De financiële verschillen worden zichtbaar bij Brugge tegen Manchester City

Club Bruggespeler Jack Hendry probeert Jack Grealish van Manchester City het spelen te beletten. Grealish kostte City ruim meer dan de hele begroting van Club Brugge. Beeld BELGA

Gert Verheyen lurkt na de wedstrijd nog eens aan zijn flesje cola in de perszaal van het Jan Breydelstadion te Brugge. De Belgische oud-voetballer, tegenwoordig werkzaam als analist, buigt zich een uur voor de aftrap van Club Brugge-Manchester City over de vraag hoe Club Brugge dit seizoen de groepsfase van de Champions League kan overleven.

Dat is geen sinecure. Toen eind augustus de balletjes werden getrokken, bleek Club Brugge, de regerend landskampioen van België, te zijn gekoppeld aan Paris Saint-Germain en Manchester City, twee favorieten voor het winnen van de belangrijkste Europese trofee. Beide clubs hebben een veelvoud te besteden. Manchester City, met een begroting van ruim een miljard euro, kocht afgelopen zomer voor liefst 117 miljoen euro middenvelder Jack Grealish, een bedrag dat de begroting van Club Brugge (circa 90 miljoen euro) ruimschoots overstijgt.

Waar dan te beginnen? “Alles begint met je houding op het veld,” vindt Verheyen, vlak voordat hij op tv verschijnt om zijn analyses te geven. “Je moet jezelf niet kleiner maken dan je bent, maar juist met vertrouwen spelen. Het belangrijkste is dat je erin gelooft.”

‘Geen schrik hebben’

Verheyen put hoop uit de eerste twee groepsduels van Club Brugge. In eigen huis hield het elftal, waar de Nederlanders Noa Lang, Bas Dost en Ruud Vormer onder contract staan, Paris Saint-Germain op een remise (1-1), waarna een knappe overwinning volgde bij RB Leipzig (1-2). Kunnen de blauw-zwarten opnieuw stunten, net als Young Boys tegen Manchester United of FC Sheriff Tiraspol bij Real Madrid?

Supporters reageren voorzichtig optimistisch. “Alleen als we als team spelen, maken we een kans,” zegt Marianne van de Voorde, voordat ze het uitverkochte Jan Breydelstadion betreedt. “’Brugge had een voorbeeldige mentaliteit tegen Paris Saint-Germain, wat toen een verzameling ego’s was en nog niet zo in vorm. Die mentaliteit moeten ze weer tonen. En verder? Geen schrik hebben!”

Veel supporters hebben vertrouwen in oud-Ajacied Lang, die onlangs zijn debuut maakte in het Nederlands elftal. “Een lefgozer,” noemt supporter Marnix Meganck hem. “Belgen zijn van nature wat gereserveerd, maar Lang is voor niets en niemand bang.”

Comfortabele ruststand

Club Brugge, gedeeld koploper in België, lijkt zich even op te trekken aan de branie van Lang. Bemoedigend is het eerste half uur van de thuisclub, waarin het gelijke tred weet te houden met de sterrenformatie van Josep Guardiola, die met zijn sterkste opstelling begint. Maar ja, dan gaat het mis en laat het verschil in kwaliteit zich voelen. João Cancelo en Riyad Mahrez (strafschop) zorgen voor een comfortabele ruststand, waarna Kyle Walker en invaller Cole Palmer de marge na de pauze verdubbelen. De eretreffer, tien minuten voor tijd door Hans Vanaken, wordt gevierd als een overwinning. Vormer en Dost mogen nog invallen, evenals Nathan Aké (Manchester City). Mahrez bepaalt de eindstand op 1-5. Een verslaggever bromt: “Als ze er tien hadden moeten maken, dan hadden ze er tien gemaakt.”

“De verrassingen zijn dun gezaaid,” betreurt Verheyen. Of hij de groeiende financiële verschillen als bedreiging voor het voetbal ziet? “Ik maak me wel zorgen om het systeem,” stelt hij. “Dat een club als FC Barcelona steeds exorbitantere salarissen ging betalen, totdat het niet meer kon. Waar eindigt het dan?”

Club Brugge-trainer Philippe Clement zag een groot verschil in kwaliteit. “Iedere speler moet boven zichzelf uitstijgen en je moet gewoon geluk hebben,” zegt hij na afloop op de persconferentie. Guardiola houdt er een andere lezing op na.”We hebben ze niet onderschat,” meent hij. “We speelden een goede wedstrijd, waardoor Club Brugge niet zo goed kon zijn als tegen Paris Saint-Germain en RB Leipzig.”

Beiden hadden gelijk.