De grootste worst die voor Sarina’s neus bungelt, is dat de FA niemand uitsluit als opvolger van Southgate

Sarina Wiegman (rechts). Beeld DAN HIMBRECHTS/EPA

Een 9 voor Sarina Wiegman

De strijd om Wiegman is begonnen voordat de finale tegen Spanje is gespeeld. In de VS heeft de bondscoach Andonovski ontslag genomen, al of niet na aandrang, wat iedereen begrijpt die het nationale elftal tijdens dit WK heeft zien spelen. ‘De gieren cirkelen reeds,’ schreef The Guardian. Met gieren werden de Amerikanen bedoeld, bij wie het geld stroomt en de genderconventies losser zijn.

Intussen deed Mark Bullingham, de baas van de Engelse voetbalbond, een paar interessante uitspraken, in elk geval interessant voor Wiegman en haar bankmanager. “Na het WK gaan we praten, net zoals we dat na het EK hebben gedaan,” zei Bullingham, die benadrukte dat Sarina’s contract loopt tot 2025 en dat ze nergens heen gaat en zeker niet naar de VS. Natuurlijk is de FA voor gelijke betaling van de mannen en de vrouwen, wat ook geldt voor de coaches, maar zo ver zijn ze nog niet, aldus de CEO. “Als we extra geld gaan uitgeven aan het ene project, dan moeten we dat korten op het andere.”

Hier sprak een man die de bui zag hangen. Wiegman verdient een half miljoen, Gareth Southgate vijf. “Het zou van weinig respect getuigen als ik zei dat het coachen van de mannen een stap omhoog zou zijn voor Sarina Wiegman,” zei hij vervolgens. En ook dat het niet om het geld ging.

Dat weet ik nog zo net niet. Er zit nogal een verschil tussen vijfhonderdduizend en vijf miljoen pond. Het eerste bedrag is maar 10 procent van het tweede, namelijk. De grootste worst die voor Sarina’s neus bungelt, is dat de FA niemand uitsluit als het gaat om de opvolging van Southgate. “We hoeven niet de beste man aan te nemen, maar de beste persoon,” heeft Bullingham gezegd. “Sarina kan in het voetbal alles doen wat ze maar wil.”

Op de bank zitten bij het mannenteam zou een sprookjesachtig vervolg van een carrière zijn, door haarzelf reeds als fairytale omschreven. Voor een overwinning op Spanje, zelfs de gedachte eraan, bestaan nog geen woorden.

Carel Eiting. Beeld Shane Winsser/Pro Shots

Een 8 voor Carel Eiting

Als er een conflict is tussen Eiting en Volendam, en dat is er, wie geloven we dan? Jonk, Jongkind en Molenaar of de speler? Het is bijna een retorische vraag: Eiting natuurlijk. Aan transfers van en naar Volendam zit steevast een luchtje, sinds de vader van Micky van de Ven verklapte dat de technische staf meesnuffelt. (Term uit de platenindustrie: meesnuffelende radio-dj’s die een plaat draaiden tegen een kleine vergoeding, haha. “Wist je dat niet? Lex snuffelt mee, hoor.”) Het bestaan van de snuffelregeling werd al eens bevestigd door Keje Molenaar, bij RTV NH.

Volendam krijgt een doorverkooppercentage van het enorme bedrag dat Tottenham Hotspur betaalde voor Van de Ven. De vraag is: pakken Jonk en zijn vrienden daar ook 10 procent van? In elk geval snap ik heel goed dat Volendam vecht voor elke ton die ze meer kunnen krijgen voor Carel Eiting. Er is meer dan één bankrekening in het geding.

Ruben van Bommel (rechts) met teamgenoot Vangelis Pavlidis. Beeld Jasper Ruhe/Pro Shots

Een 9 voor Ruben van Bommel

Het gaat me om het doelpunt tegen Santa Coloma. Voor iemand die overal rechtsbenig wordt genoemd, was deze bal met links bijna onbestaanbaar. Zo goed zou hij in principe een bal alleen met zijn rechter kunnen raken. Ik noem het een fairytale van een doelpunt.

