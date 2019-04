De finale lonkt voor Ajax, en dat is niet voorbarig

Madrid, Londen, Rotterdam, Belgrado, Wenen, Rome, Madrid? De zevende finale in de Europa Cup I/Champions League lonkt voor Ajax. De eindstrijd vindt plaats in de stad waar de Amsterdammers in 1969 voor het eerst in de finale stonden. Ajax verloor 50 jaar geleden in Madrid met 4-1 van AC Milan.



Is het niet wat voorbarig om al over een finaleplaats te beginnen?

Waarom? De ploeg van trainer Erik ten Hag legde dinsdagavond in de eerste ontmoeting met Tottenham Hotspur een stevige basis voor de eindstrijd in de Spaanse hoofdstad waarin Barcelona of Liverpool dan op 1 juni de tegenstander zou zijn in stadion Wanda Metropolitano.



Wat maakte dinsdagavond in Londen het verschil tussen Ajax en Tottenham?

Ajax was de betere ploeg, vooral meer bedreven in het positiespel. Het doelpunt van Donny van de Beek was er een fraai voorbeeld van. Van rechts openen op de linkerflank, om via drie schijven weer terug te komen op rechts, waar Van de Beek ijzig kalm bleef oog in oog met doelman Lloris.



En Tottenham?

Dat maakte voor eigen publiek in het fantastische nieuwe stadion een zeer povere indruk, behoudens wat opportunistische aanvalsstormpjes na rust. Trainer Mauricio Pochettino ging met de minuut chagrijniger kijken. Misschien kwam het omdat de Argentijn spits Harry Kane en de Zuid-Koreaan Son Heung-min miste, maar dat kon nauwelijks een excuus zijn voor het rommelige teamspel.



Ajax boekt dit seizoen geweldige resultaten, vooral over de grens.

Klopt. In zeventien Europese wedstrijden dit seizoen verloor de ploeg pas één keer: thuis met 2-1 van Real Madrid. In negen uitwedstrijden bleef Ajax ongeslagen.



Hoe was het weerzien met oud-Ajacieden Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Christian Eriksen en Davinson Sánchez?

Het was mooi om te zien hoe voormalige ploeggenoten elkaar in de catacomben vlak voor de wedstrijd begroetten. En ook de 3000 Ajaxfans juichten het kwartet van Tottenham toe. Maar voor Vertonghen liep de avond slecht af.



Want?

In een luchtduel met doelman Andre Onana van Ajax kwamen Vertonghen en zijn landgenoot Alderweireld hard in botsing. Vertonghen moest met hoofdletsel na ruim een half uur het veld verlaten. Zijn terugkeer in de Johan Cruijff Arena staat op de tocht.