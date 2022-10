Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 8 voor Jude Bellingham

In het grootste deel van Europa begint het administratieve voetbaljaar op 1 januari. In Engeland is dat 1 september. De uitkomsten zijn hetzelfde. The Guardian koos een maand geleden de 20 beste jeugdspelers behorend tot de generatie 2022. Dertien van die twintig zijn geboren in het ‘semester’ tussen 1 september 2005 en 28 februari 2006. In Europa zie je hetzelfde patroon: de grootste talenten komen steevast uit de eerste vier maanden van het jaar. De befaamde econoom Ignacio Palacios-Huerta, tevens penaltystatisticus, wees in zijn blog in dezelfde krant nog maar eens op dit bekende fenomeen. Hoe komt het dat de scouts daar nog steeds geen rekening mee houden? Deden ze dat wel, dan konden ze tientallen miljoenen aan extra aankopen besparen. Ik wijt het aan het ingebakken voetbalconservatisme. Men zal verwijzen naar de op 29 juni geboren Bellingham en hard ‘Zie je wel!’ roepen.

Jude Bellingham van Borussia Dortmund. Beeld SASCHA SCHUERMANN/AFP

