al ­begint die laatste pas op 1 juli.

Ajax verblijft sinds maandagmiddag in het Overijsselse grensdorp De Lutte, in De Bloemenbeek, het hotel dat voor de Amsterdammers al sinds de jaren zeventig geregeld als uitvalsbasis dient tijdens trainingskampen. De selectie is verre van compleet. ­Internationals als Daley Blind, Donny van de Beek, André Onana, Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui ontbreken nog, net als recente aankopen Quincy Promes en de Roemeense middenvelder Razvan Marin.

Aanwinsten

Twee andere aanwinsten, Kik Pierie (centrale verdediger) en Lisandro Martínez (linksback), verschenen dinsdag wel op het veld. De Argentijn liet zijn eerste assist noteren als speler van Ajax: een gevoelvol voorzetje op Vaclav Cerny (1-4). Cerny maakte er in de eerste helft drie tegen de hoofdklasser uit Oldenzaal, Klaas-Jan Huntelaar scoorde twee keer.

Ten Hag wisselde in de rust zijn complete elftal. In de tweede helft stonden voornamelijk jonge Ajacieden in het veld. Victor Jensen (twee keer), Dani de Wit (penalty) en Brian Brobbey kwamen nog tot scoren.

Nog niet alle 29 spelers kwamen in actie, zoals Joël Veltman en Carel Eiting. Ajax oefent zaterdag tegen het Deense Aalborg. Ook dat duel wordt gespeeld op sportpark Vondersweijde in Oldenzaal, de woonplaats van Erik ten Hag.