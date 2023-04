De frisse wind die John Heitinga door de Ajaxselectie en de club liet waaien, is een gure bries geworden

De irritaties zijn zichtbaar bij Davy Klaassen. Beeld ANP

Dat de Ajaxselectie in onbalans is, is een understatement. De gevolgen worden in de slotfase van het seizoen nog eens duidelijk zichtbaar. Twee weken geleden ging in eigen stadion de Klassieker met 3-2 verloren na een moeizame tweede helft. In Deventer was het na rust opnieuw kommer en kwel. “We creëerden niets meer,” zei Davy Klaassen.

De frisse wind die interim-trainer John Heitinga liet waaien door de selectie en de club is een gure bries geworden. Na zeven eredivisiezeges op rij, waardoor Ajax van de vijfde naar de tweede plek op de ranglijst klom, verloor de ploeg vijf punten in twee duels. Woensdag wacht de halve finale van de KNVB-beker tegen Feyenoord in De Kuip. Een wedstrijd waar de hoofden in Amsterdam niet naar staan. Het bekertoernooi is weliswaar de enige kans om nog een prijs te winnen – aan de titel denkt niemand meer –, maar het belangrijkste doel is helder: deelname aan de (voorronde van) de Champions League afdwingen.

Of Heitinga niet bang is dat het falende selectiebeleid ook zijn prille carrière schaadt? “Daar denk ik niet aan. Ik ben gevraagd de club te helpen, míjn club. Dat doe ik graag.” Over de zoektocht van Ajax naar een nieuwe technisch directeur, een positie waarvoor de Engelsman Julian Ward is afgehaakt en de Duitser Sven Mislintat nu vol in de race is: “Ik lees en hoor van alles, maar ik heb daar geen rol in. Ik ben bezig met het team, ik leef van wedstrijd naar wedstrijd. De kans is klein dat we nog kampioen worden, maar ik wil het maximale eruit halen.”

Angstig spel

De volgende wedstrijd is dus Feyenoord uit. De vorige krachtmeting met de rivaal heeft onlangs de hiaten en onvolkomenheden in het spel en de samenstelling van de selectie aan het licht gebracht. De onzekerheid van Calvin Bassey aan de bal, het angstige, risicoloze spel van de backs, die soms verstoppertje speelden of niet wisten waar te lopen. Een schril contrast met de laatste jaren, waarin Ajax juist verwend is geweest met spelers die van achteruit het spel dicteerden en vooruit stuwden.

Van de moderne vleugelverdediger wordt veel gevraagd, niet alleen in defensief opzicht, maar ook in de opbouw en als opkomende aanvaller. Voor veel teams zijn de backs zelfs de belangrijkste offensieve troeven. In de beste recente seizoenen van Ajax beschikte de ploeg over Noussair Mazraoui, Nicolás Tagliafico en Daley Blind. De club heeft geschutterd bij het aantrekken van hun opvolgers en krijgt daarvoor de peperdure rekening gepresenteerd.

Rechtsback Jorge Sánchez en linksback Youri Baas waren zondagmiddag de zwakste pionnen in de Adelaarshorst. Voor Baas golden verzachtende omstandigheden; het was zijn eerste basisplaats in een eredivisiewedstrijd. Hij had duidelijk last van koudwatervrees. En hij trof het niet dat zijn directe tegenstander Willum Willumsson een van de beste spelers is aan de zijde van Go Ahead. Maar Sánchez, Mexicaans international, laat keer op keer zien dat hij tekortschiet voor het niveau dat Ajax nastreeft.

Geen schwung

Trainer John Heitinga kon echter niet beschikken over Devyne Rensch, de eerste keus rechts achterin. De basisplek van Baas was verrassend en logisch tegelijk. Na het oneervolle vertrek van Daley Blind in de winterpauze zakten Bassey en Wijndal als linksback genadeloos door het ijs. Heitinga oordeelde kort voor de wedstrijd hard over die laatste: “Toen Ajax Owen haalde van AZ was hij international. Dan wordt er iets van je gevraagd. Als dat niet lukt, is het vluchten of vechten. Owen moet het gevecht aangaan.”

Wijndal kreeg tegen Go Ahead twintig minuten om zich te laten zien. Hij viel in met Steven Bergwijn, die net hersteld is van een blessure en geen hele wedstrijd kon spelen. Maar met die ‘verse’ linkerflank kwam niet de schwung waarnaar het elftal smachtte. Heitinga: “Het verschil tussen de eerste en tweede helft was te groot, net als tegen Feyenoord. We hadden voor rust afstand moeten nemen. Ik had Brian Brobbey zijn doelpunt gegund, maar de keeper redde twee keer uitstekend.”

Die keeper, Jeffrey de Lange, opgeleid bij Ajax, moest alleen passen op een kopbal van Mohammed Kudus, maar de aanvaller werd teruggefloten voor buitenspel. De beelden leken de arbitrage ongelijk te geven, maar de video referee in Zeist kon de digitale lijnen niet trekken en om die reden werd de beslissing ook niet teruggedraaid. Klaassen: “Als je eigen spel zo ondermaats is, moet je je niet verschuilen achter zulke fouten. Maar het is onbegrijpelijk dat de techniek niet voorhanden is om zo’n foute waarneming meteen recht te zetten.” Heitinga: “Zo’n goal kan ons uiteraard wel helpen. Zeker in de fase waarin we zitten.”

Bekijk nieuwe updates Live Bekijk alle updates Bekijk de belangrijkste updates 90+5 Van der Eijk fluit af - weer puntverlies voor Ajax Een teleurstellende middag voor Ajax: de ploeg komt niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Go Ahead Ajax. Er was te weinig, vooral aanvallende, inspiratie, terwijl de Deventenaren vechten voor iedere meter. Een verdiend punt voor Go Ahead Eagles. ANP - Ajax loopt van het veld. 90+3 Corner van Tadic, direct in de handen van De Lange Het is typerend voor het slappe aanvalspel van Ajax vanmiddag. In de laatste minuten van de wedstrijd krijgt Ajax nog een hoekschop, maar aanvoerder Tadic weet ervoor te zorgen dat de bal direct in de handen van de keeper verdwijnt. 90+1 Vijf minuten extra tijd Gaat Ajax nog scoren? Vijf minuten heeft de ploeg nog om de winst uit het vuur te slepen. 89. Adekanye wordt gewisseld voor Kuipers De aanvoerder van Go Ahead Eagles stond met een elleboogblessure aan de kant en maakt in de laatste minuten van deze wedstrijd zijn rentree. 87. Geel voor Fontán Ajax kan uitbreken, maar Fontán torpedeert Kudus. Hij krijgt hiervoor geel.

Ron Baltus/Pro Shots - Mohammed Kudus. 87. Lucca komt erin Heitinga haalt Sánchez eraf, Lucca komt voor de laatste paar minuten. Kan Ajax zo toch nog een overwinning uit het vuur slepen? 82. Kopbal Timber is prooi voor De Lange Uit een corner kan Jurriën Timber geheel vrij koppen, maar hij kan de bal niet genoeg kracht meegeven. 80. Conceição voor Berghuis Steven Berghuis is naar de kant gehaald, Francisco Conceição komt voor hem in de plaats.

Ron Baltus/Pro Shots - Francisco Conceição in actie. 80. De tank is leeg aan Deventerse zijde Tachtig minuten lang heeft Go Ahead alles dichtgelopen, gedisciplineerd verdedigd en bij counters hard gerend. De tank begint redelijk leeg te raken, de spelers zijn moe en krijgen kramp. 76. Kan Conceição Ajax redden? Het snelle spel van de kleine Portugees kan Ajax goed gebruiken. Hij heeft zijn trainingsjack uitgetrokken en kan ieder moment binnen de lijnen komen. 71. De Lange boxt schot Klaassen uit doel Net wanneer je bijna het hoofd wil laten hangen vanwege de slappe aanvallen van Ajax weet Davy Klaassen met een goed schot je weer naar het puntje van de stoel te krijgen. Maakt mister 1-0 zijn naam weer waar? Go Ahead-doelman De Lange reageert goed op zijn schot. 69. Wissel Go Ahead Eagles Finn Stokkers wordt vervangen door Oliver Edvardsen. 68. Wijndal en Bergwijn komen binnen de lijnen Het basisdebuut van Youri Baas is afgelopen, hij wordt vervangen door Owen Wijndal. Steven Bergwijn komt in de plaats voor Brian Brobbey, wat betekent dat Tadic in de punt van de aanval komt te staan. 64. Willumsson haalt weinig uit kans Met de vrije trap op een kansrijke positie doet de IJslandse middenvelder weinig: de bal verdwijnt hoog boven de goal van Rulli. 60. Ajax trekt en zwoegt, maar komt er moeilijk doorheen Het schittert niet aan de kant van de Amsterdammers: Ajax heeft moeite om uitgespeelde kansen te creëren. Dat is de verdienste van Go Ahead Eagles, dat gedisciplineerd speelt. Zelf loert de thuisploeg op counterkansen die, met het bij tijd slordige spel van Ajax, ook komen ANP - Jamal Amofa van Go Ahead Eagles en Ajax-speler Brian Brobbey. 53. Aanvallend geklungel bij Ajax De mislukte vrije trap laat zien dat Ajax niet lekker in zijn vel zit. Tadic legt de vrije trap breed, waarna Berghuis er weinig mee kan uithalen. Later komt Berghuis nogmaals in balbezit, maar in een mislukte poging om de bal voor zijn linker te krijgen loopt hij de bal over de achterlijn. Erik Pasman/Pro Shots - Steven Berghuis. 51. Geel voor Amofa voor rugbytackle De verdediger grijpt Brian Brobbey bij zijn middel en moet de overtreding bekopen met een gele kaart. 46. Geen wissels aan beide kanten De tweede helft is begonnen in Deventer. Heitinga en Hake sturen dezelfde tweeëntwintig mannen het veld in. 45+1 Van der Eijk fluit voor rust Beide ploegen gaan naar de kleedkamer. Van der Eijk krijgt de hele ploeg van Go Ahead over zich heen, omdat hij precies affluit op het moment dat het team een countermogelijkheid heeft. Ajax komt hier goed weg. 43. Go Ahead buit overtalsituatie niet uit Adekanye kan zomaar doorlopen op Rulli en heeft zelfs een medespeler bij zich. Een opgelegde kans, ware het niet dat Adekanye voor eigen succes ging. Álvarez kan ingrijpen en zorgt ervoor dat zijn ploeg geen tegengoal krijgt. 36. Sánchez veroorzaakt grote kans voor Go Ahead Wat een geklungel van de rechtsback van Ajax: hij laat zich vlakbij de eigen zestienmeter de bal aftroggelen door Lidberg en geeft daarmee een grote kans weg. Rulli redt Ajax voor de tweede keer vanmiddag.

Ron Baltus/Pro Shots 33. Goal Kudus afgekeurd Een strakke voorzet van Berghuis wordt diagonaal ingekopt door Mohammed Kudus. Hij juicht, maar de grensrechter keurt de goal af. De var kijkt ernaar en gaat mee in de beslissing van de grensrechter - het is millimeterwerk. Pro Shots / Ron Baltus - Scheidsrechter Sander van der Eijk. 33. Goal Kudus afgekeurd Een strakke voorzet van Berghuis wordt diagonaal ingekopt door Mohammed Kudus. Hij juicht, maar de grensrechter keurt de goal af. Er worden lijntjes getrokken door de var, en inderdaad, de spits staat millimeters buiten spel. 26. Go Ahead speelt compact Het is niet alsof de ploeg uit Deventer de bus voor de goal parkeert, verre van zelfs, maar ze leunt wel iets meer achterover, laat Ajax het spel maken. De ploeg van Heitinga heeft toch wat moeite met de stugge thuisploeg en komt er niet heel gemakkelijk doorheen. 24. Uithaal van Kudus verdwijnt in de tribune Met een omhaal zet basisdebutant Baas voor, Kudus neemt de bal vrij wild op de pantoffel, die in de tribune verdwijnt. 19. Brobbey stuit op De Lange Brian Brobbey krijgt weer een goede kans. Hij maakt met zijn lichaam ruimte, zet zijn directe bewaker aan de kant en schiet op goal. De Lange houdt zijn doel echter schoon. Brobbey laat in de eerste twintig minuten van de wedstrijd zien dat hij een ideaal aanspeelpunt in de spits is. 15. Fantastische redding van Rulli Een goede uitbraak van Go Ahead Eagles. Lidberg sprint ertussenuit en geeft een uitstekende voorzet op Stokkers. Rulli komt goed uit en pareert de inzet. Ajax komt hier goed weg. 10. Mooie pass van Taylor zet Brobbey alleen voor De Lange Met een goede steekbal weet de middenvelder Brian Brobbey weg te sturen. Go Ahead-keeper De Lange let goed op, schiet de bal weg en weet een grote scoringskans te voorkomen. 7. Geel voor Álvarez Al vroeg in de wedstrijd loopt de Mexicaan tegen een kaart aan. Hij komt hard ingegleden en komt met zijn voet op de voet van Stokkers terecht. ANP - Edson Alvarez. 5. Schot Klaassen wordt naast gedrukt Een mooie een-twee tussen Brobbey en Klaassen: de balvaste spits legt de bal klaar voor Klaassen, wiens schot tegen de voet van een verdediger van Go Ahead komt, waarna de bal naast gaat. 3. Taylor de gebeten hond in de interlandweek Het waren geen makkelijke dagen voor Kenneth Taylor. Zijn optreden tegen Frankrijk was teleurstellend en hij werd nog voor rust naar de kant gehaald. Kan de nog 20-jarige middenvelder zijn hoofd leeg krijgen? Hij krijgt in ieder geval het vertrouwen van John Heitinga. ANP - Mats Deijl van Ahead Eagles en Ajax-speler Kenneth Taylor. 1. Sander van der Eijk heeft afgeblazen Een heerlijke lentezonnetje in Deventer is het decor van de wedstrijd Go Ahead Eagles-Ajax. De bal rolt in De Adelaarshorst en Ajax is op jacht naar weer de tweede plek in de eredivisie. Nederlaag van vorig jaar vergeten In het seizoen 2021-2022 had Ajax het moeilijk in De Adelaarshorst: 27 februari verloren de Amsterdammers met 1-2 in Deventer. Het resultaat eerder dit seizoen in eigen huis was ook niet des Ajax: in de Johan Cruijff Arena werd het 1-1. De ploeg van Heitinga is dus gewaarschuwd, maar de verwachtingen voor het team zijn niet lager: voor minder dan winst doet een Ajacied het niet. Opstelling Go Ahead Eagles Coach René Hake stuurt de volgende elf mannen het veld op tegen Ajax. Een leuk weetje voor de liefhebbers: op de bank bij Go Ahead Eagles zitten Frank en Tristan Berghuis, vader en broer van de Ajaxspeler. Zij zijn onderdeel van het technische team van de ploeg uit Deventer. Opstelling Ajax Middenvelder Youri Baas maakt zijn basisdebuut. Ook Brian Brobbey mag starten van trainer John Heitinga, net als Davy Klaassen. Calvin Bassey en Steven Bergwijn beginnen op de bank. De opstelling: Rulli; Baas, Álvarez, Timber, Sánchez; Taylor, Berghuis, Klaassen; Tadic, Brobbey, Kudus.

Welkom in dit Ajaxblog Om 12.15 trapt de regerend landskampioen af tegen de nummer elf van de eredivisie. Hoe zijn de mannen van John Heitinga de interlandperiode doorgekomen? Het einde van het seizoen 2022/2023 nadert en na de nederlaag in de Klassieker kan Ajax zich geen misstappen meer permitteren. Ron Baltus/Pro Shots

