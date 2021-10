De Glazers hebben hun aandelen in Manchester United gauw verkocht

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen uit de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

7 oktober: een 4 voor Kevin Glazer

Wilfred Genee stopt met zijn radioshow, ADO moet gered worden door gemeente Den Haag en Ronald Koeman denkt dat Gerard Piqué een stroman is van de voorzitter van Barcelona. We zouden het belangrijkste nieuws bijna over het hoofd zien. De Fifa vraagt Qatar de vaccinatieregels te versoepelen tijdens het WK. Alleen gevaccineerde supporters mogen vooralsnog het land in. Dat zou de zusjes Van Lexmond, Thierry Baudet en Willem Engel uitsluiten van een bezoek aan het toernooi. In Qatar woei opeens een frisse wind. Of de huidige maatregel ook voor de spelers geldt, is nog niet bekend. Wout Weghorst siddert. En beschouwden Memphis en De Ligt hun lichaam ook niet als een heiligdom? Nog een dom bericht: Kevin Glazer en zijn broers hebben aandelen in Manchester United verkocht. Die waren na de komst van Ronaldo 20 miljoen meer waard geworden. Het voetbal gaat zelden over de inhoud.

6 oktober: een 8 voor Mo Salah

‘Ik denk niet dat er iemand in de wereld op dit moment beter is dan Salah,” aldus pundit en oud-speler van Liverpool Jamie Carragher. Ik houd van dit soort uitspraken, sweeping statements als ze zijn. Salah speelde negen wedstrijden waarin hij negen keer scoorde en drie assists gaf. Tegen Manchester City maakte hij een mooi doelpunt na een passeeractie langs twee tegenstanders onder wie Bernardo Silva. Nu zijn naam toch is gevallen: ook Silva dingt mee naar die eretitel van ‘beste speler’ van de wereld op dit moment. Dit is tot nu toe zijn beste seizoen voor City waar hij de speelsheid van Monaco terugvond in combinatie met de door Guardiola gevraagde tactische discipline. Maar de allerbeste van de wereld is toch echt: Karim Benzema met zijn negen goals en zeven assists in acht wedstrijden. Morgen moet hij tegen België: makkie.

5 oktober: een 8 voor Adam Maher

Daley Blind had natuurlijk net verloren toen hij zei journalisten niet serieus te nemen. De agressie verbergt zich bij hem achter een glimlach die zegt: ‘Ik ben Daley Blind en jij niet.’ Of misschien: ‘Ik ben miljonair en jij niet.’ De gebroeders De Boer gaven graag af op de ­kleding van journalisten. De weerzin van voetballers voor de pers kun je vooral na een nederlaag van hun gezicht scheppen. Ik heb het niet over de lagere regionen, waar men blij is met alle aandacht. De regionen van pleasers als Bram van Polen of die jongen met dat blonde matje en zijn zoon. Adam Maher had het vroeger ook: toegankelijk na een overwinning, gesloten na een nederlaag. Hij heeft zich zo ontwikkeld dat hij nu in staat is onder de huid van Tadic te kruipen. Hij speelde zondag goed en volwassen.

4 oktober: een 4 voor Ronald Koeman

Frenkie de Jong vraagt zich af wat Koeman bezielde: “Welke idioot zet mij rechtsbuiten? Ik heb mijn hele leven nog nooit rechtsbuiten gespeeld. Messi stond ook weleens rechtsbuiten, met zijn linkervoet. Wat heeft het nou voor zin om naar binnen te komen met mijn rechterbeen aan de buitenkant? Ik kan wel een voorzet aan Luuk de Jong geven, maar die zit op de bank. Ronaldinho was ook rechts en die kwam van links, logisch. Hoppa, weer een doelpunt. 2-0 voor die gasten van Atlético. Suárez speelt goed, moet ik zeggen. Wat roept Schreuder nou tegen me? Wat heeft Koeman in zijn oor getoeterd? Moet ik naar links? Waarom brengt hij Luuk de Jong als hij mij naar achteren stuurt? Zal ik eens wat zeggen? Dat hele zootje is overspannen. Die denken maar aan één ding: aan hun fucking afkoopsom.”

2 oktober: een 8+ voor Edson Álvarez

Het was de week van de afgeschrevenen: Álvarez, Sangaré en Kökcü. En dus ook de week van het grote ongelijk van de ex-profjes die als analist door het leven gaan. We hoeven de beledigingen, de uitingen van minachting en andere schimpscheuten niet te herhalen: ze hebben met zijn allen bakzeil gehaald. Na afloop van Ajax-Besiktas werd alom de loftrompet gestoken over het spel van Gravenberch. In zekere zin was dat terecht. Hij vocht 20 duels uit waarvan hij er 14 won. Álvarez won maar 3 duels. Hiervoor is een reden: Ajax zette druk op de helft van de Turken, met Gravenberch als vooruitgeschoven middenvelder. Logischerwijs kwam hij dus veel in duels terecht.

Twintig meter achter hem stofzuigerde Álvarez van links naar rechts over het veld, wat hem tot dé marathonloper van de Champions League maakte. Niemand legde in het grootste bekertoernooi in twee wedstrijden een grotere afstand af: 23,7 kilometer. Hij had een passnauwkeurigheid van 96 procent, tegenover Gravenberch 87 procent. Ook dat is verklaarbaar. Achter in het middenveld wordt de bal nu eenmaal vaker zonder risico opzijgeschoven.

En dan nu het meest opvallende getal: de pass­nauwkeurigheid van de Mexicaan op de vijandelijke helft bedroeg 100 procent, die van Gravenberch 88 procent. Wat de statistieken niet lieten zien, waren de passes in de 11de en de 34ste minuut, die Gravenberch alleen voor de keeper brachten. Hij miste deze twee enorme kansen, die verborgen bleven in de cijferbrij.

2 oktober: een 9 voor Ibrahim Sangaré

Tot mijn verbazing benoemde Wim Kieft Gakpo en Sangaré in de rust tot uitblinkers bij PSV. Beter laat dan nooit ophouden met in het spoor van Sneijder en Raffie en de rest van de oud-profjes Sangaré te ­bashen, moet Wim hebben gedacht. Wordt een beetje belachelijk zo. Niet voor het eerst dit seizoen speelde PSV in Europa uitstekend. Het vasthouden van ­Gakpo aan het eind van het seizoen lijkt onmogelijk te worden. Deze jongen is te goed voor de eredivisie. Na de eerste helft had hij al vijf van de vijf dribbels tot een goed einde gebracht en had hij vijf sleutelpasses gegeven.

Het is al een wonder dat Götze heeft bijgetekend. Hij zorgde weer voor een geweldige assist op Zahavi na een door de Israëliër zelf opgezette aanval. Toen PSV bij de stand 1-2 in elkaar dreigde te storten, was het Drommel die met twee wereldreddingen met zijn voet zijn elftal door de depressie heen sleepte. Niet alleen had Sangaré het eerste doelpunt gemaakt met de buitenkant van zijn rechter – ‘technisch goeoed’ hoorde ik Hugo Walker zeggen– maar ook gaf hij in de 70ste minuut een fantastische steekbal op huurling Carlos Vinícius die de bal verprutste, net als even later een key pass van Gakpo. Zulke kansen missen is minstens zo verschrikkelijk als de keepersfout van Drommel tegen Willem II. Alleen zijn keepers altijd de lul en dus eenzamer dan veldspelers.

2 oktober: een 8 voor Orkun Kökcü

Met regelmaat heb ik gewezen op de voor mij on­begrijpelijke impopulariteit onder Feyenoordfans van de 20-jarige Kökcü. Donderdagavond maakte hij het belangrijke eerste doelpunt voor zijn ploeg. Voor Kökcü moet de komst van Arne Slot enorm belangrijk zijn geweest. Na Stam en Advocaat eindelijk een trainer die wel oog heeft voor talent, zeker meer dan de tribuneklanten. Bij dit ene doelpunt zal het echt niet blijven.

1 oktober: een 4 voor Kevin Blom

Een aantal what if-vragen: wat als Kevin Blom geen acute verstandsverbijstering had gekregen en met al zijn autoriteit –Nederlandse VAR-juryleden zijn de allerbeste van Europa– een arme scheids uit Bulgarije, Karbakov, had verordonneerd naar de kant te komen om een overtreding te bestraffen die niet eens geel was? Wat als Tuchel aanvallend tactisch net zo goed was als verdedigend? Dan had Lukaku best een paar ballen in zijn voeten gekregen, zich om kunnen draaien met het lichaam tussen de bal en Bonucci, om hem ‘uit de draai’ in de hoek van het Juvedoel te schuiven. Wat als Koeman verstand van middenvelders zou hebben en Pjanic het vorig seizoen had opgesteld en hem dit seizoen had behouden? Dan zou hij niet elke minuut aan die afkoopsom van twaalf miljoen hebben hoeven denken. Wat als Ryan Babel straatarm zou zijn geweest?

30 september: een 9 voor Lionel Messi

Dat Di María geschorst was voor de wedstrijd tegen Manchester City, kwam Pochettino niet slecht uit. Nu kon hij, naast de controleurs Gueye en Herrera, als meest aanvallende middenvelder Verratti opstellen, die de beste man op het veld zou worden. Herrera had weer een basisplaats, verrassend genoeg, maar fijn voor Messi, die waakhond in zijn achtertuin. Hoewel Messi niet te beroerd was om mee te verdedigen, zoals in de 69ste minuut, toen hij vlak bij zijn eigen strafschopgebied een bal heroverde, die meteen weer door Neymar werd ingeleverd. De Braziliaan lijdt onder de aanwezigheid van de beste voetballer van de vorige generatie. Niks lukt, hij mist kansen en zijn scharen verworden tot struikelingen. Messi daarentegen blijft alert loeren. Op het juiste moment ontving hij het hakje van Mbappé, diens tweede assist, en legde de bal in de kruising. Topvoetballer in topwedstrijd.

29 september: een 6 voor Dusan Tadic

Heel oneerlijk in het voetbal is de mate waarin een keepersfout wordt beoordeeld, vergeleken met de blunder van een aanvaller. Ik vertel geen nieuws, maar vraag toch aandacht voor de manier waarop Tadic een geniale voorzet van Haller er niet in kon krijgen. Op twee meter afstand van een open doel miste hij gruwelijk. Het was beslist erger dan die bal door de benen van Pasveer tegen Sporting. In de 86ste minuut kreeg Sierd eindelijk oog voor de passnauwkeurigheid van Álvarez. Voortdurend had hij Gravenberch zitten ophemelen die aan de wedstrijd weinig meer had toegevoegd dan zijn elegante loopvermogen. Hij miste in de zestien elke bal die voor zijn voeten kwam. In de twaalfde minuut gaf Haller hem een steekbal die een assist had kunnen betekenen. Ryan raakte lucht. Het gaf niet, Ajax won. Om met Raffie te spreken: ‘Kippenvel.’

28 september: een 9 voor Antony

Ten Hag noemde het ‘opportunistisch’ van Van Hooijdonk om Ajax naar de finale van de Champions League toe te analyseren. Nu is deze man wel degelijk een opportunist, maar Ten Hag kan niet ontkennen dat Ajax, aangevoerd door Antony, de laatste weken een soort voetbal speelt waarvan engelen gaan zingen. Besiktas was tegen Dortmund beter dan verwacht. Pjanic, Ghezzal en Hutchinson konden goed meekomen met de Duitsers. Laten deze drie uitblinkers nu geblesseerd zijn. Batshuayi en Özyakup zijn ook geen stagiairs, wat niet wegneemt dat Ajax na woensdagavond zomaar op zes punten in de poule kan staan, waarmee de Europese overwintering praktisch een feit is. Plus de extra miljoenen, de punten voor de coëfficiëntenlijst, de opgetogen sfeer in de Arena en de waardering in het buitenland. De vraag is alleen: waar blijft mijn Bob Marleyshirt dat ik 20 augustus heb besteld?

27 september: een 8,5 voor Edson Álvarez

Alvarez heeft individueel getraind met Witschge en Vanenburg, las ik. Zo lijkt het net alsof hij het eerst niet kon, de bal aannemen en doorpassen. Vroeger zeiden verdedigers dat ze hadden getraind met Jaap Stam en dat ze daar zoveel aan hadden gehad. Matthijs de Ligt kreeg Jaap twee wedstrijden als trainer en concludeerde: “Ik had graag langer met Stam gewerkt.” NOT. Álvarez kon al voetballen voordat hij van Richard leerde de bal achter het standbeen aan te nemen. Graag had ik gehoord dat Edson tijdens een individuele training aan Witschge en Vanenburg had laten zien hoe je een bal perfect getimed op doel kopt. “Kijk, Gerald, eerst ga je omhoog, je komt ver van de grond, je buigt je bovenlichaam naar achteren en dan slá je de bal met het hoofd in de verre hoek.” En dan hoofdschuddend toekijken.

25 september: een 7 voor Frenkie de Jong

Het elftal van Koeman doet me denken aan het Ajax in de periode van de onheilspellende klinkers. Ruud Krol was de laatste van het Dream Team die was vertrokken. Nadat hij in het veld medespelers had geduwd en geslagen, kon hij het niet meer aanzien. Hij ging naar Napels. Let wel: een jaar of zes eerder keken we naar Cruijff, Keizer, Neeskens, Mühren en Rep. Zij werden opgevolgd door jongens die Sjaak Storm, Kees Zwamborn, Ton Blanker, Karel Bonsink en Edo Ophof heetten, namen met onheilspellende klinkers. Natuurlijk zag je in de opstelling ook de namen van Lerby, Arnesen, Ling en Tahamata, zoals het huidige Barcelona voetballers telt als Memphis en Frenkie de Jong, Pedri, Ansu Fati en Dembélé, maar de laatste drie zijn geblesseerd. Dat Memphis een sportman is die gedijt bij psychologische rust, bij veiligheid, zagen we tegen Cadiz op donderdagavond. Hij miste drie grote kansen waarvan één in de 50ste minuut, nota bene op een feilloze voorzet van Luuk de Jong. (Peter Boeve kreeg de bal ook weleens voor het doel.) Het was bijna aandoenlijk om de over zijn eigen voeten struikelende Memphis die bal nauwelijks te zien raken. In de laatste minuut van de wedstrijd zette de Krol van Barcelona, Piqué, Memphis alleen voor de keeper. Tevergeefs. Krol zou hebben geslagen. Xavi is zes jaar weg, Iniesta drie jaar en Messi twee maanden. Barcelona moet wachten op een nieuwe golf talent, zoals de onheilspellende klinkers werden opgevolgd door Rijkaard, Vanenburg en Van Basten.

25 september: een 8 voor Yassine Zazkir

Aangenaam verrast was ik de naam van Yassine Zakir tegen te komen bij Telstar. Gisteravond zal hij onder leiding van Louis van Gaal hebben meegedaan tegen Jong AZ, een wedstrijd die op het moment van schrijven nog gespeeld moest worden. Na acht maanden heeft Zakir zichzelf opgesteld. Dat wil zeggen: eerst was hij die jongen die altijd kwam meetrainen en zich de blubber werkte. Toen kreeg hij een contract en speelde hij Liesdek uit de basis. Niet voor niets noemden ze hem bij Zeeburgia, waar hij vandaan komt, ‘de Duitser’. Hij bleef maar lopen. Te vroeg werd hij gescout door FC Groningen. Heimwee naar Geuzenveld in Amsterdam Nieuw-West zat hem in de weg, ook toen hij naar Cambuur ging. Zijn loopbaan eindigde voorlopig bij Lienden. Hoe ik dit weet? Omdat Yassine een vriendje had met wie hij vanaf zijn vierde jaar elke dag naar school liep, van groep 1 tot en met groep 8. Elke dag waren ze aan het voetballen. Op het pleintje waren ze onverslaanbaar, met school wonnen ze alles. Het vriendje was de beste voetballer van de buurt, schopte het zelfs tot het eerste van Ajax. In de zomer van 2017 gingen ze nog met vakantie naar Turkije. Dat was de laatste keer dat hij met Abdelhak Nouri had gevoetbald.

25 september: een 9+ voor Karim Benzema

Benzema maakte tegen Mallorca zijn tweehonderdste doelpunt en gaf meer dan honderd assists in de Spaanse competitie. In 389 wedstrijden was hij dus ruim driehonderd keer betrokken bij een doelpunt. Onthoud daarbij dat hij jarenlang ballen moest inleveren bij de grote Ronaldo. Stel toch eens dat die Portugees nooit op zijn pad was gekomen, hoeveel keer had hij dan gescoord? Een what if-vraag die ik graag gesteld wil hebben.

24 september: een 8 voor Cody Gakpo

Drommel kreeg de schuld van een tegengoal waaraan hij weinig kon doen. Een schot van Cordoba lag niet voor de hand, dus Drommel bewoog naar links omdat hij terecht anticipeerde op een voorzet. Het werd een loei van jewelste via de korte hoek. Drommel had daarvoor en daarna een paar typerende reddingen die doelpunten voorkwamen. Cordoba is een interessant geval: voormalig Spaans international O21, gehuurd van Bilbao, geschatte transferwaarde twee miljoen, hoogste transferwaarde in 2018 van vijf miljoen. Hoe kan Go Ahead deze jongen huren? Enfin, hij is goed, maar niet zo goed als Gakpo. Als ik hem zie moet ik denken aan Mbappé, hoewel, hij is stijver in de heupen, minder snel, minder in de dribbel, maar Gakpo heeft het betere schot. Hij blijft een voetballer waar ik heel graag naar kijk. Alles op snelheid doen en dan knallen.

23 september: een 6 voor Ronald Koeman

Koeman is een opportunist en zwemt als een vis in het troebele water van het bedorven voetbal. Dat Kanté bij zijn komst naar Chelsea een Jersey-constructie weigerde, omdat hij liever een maandelijkse rekening wilde sturen met zijn banknummer erop, zou in Koemans hoofd niet opkomen, laat staan in dat van multimiljonair en plezierjachtmatroos Rob Jansen. Waarschijnlijk hebben ze erom gelachen. Toch sta ik thans in het kamp-Koeman, nu hij zich in bochten moet wringen om de oprotpremie van Barcelona niet door zijn vingers te laten ­glippen. Koeman heeft die club, die nog steeds lonkt naar de European Super League, niet naar de gallemiezen geholpen. Daarvoor zijn de tachtig bestuursleden of daaromtrent verantwoordelijk. Dus ik hoop dat hij zijn zes miljoen pakt en dat we de zure kop van Laporta in beeld krijgen bij het overhandigen van het koffertje van genoegdoening.

22 september: een 8 voor Noussair Mazraoui

Er waren een paar zomers dat Nous Mazraoui logeerde bij Abdelhak Nouri in Geuzenveld, als hun ouders met vakantie waren naar Marokko. Of ze de baard al in de keel hadden, weet ik niet, in elk geval was Nous ongeveer even klein als Appie. Omdat ze nog geen scooters hadden, gingen ze met de bus en de metro naar De ­Toekomst om te trainen. Zo langzamerhand is Mazraoui de laatste medespeler van Nouri die over is van zijn generatie. Van de Beek en Bergwijn spelen in de Premier League, Eiting bij Genk, Frenkie in Barcelona. Nous stapte over naar Mino Raiola. Misschien ben ik wel te sentimenteel voor het voetbal, maar ik hoop dat Nous nog een tijdje in Amsterdam blijft, omdat ik vind dat hij een typische Ajaxspeler is. En omdat hij me soms zomaar aan Appie laat denken.

21 september: een 8+ voor Jens Toornstra

Een paar keer per seizoen zegt iedereen: “Hij kan beter voetballen dan iedereen denkt.” Iedereen zei het zondag na die beheerst ingeschoten bal in de bovenhoek met de binnenkant van zijn rechter. Toornstra wordt onderschat, zei iedereen. Toornstra is geen Messi. Toornstra gaat zonder morren zitten als een trainer hem wisselt. Messi deed dat niet. Hij zag de uitgestoken hand van Pochettino niet en ging zitten met een kwaaie kop. In het eerste half uur had de voorhoede van PSG er lustig op los gecombineerd, toen moest ik even naar Promenade. Bij terugkeer in het stadion bleek het 1-1 te staan en was Lyon beter dankzij de middenvelders Paquetá en Caqueret. Pochettino offerde Messi en Di María voor Hakimi en Icardi. Dat Messi’s ­vijand Icardi de winnende erin kopte, noopt mij hier de zin ‘dat was extra zuur’ te gebruiken.

20 september: een 9 voor Jimmy Greaves

Jimmy Greaves heb ik één keer live zien spelen. Het was tijdens een wedstrijd waarin Coen Moulijn en Frans Bouwmeester de show stalen. Op 5 december had ik van Sinterklaas een kaartje voor Nederland-Engeland gekregen. Vier dagen later stond ik in mijn plastic poncho in de stromende regen in het Olympisch Stadion te genieten van het flitsende aanvalsspel van de twee Feyenoorders op de linkervleugel. Engeland werd kapot gecombineerd. Greaves en Bobby Charlton kwamen er niet aan te pas. Mijn DWS’ers Israël, Schrijvers en Flinkevleugel waren te goed. Coen maakte 1-0 met zijn rechter. We gingen winnen. Totdat zeven minuten voor tijd Greaves deed wat hij altijd deed. Hij maakte een van de 479 goals van zijn carrière. Nu is Jimmy dood. Hij heeft me het nog springlevende beeld nagelaten van dat doelpunt uit 1964, op het groenste gras denkbaar.

18 september: een 9 voor Mario Götze

Obispo was de eerste PSV’er die de bal aan een Spanjaard gaf. Na een minuut of tien was dat. Aad de Mos voorspelt dat hij snel in het Nederlands elftal staat omdat hij zich zo goed concentreert. Ik doe ook een voorspelling: zodra Sangaré fit is, zit Obispo weer op de bank.

PSV-Sociedad was een fijne wedstrijd met de mooiste aanvallers. Centraal achterin lekte PSV als een emmer met gaten. Na een half uur gaf Ramalho een bal weg en in de blessuretijd kopte Boscagli, die op de plek van Sangaré moest, een bal zomaar voor de voeten van Oyarzabal die eruitziet als een veteraan maar pas 24 jaar is en 70 miljoen waard. Het was juist laat in de tweede helft dat PSV Real Sociedad omver begon te duwen. Ze konden niet meer, de Basken uit een van de mooiste badplaatsen van Spanje, San Sebastian. Misschien net te veel ­txakoli gedronken bij de lunch.

Götze was in topvorm en, in tegenstelling tot ­Obispo, geconcentreerd tot in zijn tenen. Niet alleen scoorde hij zelf, maar de manier waarop hij Gakpo vrij voor de keeper zette, was weergaloos. Eerst kreeg een back de bal door zijn benen, daarna stak Mario de bal tussen twee verdedigers door zodat Gakpo met links kon binnenschieten. Ik blijf het bijzonder ­vinden dat PSV erin is geslaagd Götze binnen te halen en hem nu nog te laten bijtekenen ook. Moeiteloos zou hij mee kunnen draaien in het Manchester City­systeem van Guardiola.

Het laatste kwartier was het een middeleeuwse ­oorlog. Sociedad een kasteel met opgehaalde brug over de slotgracht, PSV de aanvallers die met hun lang­bogen, stormladders, rammeien en lepelblijden de kortste weg naar binnen zochten, de Basken die niet veel verder kwamen dan stenen gooien en kokende olie over de rand mieteren. Toch hielden ze stand, op het nippertje, Teze knalde op de paal, maar wij hebben nu al zin in de return. Mooie ploegen.

18 september: een 8+ voor Camavinga

Hij had al gescoord in zijn eerste competitiewedstrijd voor Real Madrid. Woensdag kwam er tegen Inter een assist bij om in een doosje te doen. Camavinga viel in, ver in de tweede helft, hij zette een aanval op door naar Valverde te passen, die gaf hem een halfhoge bal terug, door Camavinga meteen uit de lucht ragfijn op Rodrygo geplaatst: winnend doelpunt.

Het is ongelofelijk dat dit grootste talent uit de Franse voetbalschool voor maar 30 miljoen naar Real Madrid kon verkassen. Rennes had kennelijk geen zin meer in het gezeur. Een extreem koopje was het wel. En ook fijn dat Ziggoanalist Van der Vaart op deze manier kennis kon maken met een van de grote beloften van het Europese voetbal. ‘Hoe heet hij ook alweer?’

18 september: een 4 voor Dirk Kuijt

Dirk: “Weet je nog Wes, dat Louis jou op scherp probeerde te zetten?”

Wes: “Ging hij zeiken over mijn conditie, die paardenlul.”

Dirk: “Toen heb jij in Istanboel een personal trainer ingehuurd, kickbokser toch?”

Wes: “Maatje van me. Ik kwam in Rio aan als Yuri van Gelder.”

Dirk: “Ik moest rechtsback van Louis.”

Wes: “We noemden je toen Kyle Walker, hahahaha.”

Dirk: “Mis jij Louis?”

Wes: “Als kiespijn.”

Dirk: “Ik heb een keer samen met hem geanalyseerd. Uitslover, zeg. Hij had zich voorbereid.”

Wes: “Mafkees.”

17 september: een 9+ voor Jurriën Timber

Niet alleen optisch maar ook cijfermatig was Timber de beste speler van Ajax tegen Sporting Portugal. Optisch gezien deed hij dingen als achteloos één of twee mannetjes passeren, onzichtbaar haast, na subtiel verbloemde lichaamsschijnbewegingen en kort voor tijd was er een dieptebal van een Portugees die er heel gevaarlijk uitzag. Ineens verscheen Timber, ‘als een duveltje uit een doosje’ en zette de zijkant van zijn voet tegen die gevaarlijke bal. Waar komt hij ineens vandaan, dacht ik. Timber had van iedereen de meeste balcontacten, 78, en verloor er drie. Het modewoord bizar dringt zich op. Hij dribbelde zes keer en slaagde in honderd procent van de gevallen. Hij won tien van zijn veertien persoonlijke duels (Opta). Opnieuw overvalt me de neiging om ‘bizar’ te zeggen. De ontwikkeling van Timber verloopt sensationeel. We hebben het vaak gehad over Alexander-Arnold. Ik prefereer Timber.

Jurriën Timber. Beeld AFP

16 september: een 9,5 voor Sébastien Haller

Laten we beginnen met het slechte nieuws: Besiktas is beter dan verwacht. Besiktas is meer dan een heksenketel. Erik ten Hag zag op tijd in dat het verkopen van Álvarez geen goed idee zou zijn na de 0-4 tegen PSV. Veel trainers hebben weinig inzicht in de kracht van sommigen van hun spelers. Een paar voorbeelden: Pjanic werd bij Barcelona door Koeman genegeerd en weggepest. Dortmund won, maar Pjanic was de beste gisteravond. Advocaat zette Hutchinson rechtsback bij PSV. ­Gisteren speelde hij ‘in zijn kracht’ als lopende en verrassend diepgaande middenvelder. Amateurtrainer Sneijder was nog niet klaar met het bekendmaken van zijn favoriete Ajaxopstelling bestaande uit Neres, Tadic en Antony, of Haller had er al twee inliggen. In de tweede helft kwamen er twee bij. Sneijder zal Ajax dan ook nooit trainen. Dat is het goede nieuws van vandaag.

15 september: een 6- voor Cristiano Ronaldo

“Jullie zijn stuk voor stuk geweldige spelers en ik geloof ook echt in jullie. Anders was ik niet teruggekomen,” aldus Ronaldo in een speech tegen zijn medespelers bij Manchester United. Pogba werd er meteen zo misselijk van dat hij tegen Young Boys alle ballen verloor die voor zijn voeten kwamen. Eindelijk had hij een vrije rol aan de linkerkant, komt die Portugese ijsbadbully en diëtist hem in de weg lopen. Donny speelde goed tegen de Zwitsers, beter dan Pogba en Fred. Solskjaer trad na de rode kaart voor Wan-Bissaka op met de ruggengraat van Rutte ten opzichte van de boeren en de horeca. Hij haalde Sancho eruit en na rust Donny van de Beek voor Varane die schuldig was aan de gelijkmaker van de Zwitsers. Lekker gewisseld, pik. En weet je: Ronaldo maakt je geen kampioen met zijn spieren, wedden?

14 september: een 9 voor Noussair Mazraoui

Wie zet je als eerste op het wedstrijdformulier? Ik zet Mazraoui bovenaan, zeker nu hij in een vorm steekt als nooit tevoren. Hij kan een man voorbij, hij heeft een steekpass, hij kan een bal terugtrekken naar de penaltystip en hij knijpt als de beste bij een counter van de tegenstander. En vergeet zijn schot niet, de doelpunten tegen Bayern en Benfica in dát seizoen. Als Ajax tegen de per definitie strontvervelende Portugezen ‘het gif’ van de Zuid-Amerikanen niet denkt te kunnen missen, wie is dan het slachtoffer? Blind? Niemand kan zich dat voorstellen hoewel zijn vorm ver te zoeken is. Dus óf Tagliafico wordt het slachtoffer, óf Martinez, óf, ik durf het bijna niet te zeggen… Gravenberch, omdat Blind als eerste op het formulier wordt gezet door de man die erover gaat. Desnoods met de punt naar achteren.

13 september: een 4 voor Team Jonk

Meesnuffelende trainers bij transfers in het voetbal zijn even oud als de sport zelf. Zaterdag schreef Bas Soetenhorst in deze krant over de door Team Jonk bedongen salarisconstructie bij hun werkgever Volendam. Jonk, Jongkind en Van Leeuwen snuffelen voor vermoedelijk 10 procent mee bij de verkoop van spelers. We begrijpen nu de door Team Jonk uitgeslagen wartaal over Antonucci stukken beter. Deze Belgische middenvelder kon volgens Team Jonk vergeleken worden met Nouri en Frenkie de Jong samen, zo goed was hij. Arnesen stonk erin. Feyenoord kocht Antonucci. Een jaar of zes geleden vertelde een speler van Ajax O19 die daar weg wilde me dat Jonk had aangeboden hem naar Trencin ‘te brengen’. Nog altijd parasiteert Team Jonk op de naam van Cruijff, wiens voetbalfilosofie men zegt te verspreiden. Ik begrijp niet dat een club als Volendam meedoet aan dit bederf.

11 september: een 9 voor Louis van Gaal

Valentijn Driessen kon het weer niet uit zijn pen ­krijgen: er is er maar een die dit succes van het Nederlands elftal had kunnen bewerkstelligen, Louis van Gaal. Je moet er toch niet aan denken dat Henk ten Cate namens de Telegraaf op die Oranjebank zou hebben gezeten. Valentijn hoopt nu dat de spelers Louis ertoe kunnen brengen 4-3-3 te blijven spelen. Ik begrijp niet dat deze actiejournalisten het principe van de boemerang maar niet onder de knie kunnen krijgen. Als Louis wint, verliest de Telegraaf. Zakelijk gezien is dat een partijtje koorddansen zonder vangnet.

Een interessantere discussie werd gestart door Simon Kuper in Studio Voetbal, waar hij beweerde dat het voetbal zich zo snel ontwikkelt dat een man van 70 die er minstens vijf jaar is uit geweest, het niet meer kan volgen. Dat zou kloppen als tactiek en de lichamelijke ontwikkeling van de spelers de doorslag zouden geven. Ik geloof van niet. Volgens mij is de rol van de materie tussen de oren belangrijker.

Kijk naar Berghuis: bedreigd door vermeende fans na een overstap naar een concurrerende club, zich met moeite aanpassend bij Ajax, gruwelijk falend tegen Noorwegen en tijdens het eerste half uur tegen Montenegro. Toen Memphis scoorde, ging Berghuis draaien. De druk was van de ketel. Een basisplaats tegen Turkije deed de rest.

Van Gaal slaagt erin met zijn pedagogische en didactische gaven gelouterde voetbalmiljonairs met hun fragiele ego’s ervan te overtuigen dat ze heus wel goed genoeg zijn. ‘Natuurlijk kan jij voetballen, dat heb je allang laten zien.’ Het klinkt simpel maar zo eenvoudig is het, ben ik bang.

11 september: een 8 voor Antoine Griezmann

Griezmann schijnt niet zo populair te zijn in het Franse elftal. Zo was hij not amused met alle aandacht in de media voor de terugkeer van Karim ­Benzema in het nationale team. Hij moest van de rechtervleugel komen, wat hem niet beviel. Mbappé was kwaad op Griezmann omdat de laatste alle vrije trappen neemt terwijl de jongste international vindt dat hij dat beter kan. En, als hij had gescoord, de ­winnende bijvoorbeeld, placht Griezmann in de kleedkamer te zeggen: “Zo, jongens, ik heb jullie er weer eens doorheen gesleept.” Kortweg, een etterbak te zeer overtuigd van zichzelf om zich van anderen ook maar iets aan te trekken.

En zie: Frankrijk moet tegen Finland, Griezmann mag centraler spelen en vormt met Karim Benzema het ideale spitsenduo. Het eerste doelpunt was het gevolg van een gemasseerd passje met de buitenkant rechtervoet van Benzema, ongeveer zoals Nouri in Jong Ajax Frenkie de Jong ooit aanspeelde tegen NAC: de bal werd technisch perfect ingeschoten met zijn linker buitenkant door Griezmann.

In het voetbal kunnen ruzies ontploffen als een gaslek en oplossen als suiker in de koffie. L’Equipe rekende de symbiose voor: 17 keer speelde Griez­mann Benzema aan, 11 keer gaf Benzema de bal aan Griezmann. In een voetbalelftal kunnen opvlammende ruzies sneller doven dan op de peuterspeelzaal.

11 september: een 7 voor Ryan Gravenberch

Ajax, lees Overmars, neemt binnenkort contact op met de ‘entourage’ van Gravenberch. De entourage bestaat uit een bolle, schreeuwende man genaamd Raiola. Waar het woord entourage precies vandaan komt, begrijpt Raiola ook niet. Dat is het eerste affront waarover hij Overmars begint uit te kafferen. Het gaat namelijk niet om Gravenberch, maar om Raiola.

10 september: een 7 voor Luuk de Jong

Luuk beleefde naar eigen zeggen het hoogtepunt van zijn loopbaan bij het tekenen van de leenovereenkomst tussen Sevilla en Barcelona. ­Volgens Koeman is De Jong bij voorzetten een betere spits dan Neymar. Dit geklets moeten we maar aanhoren in het voetbal terwijl mensen thuis hoofdschuddend luisteren naar de ongecontroleerde woordendiarree op persconferenties. Luuk de Jong kan koppen, that’s it. Voor Sevilla maakte hij in 69 wedstrijden 10 doelpunten, wat weinig is, zelfs voor een spits die 12 miljoen heeft gekost. In de halve finale en finale van de Europa League in het voorjaar van 2020 besliste hij de wedstrijden tegen Manchester United en Inter. De eerste met zijn ­linker, ongedekt bij een lage voorzet van rechts. Inter klopte hij met twee schitterende kopgoals. Het waren zijn beste prestaties voor Sevilla. Dinsdag speelt Barcelona thuis tegen Bayern. Maakt Luuk de winnende?

9 september: een 8+ voor Stefan de Vrij

Vrat hij Haaland al een paar keer op, van Burak Yilmaz had De Vrij helemaal geen last. Drie keer scoorde de Turkse spits in de thuiswedstrijd tegen de centrale verdedigers De Ligt en Blind. Op doel stond toen Krul omdat Cillessen geblesseerd was geraakt in de warming-up –het polletje der struikeling? Het is nog geen half jaar geleden, ongelofelijkerwijs. In die periode zag ik Yilmaz wekelijks schitteren voor Lille, dus Blind centraal achterin vond ik niet voor de hand liggend. Misschien zag de technische staf Lille niet zo vaak. Daley Blind zagen we terug in de Arena, als linksback. Dat De Vrij nu in de basis stond, zal niemand verbazen: onder Van Gaal brak hij door als de voorstopper van wereldklasse die hij nog steeds is. De Ligt is goed, maar zo goed als De Vrij nog niet.

8 september: een 9 voor Davy Klaassen

Het spijt me, maar ik ga mezelf citeren. Zaterdag schreef ik over het WK van 1998. Dat Nederland toen zo goed speelde. Ik voegde eraan toe: ‘Het klinkt misschien raar, maar ik denk dat het huidige Oranje echt niet mijlenver verwijderd is van het niveau van toen.’ Niet om mijn gelijk te halen, maar om te benadrukken dat voetballen een spel is waar details de doorslag geven. Cruijff voorzag het, zoals zoveel. Die twee combinaties tussen Klaassen en Memphis werden uitgevoerd op het scherpst van de snede. Als er sprake is van topvorm, dan bereikt de bal de medespeler. Is de vorm 95 procent, dan zie je een ternauwernood mislukkende combinatie. Het is lullig voor Frank de Boer, maar Louis van Gaal heeft de potentie van Davy Klaassen wel goed ingeschat. Dat hij uiteindelijk Bergwijn erbij heeft gehaald, duidt op hetzelfde inzicht.

7 september: een 9 voor Romelu Lukaku

Hakbal Hazard, hakbal Lukaku, Saelemaekers vrij voor de goal en 3-0. Dat bracht Lukaku tegen Tsjechië op een goal en een assist. Zijn doelpunt kwam snel na de huldiging voor zijn honderdste interland na een perfecte dieptepass van Vanaken. Dezelfde voetballer zette Hazard met een hakje vrij voor het tweede doelpunt van België, de tweede assist van Vanaken. Zelden kijk ik naar de Belgische competitie maar Vanaken zou een reden kunnen zijn het vaker te doen. Wij hebben zo’n voetballer niet, evenmin hebben we een Lukaku. In Depay hebben we wel een soort Hazard en in Wijnaldum een soort Tielemans. Een Frenkie de Jong hebben zij weer niet. Naar een De Vrij, een De Ligt en een Van Dijk kunnen de Belgen fluiten, wij naar een Courtois. Als Van Gaal de tijd krijgt, kunnen we ze hebben, op den duur.

6 september: een 8 voor Memphis Depay

Verstappen won de Dutch Grand Prix, ‘mede dankzij prins Bernhard’, aldus de verslaggever van Ziggo. Toch ben ik blij dat die Oranjes in het voetbal hun rol weten te beperken tot die van klapvee. Anders zou Louis ze wel op hun plaats wijzen. Berghuis begon slecht aan de wedstrijd tegen Montenegro, zo slecht dat Jeroen Stekelenburg na afloop aan Van Gaal vroeg of hij niet aan een wissel had gedacht. Louis jokte een ontkenning. De belangrijkste voetbalpatronen spelen zich af tussen de oren, zeker bij Berghuis. Zodra Memphis had gescoord, begon Berghuis beter te draaien. Het was Memphis die zwoegend de bal heroverde die door Berghuis werd omgetoverd tot een schitterende steekpass op Wijnaldum: 3-0. Tegen de Noren had hij op net zo’n manier de voorassist op Wijnaldum geleverd. Ook Memphis speelt tussen de oren: zaterdag uitstekend, slecht tegen de Noren.

4 september: een 5 voor Daley Blind

Op Twitter kwam ik een tekst tegen van Thierry Henry over de angst van de Fransen voor het Nederlands elftal tijdens het WK van 1998. “When Brazil won the semifinal on penalty’s, we celebrated.” Stonden daar juichende Fransen in de kantine van het trainingscentrum, omdat Cocu en Ronald de Boer hun penalty misten? Henry: “Ik was jong, maar ik weet nog dat de oudere spelers echt niet tegen Holland wilden. Ze waren sterk, snel, technisch geweldig, ze hadden een mooie stijl van voetballen. Iedereen wilde Nederland vermijden.” Ik herinner me een onverwacht antwoord van Frank de Boer in een film die ik tien jaar geleden maakte over de toenmalige trainer van Ajax. Over datzelfde WK-toernooi in Frankrijk zei hij met een niet karakteristieke emotie: “Wij waren zo goed toen. We hadden wereldkampioen moeten worden.” Later hoorde ik dat Guus Hiddink daar boos om was geworden. Die vond een derde plaats al heel mooi. Het klinkt misschien raar, maar ik denk dat het huidige Oranje echt niet mijlenver verwijderd is van het niveau van toen. Mocht Van Gaal erin slagen om zich te plaatsen, dan krijgt hij in 2022 eindelijk de tijd om langer dan twee dagen te bouwen aan een systeem dat ons voorbij de groepsfase kan brengen. Van Dijk zal dan zijn oude vorm terug hebben, De Vrij hoeft die vorm alleen maar vast te houden, Frenkie de Jong leert van Louis, Bergwijn verovert een vaste plek, Gakpo ontwikkelt zich snel en Memphis eist niet meer elke vrije trap op, laat staan de corners. Blind verliest gaandeweg steeds minder ballen en zeker geen 24. Zoals bekend zit verbetering van het voetbal in de details. Noem me een optimist, maar de Noren hadden in Haaland, Elyounoussi, Ødegaard en Hauge inderdaad een aantal spelers dat bij Nederland had mogen meedoen. Het gelijke spel was woensdag het maximaal haalbare.

4 september: een 8 voor Hans Vanaken

De eerste helft keek ik naar Hongarije-Engeland (saai), de tweede naar Estland-België. De Belgen speelden als Nederland in 1998: wervelend. Eindelijk mocht Vanaken meedoen en dat deed hij goed. Het is een ouderwetse voetballer, te lang en te traag voor die onverwachte techniek en dat spelinzicht. Een voetballer om van te houden. Carrasco flitste voorbij zijn back alsof het een simpele Est was en op rechts hadden ze een verdediger die Saelemaekers heette, de naam van een romanfiguur (Claus, Brusselmans, Boon, Conscience, vul maar in). Hij had een passeerbeweging en een demarrage. Lukaku was weer bezig als Haaland, hoewel de laatste sneller weg is. Beiden ontvangen de bal in de zestien, beschermen hem met de steigerbouw van hun lichaam, draaien weg als bulldozers en schuiven hem in de verre hoek. Niet te verdedigen, die gasten. Wat me opviel, was dat Vanaken verder naar voren speelde dan Tielemans. Dat bleek gevaarlijker.

4 september: een 4 voor Andre Onana

Onana is teruggezet naar Jong Ajax, maar wel ingeschreven voor de Champions League. Het klinkt niet logisch. Onana zou Ajax door de groepsfase heen kunnen keepen en miljoenen verdienen. Aan de andere kant zou hij door een zichtbaar gebrek aan ritme zomaar drie ballen kunnen laten schieten, die Ajax dan miljoenen kosten. (De waarde van dertig miljoen op de site Transfermarkt zijn ze al kwijt.) Blij toe dat ik die beslissing niet hoef te nemen.

3 september: een 5 voor Memphis Depay

Van Gaal was reëel in het interview na de wedstrijd tegen Noorwegen. Er is een opvallend verschil in intelligentie en eerlijkheid tussen hem en de mensen die altijd wat op hem hebben aan te merken. Hij vond dat het Nederlands ­elftal te slordig had gespeeld. Dat was ook zo.

Ik slingerde zowel Van Dijk als Blind, ‘sterk­houders’, een aantal keer op de bon wegens bal­verlies. Van Gaal zei: “De corners kwamen niet aan, de vrije trappen kwamen niet aan.” Misschien wordt het tijd om Depay van deze taken te ontheffen? Dat is met name een taak voor de bondscoach. De medespelers durven hem kennelijk niet op zijn aanhoudend tekortschieten in dezen te wijzen.

Behalve Klaassen was het grote lichtpunt het spel van De Vrij, ook geroemd door Van Gaal. Tevens ben ik van mening dat ­Berghuis op dit niveau tekortschiet.

2 september: een 8 voor Davy Klaassen

Er ging veel mis bij de Noorse goal. Balverlies Memphis na matig uitverdedigen, Gakpo liep terug als iemand die aan andere dingen dacht, Van Dijk tackelde niet doorslaggevend en Haaland is een van de beste spitsen ter wereld. Aanname en afmaken op topsnelheid. Zo’n ­speler hebben wij niet. Vandaar dat die Noren elke bal naar voren rosten. Wie weet kwam Haaland hem onderweg tegen. Hij schoot nog een keer op de paal, de enige speler op het veld van pure wereldklasse.

Berghuis gaf een kwartier later zijn eerste goede bal. Hij speelde Wijnaldum vrij door de benen van een Noor en Davy deed wat hij altijd doet: diepgaan en scoren. In de 53ste minuut kwam de opmerking waar we op hadden gewacht. Frank Snoeks observeerde: “De Noren zijn fysiek sterk.” Dat ze ook konden voetballen, daarop hadden we niet gerekend.

1 september: een 8 voor Virgil van Dijk

Ik googelde de term ‘fysiek sterke Noren’. Het eerste resultaat waren schaatsen, Vikings. Daarna kwam handbal tevoorschijn: ‘Geregeld lag het achterin bij Nederland compleet open, de dames waren niet opgewassen tegen de fysiek sterke Noren.’ Het voetbal bezette de derde plaats met de wedstrijd Italië-Noorwegen uit het WK 1998: ‘Vooral in mentaal opzicht hebben we de fysiek sterke Noren weten af te troeven,’ dixit Cesare Maldini, zoals opgetekend door Henk Evenblij in De Telegraaf. Hoelang zou Frank Snoeks de verleiding weerstaan? Wanneer zou hij het eruitfloepen, van die fysiek sterke Noren? Ik zal erop gespitst zijn. Virgil van Dijk na afloop: “De Noren zijn fysiek sterk, dat weet je van tevoren.” Al stellen ze zes spelers op van het formaat Mykland, bijnaam De Mug, ik hoop dat iemand ons zal wijzen op de lichamelijke kracht van de Noren.

31 augustus: een 6 voor Mohamed Ihattaren

De transfer van Ihattaren naar Juventus en het doorverhuren van de speler aan Sampdoria lijkt op die van Ouasim Bouy in 2012. Talentvolle spelers in conflict met hun club onder het patronaat van Mino Raiola. Het gelijk van Bouy in dezen was evident: er was geen aanwijsbare reden waarom Ajax aan Davy Klaassen een hoger contract aanbood. Raiola speelde het hard en bracht Bouy naar Juventus, waar hij na een jaar in de A1 werd uitgeleend aan Brescia. Zijn laatste werkgever Leeds United liet Ouasim naar een clubje in Qatar gaan. Micky van der Ven en Raiola verloren een arbitragezaak van Volendam. Weer is een jonge voetballer het slachtoffer van Raiola’s hardheid en van Volendamse geldwolven. Volgens De Telegraaf ‘snuffelen’ trainer en opleiders mee bij een transfer. Raiola is geknipt voor topvoetballers. Jonge spelers gaan stuk aan zijn compromisloze onderhandelen.

30 augustus: een 9 voor Noussair Mazraoui

Vroeger was een rechtsback een ongepolijste krachtpatser met dijbenen als pomphuizen, het met brylcreem ingesmeerde haar strak achterovergekamd boven een laag voorhoofd. De rechtsback was een man van weinig woorden. Hoe schril steekt Mazraoui af bij dit oude beeld: in heel Europa is geen eleganter rechtsback te vinden dan hij, die over de technische vaardigheden van een Braziliaanse tien beschikt. De symbiose met Antony is uniek. Berghuis zat te klappen met uitgestoken armen toen Antony de hakbal van Nous tot assist promoveerde, maar inwendig huilde het koopje uit Rotterdam. Deze concurrentiestrijd was een verloren zaak. Ten Hag liet hem invallen als nummer tien. ‘Probeer dat dan maar, jongen,’ luidde de boodschap. En voor de analisten die het woord balverlies uitspugen zodra het Álvarez betreft: Edson verloor de bal in de eerste helft tegen Vitesse vijf keer, op 47 contacten (Opta).

28 augustus: een 8 voor Jude Bellingham

Volgens Daley Blind zou het bij Besiktas in Istanboel weleens een heksenketel kunnen worden. Mijn kop eraf als ik niet dacht, toen ik in 1991 in een taxi langs het stadion reed en het naast me zag liggen: ‘Heksenketel’. Het is gewoon het eerste wat je denkt bij het woord Besiktas: heksenketel. Wat het precies betekent, weet niemand, maar wel dat je beter niet in Turkije kunt voetballen, want daar is het steevast een heksenketel. Zelfs met de beperkende coronamaatregelen slagen de Turken erin van hun stadions een heksenketel te maken. Vooral Besiktas.

Op een vraag naar Borussia Dortmund kneep Blind de ogen toe en zei, haast bedachtzaam: “De Gele Wand, natuurlijk. Daar noemen ze het die Gelbe Wand. Indrukwekkend. Er kunnen 25.000 toeschouwers op die tribune. Het is alsof de spelers en de toeschouwers één worden, als de overwinning wordt gevierd voor de Gelbe Wand.” Vlug voegde hij eraan toe dat Ajax zich natuurlijk niet vooraf al gewonnen gaf. De bal was rond en waar gevoetbald werd, was een uitslag zelden voorspelbaar. Kleintjes bestonden immers niet meer en Ajax was zeker geen kleintje. Sporting Portugal kende hij niet zo goed, maar ja: “Het blijven Portugezen, hè?”

Zelf verbaasde ik me over het opstuivende optimisme in Amsterdam, als ik mijn timeline mag geloven. Supporters waren het erover eens dat de loting gunstig was geweest. We hadden net PSV kapot zien gaan tegen het traditionele, Portugese bederfvoetbal van Benfica, maar deze loting was gunstig. Alsof dat bederf niet al jarenlang het Portugese voetbal overwoekert. Nog zie ik Stan Valckx genietend vertellen hoe heerlijk het was om in Portugal te spelen, waar in de rondte schoppen de norm was. En in de rondte schoppen was wat hij het beste kon. Het voor Ajax onverslaanbare Borussia Dortmund kan tenminste mooie voetballers opstellen. Het zal interessant zijn om Gravenberch en Bellingham het op één middenveld tegen elkaar te zien opnemen. Als Gravenberch tegen die tijd nog een basisplaats heeft tenminste. Dat moeten we afwachten.

28 augustus: een 8 voor Bryan Gil

Bergwijn moet de aankoop van de 20-jarige vleugelspeler Gil door Spurs met gemengde gevoelens hebben bekeken. Sevilla kreeg 30 miljoen voor de drievoudig Spaanse international, waarmee hij binnenkwam bij Spurs op hetzelfde niveau als de door Van Gaal aanvankelijk vergeten Stevie. Kane blijft bij Tottenham, scoorde twee keer tegen Paços de Ferreira, Gil speelde goed en schoot tegen de paal. Bergwijn viel in, speelde goed en schoot tegen de paal. Tegen Wolves had hij zondag al een passeerbeweging laten zien van een fitheid en een handelingssnelheid die het logisch maakten dat de staf van het Nederlands elftal hem alsnog heeft opgeroepen. Of ze lezen deze column, dat kan ook.

28 augustus: een 8+ voor Maximilian Wittek

Vitesse speelde goed tegen Anderlecht en gedreven, zodat ik ze de overwinning gunde. Het probleem bij de club uit Arnhem is dat ik behalve Bazoer en Tannane nauwelijks een speler ken. Wie zou Tronstad, Oroz of Gboho herkennen als hij hen op straat tegenkwam? Enfin, Bero speelde goed op het middenveld, Anderlecht werd regelmatig weggetikt, Wittek heeft een linker en Bazoer mag bij Vitesse spelen als Beckenbauer. Binnenkort gaan we zien of Harry Kane daarvan schrikt. Als Bazoer niet wordt verkocht. Zelf hoopt hij van wel.

27 augustus: een 4 voor Prins Bernhard

De man die wel Prins Pandjesbaas wordt genoemd, of Prins Huisjesmelker, bijnamen die hij niet graag ziet, ‘want het ligt anders’, wilde een bandje laten optreden tijdens de Grand Prix van Zandvoort om de feestvreugde te vergroten. Een honorarium was niet begroot, het racefestijn gaat zoveel verlies lijden dat al om overheidssteun is gevraagd. Of VWS minimaal 10 miljoen euro wil overmaken, wat het minste is wat de overheid kan doen, schreef een columnist in deze krant, want Prins Huisjesmelker heeft Zandvoort weer op de wereldkaart gezet. Daar hoort een verdienmodel bij waarvoor de belasting­betaler het beste kan opdraaien, omdat een Grand Prix ons land immers aanzien geeft. Waar dat aanzien wordt geboekt? In de wereld van de Rolexdragers en de pandjesbazen, patjepeeërs, patsers, plebejers, parvenu’s en proleten. Betaal het lekker zelf, slumlord van Oranje-Nassau.

26 augustus: een 5 voor Noni Madueke

Zelden heeft de publieke omroep zo’n goedkope overwinning geboekt. Naar De slimste mens keken 500.000 mensen meer dan naar de voetbalwedstrijd PSV-Benfica. De slimste kost niks, de Champions League een vermogen. Maarten van Rossem trekt meer kijkers dan Madueke. Maar laten we het hebben over balverlies. Elke verdedigende middenvelder wordt door de analisten, dat wil zeggen ex-voetballers, om de oren geslagen met balverlies. Zelden hoorden we zo veel gekwaak uit de overvolle kikkermand der analisten. Laten we eens kijken naar het balverlies van Sangaré. Tegen het afgrijselijk voetballende Benfica, het Getafe van Portugal, verloor hij 16 van zijn 99 balcontacten. En nu Madueke: hij raakte de bal maar 60 keer, waarvan hij er 25 verloor, het meeste van elke andere speler op het veld. Mag Schmidt hem wisselen, please? De laatste die hij kwijtraakte, leidde tot een levensgevaarlijke counter. En bedankt, Noni.

25 augustus: Een 9 voor Lionel Messi

‘Weggevaagd door september/valt onze zomerliefde triest uit elkaar/en sterft af tot verleden’, luidt een tekst van Aznavour, die augustus in Parijs bezingt. Ik zong het in gedachten, op een vrijwel verlaten Boulevard du Montparnasse, denkend aan Messi. Aan de overkant liep een groepje Japanners langs de Coupole. Het maakte een desolate indruk, dit typerende beeld voor Parijs in augustus. Zondag schijnt Messi in het laatste weekend van de oogstmaand, als de zomer naar weemoed zwicht, zijn debuut te maken voor PSG in Reims. Pochettino wil hem in de provincie laten wennen aan de snelheid van Mbappé en de bewijsdrang van Neymar en hem sparen voor Parijs tot in september, als het leven weer begint. Schenken de Franse verdedigers Messi de ruimte die hij in Spanje kreeg? Of gaan ze hem schoppen zoals Neymar? Ik knijp hem voor de maand september.

24 augustus: een 8 voor Kasper Dolberg

Op voetbalgebied was het doelpunt van Dolberg voor Nice het mooiste wat de zondagavond te bieden had. De voorzet kwam van de Zwitserse international Lotomba en Dolberg kopte de bal er niet in bij de eerste paal zoals ik dacht te hebben gezien, maar hij deed het met zijn borst. Niet goed naar de close herhaling gekeken, of meteen na het doelpunt naar Promenade geschakeld, zoiets. Later zag ik hoe Dolberg zich kalm verwijderde uit de woedende chaos bij de achterlijn waar supporters van zijn club knokten met Marseillespelers en waar iemand van de bank van Marseille kwam aangerend om een hooligan vol op zijn adamsappel te hoeken. Zelden iemand zo gestrekt zien gaan. Op zijn gemak wandelde Dolberg richting de kleedkamer, ‘een baken van rust’ zouden we kunnen zeggen, in een ‘centri­fuge van agressie’. Maar dat zeggen we niet.

23 augustus: een 5 voor Daley Blind

Zeggen dat Haller slecht speelt, kunnen we allemaal. Zeggen dat Ajax slecht was, is geen probleem. ‘Schandalig,’ noemde Daley Blind de prestatie tegen FC Twente. Als hij ook zijn eigen spel onder de loep nam, kan ik hem volgen. Hij was rijp voor de wissel, die Gravenberch ten deel viel. Ryan vond zijn vervanging zichtbaar schandaliger dan zijn spel: hoe jonger de speler, des te minder zelfkritiek. De lichaamstaal drukte alles uit wat je van een woedende kleuter verwacht. Ik zeg niet dat Zerrouki, Twentes middenvelder, het eerste van Ajax zou hebben gehaald. Wel deed hij, ooit weggestuurd door Ajax, weinig onder voor Gravenberch qua aantal passes, passnauwkeurigheid en duels (Opta). Zerrouki heroverde zes ballen, Gravenberch vier, de eerste verloor er twaalf, de tweede veertien. Maar ja, Gravenberch zal tien keer meer verdienen. Dat zag ik aan de wedstrijdcijfers niet.

21 augustus: een 8+ voor Orkun Kökçü

De eerste keer dat ik hoorde en zag dat spelers van de thuisploeg niet onverdeeld worden geliefd door eigen supporters, zal aan het begin van de jaren zestig zijn geweest. Ik was 12 of 13 jaar en op de fiets van Nieuw-West naar Noord gereden voor een wedstrijd van De Volewijckers tegen Feyenoord. “Naar voren, Dirk,” schreeuwden ze op de tribune en barstten daarna in lachen uit. Het ging om de stopperspil van De Volewijckers, Dirk de Ruiter, die op deze wijze in de maling werd genomen door zijn eigen publiek. Ik was geschokt, op de manier van Nick Hornby, die ongeveer op dezelfde leeftijd ontdekte hoe veel chagrijn er loskwam op de tribune tijdens wedstrijden van Arsenal. ‘Iedereen keek altijd kwaad’, schreef hij. Het is door dat uitlachen dat ik de naam van Dirk de Ruiter nooit ben vergeten. Later had je Van der Doelen bij PSV, Boukhari, Blind, Ziyech en Álvarez bij Ajax en Bacuna bij Groningen. Er is een fameuze foto van John Terry, die wordt uitgescholden door en de middelvinger krijgt van zijn eigen vader en broer. ‘Was sich liebt, das neckt sich,’ leerde ik op school.

In het voetbal necken ze ook zonder te lieben. Elke Feyenoorder die ik tegenkom vraag ik: “Wat hebben jullie toch tegen Kökçü?” Hij is een middenvelder die me al twee jaar opvalt door zijn balbehandeling en overduidelijke talent om de juiste pass te geven, vaak de voorassist. “Kleine motor, matig in kleine ruimte,” was een antwoord. “Nog steeds te vaak balverlies,” een ander. Tijdens Feyenoord-Elfsborg lette ik uiteraard weer op de speler die volgens mij, samen met Sinisterra, het grootste Feyenoordtalent in jaren is. ‘Hij heeft niet één fout gemaakt,’ wilde ik appen naar Rotterdam, maar ik liet het achterwege en vroeg aan Opta naar de officiële cijfers. Hier komen ze: pass­nauwkeurigheid van 96,4 procent, het hoogste van alle Feyenoorders. Twaalf voorwaartse passes, in totaal zes keer balverlies, het op een na minste aantal van alle basisspelers, en drie gecreëerde kansen.

Kortom, Kökcü was weer een van de uitblinkers. Hij viel alleen minder op dan de geweldige Sinisterra, die door Kökçü elf keer werd aangespeeld.

21 augustus: een 8 voor Martin Wiggemansen

Wiggemansen was de opvolger van Geert Meijer als linksbuiten van FC Amsterdam die aan Ajax werd verkocht. Die andere getalenteerde buitenspeler ­vertrok in dezelfde periode: Gerard van der Lem verhuisde naar Roda. Nico Jansen ging een paar maanden later naar Feyenoord. Hoewel Wiggemansen in oude opstellingen als middenvelder staat genoteerd, herinner ik me hem als linksbuiten, misschien fout. Na Jansen-Van der Lem-Meijer, kregen we dus Wiggemansen-Wetzel-Van Bommel, ook geen kattenpis. Bij Ajax voetbalde Wiggemansen met mensen als Rijkaard, Arnesen en Lerby. Hij scoorde tegen Bayern München en nu is hij dood, pas 64 jaar.

21 augustus: een 8 voor Arne Slot

Ik ben benieuwd of aan de tokkietalkshowtafel de naam Dick Advocaat nog vaak zal vallen. Jarenlang was er rond de tokkietalkshowtafel in de wijde omtrek geen betere trainer te vinden dan Dick, vaak liefkozend Dickie genoemd. Het voetbal van Feyenoord was niet om aan te zien, maar dat lag nooit aan Dickie, volgens de aanzittende experts aan de tokkietalkshowtafel. Als ik Feyenoord zo zie voetballen, denk ik toch echt dat Arne Slot een iets modernere trainer is dan de grote favoriet van de tokkietalkshowtafel.

20 augustus: een 8 voor Ibrahim Sangaré

Deze week waren het Wesley Sneijder en Kenneth Perez die zich negatief uitlieten over Sangaré. Ik heb een karakterologisch bepaalde behoefte aan tegenspraak. Tegen Benfica had Sangaré een passnauwkeurigheid van 87 procent. Eat that, experts. Hij vocht vijftien duels uit, waarvan hij er ook 87 procent won. Verslik je niet, experts. Ik heb andere cijfers, maar het belangrijkste in dezen zijn die dertien balheroveringen. Dertien! Sneijder bepleitte in de rust het vervangen van Sangaré door Davy Pröpper. Gelukkig heeft Roger Schmidt meer verstand van voetballen, dus hij haalde Van Ginkel eruit voor Pröpper. Sangaré bleef staan. Suck it, Wes. Aan talkshow- of analistentafels zie je meteen welke deelnemers het als trainer nooit zullen halen. Wie dinsdag een simpele, juiste observatie deed, was Ron Vlaar. Hij voorspelde dat Sjachtar overal op het veld, al was het hartje verdediging, zich er met driehoekjes uit zou werken. Wordt een coach.

19 augustus: een 6 voor Peter Bosz

Meteen na de met 3-0 verloren wedstrijd tegen Angers stonden Peter Bosz, Juninho en Vincent Ponsot, de trainer, de technisch directeur en de directeur voetbal van Lyon, in de kleedkamer te vergaderen. Een paar uur later lag Marcelo eruit, de falende centrale verdediger die in maart zijn contract nog met twee jaar had verlengd. De reden was sportief, schreef L’Équipe, maar ook beviel het gedrag van Marcelo Bosz niet. Hij had ‘ironisch gelachen’ bij een peptalk van Léo Dubois – Marcelo speelde 167 wedstrijden voor Lyon. Er staan er nog meer op de nominatie te vertrekken, van wie Aouar de beste en de duurste is, maar geld is schaars in Europa. Bovendien schijnt Bosz ‘niet overtuigd’ te zijn van de kwaliteiten van het eergisteren 18 jaar geworden supertalent Rayan Cherki. We moeten nog maar zien hoe het afloopt met Bosz in Lyon.

18 augustus: een 8 voor Louis van Gaal

Was Wappie Weghorst geselecteerd of niet? Ik zocht het op nadat Louis op de persconferentie had gezegd dat mensen zich zouden moeten laten vaccineren om anderen niet in gevaar te brengen, maar dat hij ze nu eenmaal niet kon dwingen. “Wie ben ik? De premier zou het moeten zeggen,” zei hij zonder veel hoop. De hele persconferentie uitzitten bracht ik niet op, maar Louis gaf opnieuw waar voor zijn geld. Over Facetimen en zoomgesprekken: “Ik heb dat met verve gedaan.” Over het selecteren van Malen, die nog niet veel heeft gespeeld: “Het is niet des Van Gaals om Malen te selecteren.” Over zijn populariteit: “Het volk heeft zich achter me geschaard en dat doet me deugd.” Maar zou hij verliezen, dan was hij weer een slechte trainer, zei hij berustend. Win van Noorwegen, Louis! Het is je gegund.

17 augustus: een 4 voor Marcelo

In L’Équipe kreeg Marcelo als cijfer voor zijn optreden tegen Angers een 1. Men sprak van ‘un match absolument catastrophique’, iets wat zo internationaal naar horror klinkt, dat ik het niet hoef te vertalen. Toen hij bij PSV speelde, vonden we Marcelo niks. Het dreigende ‘strik erom’ klonk uit vele kelen. Verbazingwekkend was het dat hij via Hannover en Besiktas ten slotte bij Olympique Lyon belandde, waar hij zich onder Génésio en Garcia ontwikkelde tot een uitstekende centrale verdediger, vooral naast de Belg Denayer. Toen kwam Peter Bosz, met zijn filosofieën gebaseerd op de opvattingen van Johan Cruijff. Als Marcelo iets niet kan hebben, is het ruimte in zijn rug. Voor de Braziliaan is dat net zoiets als schaatsen op hoge noren. Bosz zelf kreeg van L’Équipe een 3. Coach Sylvinho redde het na Génésio drie maanden. Ik ben benieuwd.

16 augustus: een 5 voor Peter Bosz

Enige, waarschijnlijk te haastige, conclusies na dit voetbalweekend.

1) Peter Bosz ziet de buien hangen boven de bergen aan de overkant van de Rhône. Angers slachtte Lyon met 3-0;

2) Benzema wordt topscorer in La Liga, nu de aanvoer onder Ancelotti gaat komen van Bale en Hazard;

3) Wat Lille het vorig seizoen was, een verrassing, zou nu onder dezelfde trainer, Galtier, Nice kunnen worden met de geweldige spelmaker Gouiri en de ontketende Dolberg als katalysatoren;

4) Pogba wordt speler van het jaar in de Premier League;

5) Rennes, eigendom van de rijkste man van Frankrijk, blijft doorbieden op Álvarez, maar Ten Hag gaat met stoelen gooien als Overmars een verkoop zelfs maar overweegt;

6) AZ komt in degradatiegevaar;

7) Als PSV zo onverstandig is om Luuk de Jong te kopen, krijgen ze te maken met een heel ontevreden bankzitter.

14 augustus: een 8+ voor Noni Madueke

Op de veel geraadpleegde site transfermarkt staat Madueke ingeschaald op 16 miljoen euro. ‘Weinig,’ dacht ik. ‘Te weinig’. Toen las ik in piepkleine letters: ‘Laatste verandering 19 mei.’ Als je het mij vraagt – vraag het dan – zou er vandaag iets als 35 miljoen komen te staan. In vier Europese wedstrijden maakte de jongen twee doelpunten en gaf hij één assist.

Hij speelde zich ‘in de kijker’, zoals we dat noemen.

Madueke is een van de spelers die van PSV een ­concurrent voor Ajax maken. Götze, Gakpo en Van Ginkel zijn andere geduchte tegenstanders. Het zal deze competitie tot een van de spannendste van de laatste jaren maken. Ik ben er niet rouwig om dat ze Ajax tot scherpte dwingen. Álvarez mag in elk geval niet weg. Het zou me niet verbazen als dat het eerste gevolg is van de 4-0 van vorige week zondag toen het middenveld van Ajax een harde les kreeg voorgelegd. Rennes heeft serieus achter Álvarez aangezeten, maar vrijdag kwam de definitieve weigering tot onderhandelen van Overmars.

Als het waar is dat Van Gaal van Blind de Oranje ­Pirlo wil maken en Blind vraagt ook aan Ten Hag op die positie te worden tewerkgesteld, ben ik benieuwd welke Ajaxmiddenvelder sneuvelt, vooral in de Champions League. Ik heb nog wat cijfers van Opta paraat, om die gewenste scherpte bij Ajax op te wekken. Hier de data over de laatste drie gespeelde officiële wedstrijden van Sangaré, Blind en Gravenberch, van de laatste twee zijn dat dus twee competitiewedstrijden in het vorig seizoen.

Balveroveringen: Sangaré 23, Blind 21, Gravenberch 21.

Intercepties: Sangaré 8, Gravenberch 5, Blind 4.

Passes: Sangaré 185, Gravenberch 151, Blind 241.

Passnauwkeurigheid: Sangaré 86,5%, Gravenberch 85,4%, Blind 86,3 %.

Die Ibrahim Sangaré is de eerste door Roger Schmidt ingevulde naam op het spelersformulier. Niet voor niets voetbalt hij sinds het vertrek van Rosario met het zelfvertrouwen van een speler met een gegarandeerde basisplaats. Laat de mensen maar lullen. Zoals Álvarez de mensen liet lullen.

14 augustus: een 7 voor Louis van Gaal

Ook Louis heeft nog wat scherpte nodig. Hij mag van mij Berghuis en Til selecteren, maar dan lijkt het me moeilijk uit te leggen waarom hij Bergwijn in Londen laat chagrijnen, die bij Spurs de hele voorbereiding meedeed en onder Koeman ongeveer alles speelde en het meeste goed ook. Tenzij Van Gaal hem gewoon is vergeten, dat kan natuurlijk gebeuren bij het klimmen der jaren.

De selectie van Drommel snap ik, sowieso moet je alle keepers die Johan Derksen ‘niks’ vindt meteen aantrekken. Bijlow is ook logisch en Pasveer zal voorlopig wel de eerste keeper worden, anders selecteer je een oudere man niet. Waar Cillessen inmiddels ­uithangt? Geen idee. Fysio?

Op het gebied van de vreemdste selecties dringt opeens Erwin van de Looi zich naar voren: Sydney van Hooijdonk bij Jong Oranje? Is daar een reden voor, behalve een of ander cabaretfestival beneden de rivieren?

14 augustus: een 8 voor Georginio Wijnaldum

De mensen vinden het fijn voor Wijnaldum dat hij Barcelona links heeft laten liggen en dat hij bij PSG samen mag spelen met Messi. Eerst zien dan geloven. Onder Koeman verzekerd van een basisplaats, moet hij nu met Paredes vechten om een plekkie. Beschikt Paredes over kwaliteiten die ‘Gini’ mist?

Hij is bevriend met Messi. Zou dat niet genoeg zijn?

13 augustus: een 7 voor Ryan Gravenberch

Het ‘omschakelen en de restverdediging’ blijven een probleem voor Gravenberch. PSV liep het middenveld van Ajax alle windstreken in en er waren momenten dat Gravenberch en Blind volgens opdracht ‘vooruit druk zetten’ en helaas achterom voorbij werden gestoken. Als ooit bleek wat de rol van Álvarez bij Ajax moet zijn, was het zondag. Het zal een eyeopener voor Ten Hag zijn geweest die opnieuw was gaan twijfelen aan het nut van de Mexicaan, vergelijkbaar met Sangaré bij PSV. Opta keek voor mij naar de gemiddelden van Sangaré, Blind en Gravenberch, met dien verstande dat de eerste al vijf wedstrijden speelde, zo vaak als maar mogelijk uitgelachen door satiredeskundigen als Kieft en Gijp. Balveroveringen per 90 minuten: Sangaré 9.6, Gravenberch 7, Blind 8,5. Zaterdag nog een paar van die cijfers. Kieft en Gijp heel hoog gespeeld, heel laag in de humor.

12 augustus: een 8 voor Ibrahim Sangaré

Sangaré is van december 1997. Meestal redden de laat in het jaar geboren voetballers het niet omdat de selectieprocedures nog steeds uitgaan van 1 januari als peildatum, zoals veel in en om het voetbal ouderwets is. Van nieuw­lichterij zoals vrouwelijke verslaggevers, gekke spelsystemen, homo’s en andere rariteiten moet het voetbal niks hebben. Ik heb niet ‘hoog gespeeld’, verre van dat en toch ken ik mezelf het recht op verbazing toe: verbazing over de gebrekkige inzichten van veel ex-voetballers, analisten, die wel ‘hoog hebben gespeeld’. Het heeft hun blik er niet helderder op gemaakt. Te veel gekopt denk ik. Deze toeschouwer, laag gespeeld, begrijpt precies waarom Roger Schmidt, laag gespeeld, Sangaré niet op de bank zal zetten ondanks ontbrekende fluwelen techniek. Hij speelt de bal nooit met de buitenkant van zijn voet, maar stelt Götze in staat dat wel te doen.

11 augustus: een 8 voor Antony

Aantekening Ten Hag: ‘Antony en Berghuis niet te dicht bij elkaar zetten in de kleedkamer.’

Aantekening Berghuis: ‘Antony schoppen op de training.’

Aantekening Antony: ‘Aan Nico vragen of hij Berghuis even schopt op de training.’

Aantekening Álvarez: ‘Aan Gravenberch vragen of hij me de woorden ‘omschakelen’ en ‘restverdediging’ goed wil leren uitspreken. Proberen niet in lachen uit te barsten.’

Aantekening Messi: ‘In de eerste competitiewedstrijd Mbappé en Neymar allebei twee keer vrij voor de keeper zetten.’

Aantekening Neymar: ‘Bij elke vrije trap en corner eerst vragen of Messi hem wil nemen.’

Aantekening Messi: ‘Bij vrije trappen van Neymar niet hoofdschuddend weglopen.’

Aantekening Overmars: ‘Onana kleedkamer B geven op de Toekomst en parkeerplek op P5.’

Aantekening Messi: ‘Zoons meenemen naar de Eiffeltoren. Vragen of Mbappé ook zin heeft.’

10 augustus: een 9 voor Vivianne Miedema

We zitten in de fase van het seizoen dat ik nog genoegen neem met halve wedstrijden, op sommige na, zoals Ajax-PSV. ADO-Jong Ajax moest het stellen met een halfuur en van Metz-Lille bekeek ik de tweede helft. De laatste hele wedstrijden die ik zag waren die op de Olympische Spelen van het vrouwenelftal. Miedema bevestigde haar status als beste voetbalster van de wereld en geheel tegen haar gewoonte in zag Sarina Wiegman niet steeds de beste oplossing bij gerezen problemen. Het blijven kiezen voor Van de Sanden in plaats van Beerensteyn was gewoon een vergissing. Ook het wegvallen van Spitse werd niet goed opgevangen. Deze stuurman aan wal had de fanatieke en meedogenloze pitbull Van de Donk liever op die plek gezien, in plaats van Groenen en of Roord. Amerika was te verslaan, maar we deden het niet.

9 augustus: een 9 voor Leonardo

Op de dag dat Sifan Hassan haar gouden race liep, liet Noni Madueke de ene Ajaxspeler na de andere stilstaan op weg naar de 1-0 voor PSV. Maar laten we praten over Messi, die vandaag tekent bij Paris Saint-Germain. Hij is na Donnarumma, Wijnaldum en Ramos de vierde wereldster die gratis binnenwandelt bij de duurste club van Europa. Leonardo hoefde alleen maar achteruit te leunen, wachtend op de uitkomst van appjes verstuurd door Neymar, Di Maria en Paredes aan hun Argentijnse vriend. De vraag is wie er op de bank belandt: Icardi natuurlijk, geen vriend, en als Messi op 10 komt te spelen, heeft ook Wijnaldum een probleem. Paredes en Verratti gaan niet zomaar aan de kant toekijken hoe Messi de Ligue 1 verovert. Gelukkig heeft Ziggo uiteindelijk de rechten gekocht. Geen dank voor het advies, gratis, net als Messi