De gouden generatie van Ajax geeft het stokje door

De generatie die 25 jaar geleden met Ajax de wereldbeker won, staat mede aan de basis van een nieuwe bloeiperiode van de club. De club maakt in alle opzichten een solide indruk.

Dat Davy Klaassen zaterdagavond tegen FC Emmen het openingsdoelpunt voor zijn rekening nam, was niet bijzonder. Dat hij op fraaie wijze de 0-2 van Zakaria Labyad voorbereidde – al even knap afgerond door de schaduwspits – mocht ook geen verrassing zijn. Het interessante aan die twee vroege doelpunten was dat de thuisploeg in die twintig minuten nog niet één keer in de buurt van doelman Andre Onana was geweest.

Het was in de afgelopen vier jaar vaak het beeld van Ajax: veel aanvallen, veel weggeven. In elke wedstrijd lagen er voor de tegenstander zeeën van ruimte voor de counter. Met de komst van Klaassen is een belangrijke schakel toegevoegd aan de organisatie binnen de krijtlijnen. Hij is het verbindende element. Klaassen voedt de aanval, laat de jonge Ryan Gravenberch excelleren en vormt de buffer vóór de laatste linie. Met het door Klaassen geregisseerde en dichtgetimmerde middenveld komen de verdedigers veel minder vaak in kwetsbare situaties terecht. Hij is het deltaplan van Ajax.

Revolutie van Cruijff

Voor 13 miljoen euro was Klaassen de laatste aankoop van afgelopen zomer. Tien jaar geleden was het nog ondenkbaar, onmogelijk zelfs, dat Ajax dergelijke bedragen uittrok voor transfers. De club schreef dieprode cijfers.

De kas was leeg toen Johan Cruijff zijn revolutie begon eind 2010. Cruijff zette de deur wagenwijd open voor oud-spelers van Ajax, die in alle lagen van de organisatie de taal van de voetballers moesten verkondigen. Frank de Boer werd hoofdtrainer. Met bescheiden middelen, zwaar leunend op de eigen jeugd, legde hij met vier kampioenschappen en de daaraan gekoppelde lucratieve deelnames aan de Champions League de financiële basis die de huidige investeringen mogelijk maken.

Interne strijd

Na de door Cruijff ingezette radicale omslag volgde de evolutie. Cruijff zelf en een aantal van zijn trouwste volgelingen trokken na veel interne strijd hun handen af van de club of werden op een zijspoor gezet. De geleidelijke overgang naar een moderne voetbalorganisatie was echter al ingezet. Met twee oud-spelers aan het roer: Edwin van der Sar als algemeen directeur en Marc Overmars als technische baas. Op sportief en commercieel vlak maakte Ajax in een paar jaar tijd enorme stappen voorwaarts.

De finale van de Europa League in 2017 onder trainer Peter Bosz was geen toevalstreffer. Cruijff, die in maart 2016 overleed, had nog wel zijn zegen gegeven aan de opvolger van Frank de Boer; hij hield van de manier waarop Bosz het voetbal benadert. En Cruijff had een zwak voor de spil van dat elftal: Davy Klaassen. Want voetbal, zei Cruijff, is een simpel spel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen.

En dat is wat Klaassen doet: hij maakt het spel voor zijn ploeggenoten makkelijker. Na de 5-0 zege in Emmen onderstreepte Klaassen de groei die Ajax heeft doorgemaakt sinds hij in de zomer van 2017 naar Everton vertrok. “Dit team is beter dan toen ik hier wegging. We kunnen doorwisselen, andere spelers inbrengen, terwijl je daar amper iets van merkt.”

De niet fitte Daley Blind werd zaterdag vervangen door Lisandro Martínez. Sean Klaiber speelde op de plek van Nicolás Tagliafico. Invallers Quincy Promes en Jurgen Ekkelenkamp pikten na rust hun goaltje mee. De 17-jarige verdediger Devyne Rensch maakte zijn officiële debuut, zoals ook spits Brian Brobbey onlangs zijn eerste minuten maakte in Ajax 1.

Ajax rijgt de doelpunten intussen aaneen: 42 goals in tien wedstrijden. De ploeg koerst in dit tempo af op 142 treffers. Het eredivisierecord in één jaargang – ook in handen van Ajax – is 122 goals in het seizoen 1966-1967.

Liverpool

Ook de Europese ambitie is groot. Het bereiken van de finale van de Europa League en de halve finale van de Champions League in 2019 smaakt naar meer. Morgenavond wacht de confrontatie met Liverpool op Anfield. Een week later volgt de ontknoping in Groep D van de Champions League, als Ajax thuis speelt tegen de directe concurrent om de tweede plaats: Atalanta Bergamo.

Onder trainer Ten Hag is Ajax al zestien uitwedstrijden in de Champions League ongeslagen: negen keer gelijk, zeven overwinningen. Het zijn resultaten die in de buurt komen van de successen van 25 jaar geleden, toen Ajax de Champions League én de wereldbeker won. De invloed van de spelers van destijds op het huidige Ajax is groot. Danny Blind is commissaris en Van der Sar en Overmars zijn directeur. Frank de Boer leverde als trainer tussen 2010 en 2016 een imposante bijdrage aan de wederopstanding van de club. En de huidige assistenten van Ten Hag, Michael Reiziger en Winston Bogarde, zijn veelgeprezen in de selectie en hebben als coaches van Jong Ajax een grote rol gespeeld in het ontwikkelen van talent.

De gouden generatie van Ajax geeft het stokje door. Dat de zoon van Danny Blind een voor­name rol vervult in de huidige ploeg, is wat dat betreft symbolisch. Dat de zoon van Patrick Kluivert zo snel is vertrokken, blijft eeuwig ­zonde.

