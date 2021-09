De enige problemen die Ajax heeft, zijn luxeproblemen

FC Groningen ontpopte zich in de voor het eerst weer helemaal volle Johan Cruijff Arena als een opponent die er alles aan deed om Ajax uit het ritme te halen. Op de tribune werden de gasten al vergeleken met het continue duikelende en tijdrekkende Getafe. “Niet helemaal terecht,” zegt Dick Sintenie.

“FC Groningen was juist door die speelwijze eigenlijk een ideale tegenstander om op te warmen voor de Champions League,” vindt Bart Veenstra.

Daarin wacht deze week de Turkse kampioen Besiktas. Branie verkent de mogelijkheden die trainer Erik ten Hag heeft. Dat zijn er nogal wat: Antony of Neres, Tadic of Haller, Berghuis of Klaassen, luxeproblematiek te over. “Maar die luxeproblemen heb je ook echt nodig als je mee wilt tellen,” zegt Dick Sintenie, die daarover sprak met Ajaxcaptain Dusan Tadic. “Hij was er ook stellig over: je moet misschien wel vier of vijf aanvallende varianten hebben.”

Die heeft Ajax. De selectie lijkt ook breed genoeg om de bijna traditionele ‘winterdip’ af te wenden. Mooie tijden voor Ajax, mooie tijden voor Branie.

Luister onze Ajaxpodcast Branie: