De erfenis van Marc Overmars zit Ajaxjeugd in de weg

Het vertrek van Marc Overmars bij Ajax laat zijn sporen na. De club werkt aan een cultuurverandering na het seksueel grensoverschrijdend gedrag van de technisch directeur, maar ook het spelersbeleid van Overmars bezorgt zijn opvolgers hoofdbrekens.

“Dit moet geen patroon zijn, het is een incident.” Gerry Hamstra, die met Klaas-Jan Huntelaar de taken van directeur voetbalzaken Marc Overmars heeft overgenomen, beleeft liever niet nog zo’n hectische transferzomer. Het is al maanden een komen en gaan van voetballers in de Johan Cruijff Arena, en het einde is nog niet in zicht.

Toeschouwers bij de wedstrijd Fortuna-Ajax moesten zaterdag in de 74ste minuut twee keer kijken toen trainer Alfred Schreuder een wisselspeler het veld in stuurde voor de licht geblesseerde Devyne Rensch: was dat nou Lisandro Magallán? En inderdaad, hij was het. De Argentijn kwam in 2019 voor 9 miljoen euro naar Ajax, maar hij speelde slechts een handvol wedstrijden en werd al drie keer verhuurd.

De enige reden dat Magallán tegen Fortuna in het veld kwam, was omdat Schreuder kennelijk geen vertrouwen heeft in Sean Klaiber als rechtsback. Klaiber, die 7 miljoen euro heeft gekost, mag uitkijken naar een andere club. Ook het vertrouwen in Perr Schuurs (2 miljoen) is tanende. Hassane Bandé (8 miljoen) en Kik Pierie (5 miljoen) staan in de etalage.

Mohamed Daramy zat in hetzelfde schuitje, maar voor hem hebben Hamstra en Huntelaar vorige week een tussenoplossing gevonden: de vleugelaanvaller wordt een jaar verhuurd aan zijn oude club FC Kopenhagen. Voor Daramy is het prettig dat hij weer aan spelen toekomt – Ten Hag deed nauwelijks een beroep op hem, Schreuder gaf zijn zegen aan een verhuur – maar financieel is het voor Ajax slechts een klein pleistertje op een gapende wond. Daramy kostte begin vorig jaar 12 miljoen euro, hij tekende een contract tot medio 2026.

Het was een dure mispeer van Overmars in de laatste dagen van de vorige zomerse transferperiode. De directeur zag zijn beoogde versterking Kamaldeen Sulemana van FC Nordsjaelland op het laatste moment naar Stade Rennais verkassen, maar de paniekaankoop Daramy heeft Ajax (nog) niets gebracht.

Uitdijende groep miskopen

Die wispelturigheid is een kenmerk van Overmars. Hij is meer een handelaar dan een beleidsmaker. Vanaf het moment dat de raad van commissarissen en de directie in 2016 een plan smeedden om met stevige investeringen de sportieve prestaties op te krikken, nam Overmars soms op onnavolgbare wijze de regie. In augustus van dat jaar zei hij: “Hakim Ziyech is een fantastische speler, maar wij gaan hem niet halen.” Ziyech zou de eigen jeugd van Ajax in de weg staan, was zijn uitleg. Een paar dagen later, na de uitschakeling tegen FK Rostov in de voorronde van de Champions League, telde Overmars prompt 11 miljoen euro neer voor de spelbepaler van FC Twente.

Het bleek een gouden greep, en daarvan volgden er meer: David Neres, Dusan Tadic, Daley Blind, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Sébastien Haller. Zij waren of zijn hun geld dubbel en dwars waard. Daartegenover staan de onvermijdelijke miskleunen. “Als de helft van alle aankopen slaagt, heb je het goed gedaan,” zei de vorige trainer Ten Hag. Probleem is dat die miskopen een langzaam uitdijende groep in de selectie worden.

En de eigen jeugd?

Toch gaven Hamstra en Huntelaar de afgelopen weken zo’n 90 miljoen euro uit aan nieuwe spelers, om het verlies van bepalende krachten op te vangen, maar óók om eerdere miskopen van Overmars te vervangen. Door de komst van Steven Bergwijn, Owen Wijndal, Jorge Sánchez, Calvin Bassey, Francisco Conceição, Brian Brobbey en Lorenzo Lucca dreigt de eigen jeugd van Ajax – de levensader van de club – kopje onder te gaan.

Wat is hun perspectief? De jonge linksback Anass Salah-Eddine koos al eieren voor zijn geld en liet zich verhuren aan FC Twente, maar voor onder anderen Devyne Rensch, Naci Ünüvar, Youri Regeer, Youri Baas en Kian Fitz-Jim breken onzekere tijden aan. Aan nog een jaar voetballen in Jong Ajax hebben zij niets.

