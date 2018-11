8 november 2018: een 9 voor Noussair Mazraoui

De frustratie begon met het bizarre gedrag van Onana, die eerst dacht dat hij kon goochelen om na de uit zijn gegoochel ontsproten ingooi als een roofvogel met staar over de bal heen te klapwieken. Gelukkig was hij in de 94ste ­minuut weer de handbalkeeper zoals we hem kennen.



Schöne was de eerste om hem toen te ­feliciteren, de lamme die de blinde een hand gaf. Verdedigend had Schöne weer zijn gebruikelijke problemen: in de 52ste minuut pakten ze hem op tien meter van de zestien gewoon de bal af.