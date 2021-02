Ajax sprak van een tussenjaar, bombardeerde de titel tot hoofddoel en mist donderdagavond tegen Lille vier sleutelspelers. De internationale ambitie is echter onverminderd groot, want de Europa League is belangrijker dan Ajax wil toegeven.

Het kampioenschap is het belangrijkste doel, zei Edwin van der Sar rond de feestdagen. Eerder deze maand zei de algemeen directeur van Ajax dat de absentie van Andre Onana en Sébastien Haller geen reden was om aan de Europese ambities te tornen. “Maar we moeten ook niet doen alsof we tegen de nummer 9 van Frankrijk spelen.”

Marc Overmars sprak eerder intern van een tussenjaar. “In plaats van één of twee stapjes vooruit te zetten, hebben we even op de rem moeten trappen.” De reden? De corona-uitbraak levert Ajax tientallen miljoenen minder omzet op. Crisis of niet, de directeur voetbalzaken pompte een recordbedrag van ruim 60 miljoen euro in de selectie, want de club wil nog steeds aanhaken bij de Europese elite.

Daar kwam vorig jaar niks van terecht, toen het Spaanse Getafe Ajax in februari uit de Europa League kegelde. Een dergelijk scenario behoort opnieuw tot de mogelijkheden, omdat tegen het ontketende Lille behalve Onana en Haller ook Mazraoui en Gravenberch node zullen worden gemist. Een succesvol vervolg in Europa betekent een plekje in de slipstream van Europese giganten.

Paar rondes overleven

Bij Ajax kunnen ze weten wat dat oplevert. Spelers als Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech, Donny van de Beek, Frenkie de Jong en David Neres hadden tijdens de prachtige serie van 2019 in de Champions League al de ervaring van het spelen van een Europa Leaguefinale, twee jaar eerder onder Peter Bosz.

Door meerdere rondes te overleven kan Ajax de routine en daarmee ook de kwaliteit en het prijskaartje van spelers als Jurriën Timber, Ryan Gravenberch, Devyne Rensch, Mohammed Kudus en Antony opkrikken. De Europa League is het toernooi waarin Ajax flink kan zaaien, om bijvoorbeeld komend seizoen weer in de Champions League te oogsten.

Na de topper tegen PSV erkende trainer Erik ten Hag vorige maand dat zo’n topwedstrijd qua bagage evenveel oplevert als tien minder intense eredivisieduels. Gravenberch had bijvoorbeeld voor het eerst kramp. Bosz benadrukte in zijn tijd bij Ajax ook vaak dat het spelen van topwedstrijden voor club en land de ontwikkeling van veel jonge talenten in een stroomversnelling brengt.

Langer blijven

Komt Ajax – dat door bookmakers als zesde op de lijst met kanshebbers voor toernooiwinst staat – dit seizoen ver, dan geeft de club wederom een sterk blijk van de potentie. En dat kan basisspelers, mogelijke transferdoelwitten en zelfs de trainer een zetje geven om nog even te blijven en in Amsterdam op jacht te gaan naar nieuwe successen.

De centen die de komende maanden te ver­dienen vallen, vormen niet echt een drijfveer. Ter vergelijking: overwinteren in de Europa League levert 5 ton op, waar Ajax in de achtste ­finales van de Champions League nog eens 9,5 miljoen had kunnen toucheren.

Op de achtergrond speelt echter wel iets anders mee. Als in 2024 de Europese toernooien opnieuw worden ingericht en Champions Leaguedeelnemers ongeveer het dubbele aan startgelden en premies kunnen verwachten, kan Ajax niet langer teren op de coëfficiënten die de club in 2017 en 2019 wist binnen te hengelen. Het is voor Ajax daarom hoe dan ook zaak om zoveel mogelijk punten te sprokkelen om zich straks nog met de crème de la crème van Europa te kunnen meten. Om te beginnen vanavond dus.