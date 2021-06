De Engelsen zullen altijd vurig blijven hopen op een nieuw Gascoignemoment

Paul Gascoigne maakt een droomdoelpunt op het EK 1996 tegen Schotland. Beeld Hulton Archive

Hoe goed kennen de teams elkaar?

Van haver tot gort. De landen uit het Verenigd Koninkrijk spelen in het internationale voetbal, de EK’s en WK’s, onder de eigen vlag. Engeland is het succesvolst. Dat werd wereldkam­pioen in 1966 en stond op twee WK’s (1990 en 2018) en twee EK’s (1968 en 1996) in de halve finales. Engeland en Schotland speelden de eerste officiële voetbalinterland ooit: op 30 november 1872 eindigde het duel in 0-0.

Op wie moeten we ons geld zetten?

Op Engeland, dat het EK overtuigend begon met een 1-0 zege op Kroatië. Schotland werd bedwongen door Tsjechië, door twee wonderschone doelpunten van Patrik Schick.

Welke spelers moeten we in de gaten houden?

Jack Grealish. Ongrijpbare vleugelaanvaller en potentiële smaakmaker van Engeland. Publiekslieveling. ‘Wie houdt niet van deze plaatselijke jongen met omlaag gerolde kousen, gladgestreken, achterovergekamd haar en een zinderende dribbelstijl’, schreef The Guardian lyrisch over de linksbuiten van Aston Villa. Grealish mocht tegen Kroatië overigens niet meedoen van bondscoach Gareth Southgate. Zelfs een invalbeurtje was hem niet gegund. South­gate heeft met Phil Foden, Raheem Sterling, ­Jadon Sancho, Marcus Rashford en ­Harry Kane smaken genoeg. Creativiteit, snelheid en avontuur hebben het aloude ‘kick and rush’ verdrongen.

Kan Grealish zorgen voor het Gascoignemoment in deze wedstrijd?

Daar hoopt Engeland vurig op. Paul Gascoigne bezorgde zijn land op het EK 1996 in de tweede groepswedstrijd de zege op Schotland met de mooiste treffer uit zijn loopbaan. Bij een 1-0 voorsprong miste Schotland eerst een penalty. Even later ontplofte Wembley. Keeper David Seaman nam op eigen helft een vrije trap, die via Teddy Sheringham en Darren Anderton bij Gascoigne terechtkwam. Die liet de dieptebal stuiteren, wipte ’m met links over Colin Hendry heen en volleyde in één keer met rechts binnen.

Welke wond moet niet worden opengereten in de aanloop naar dit duel?

De mogelijke splijtzwam tussen het publiek en de Engelse ploeg. De voetballers knielen sinds enige tijd vóór elke wedstrijd om zich af te keren van racisme. Veel supporters willen niet dat de sporters zich als actievoerders opwerpen. Tegen Kroatië klonk hier en daar opnieuw boegeroep.

Bondscoach Southgate schreef kort voor het EK een prachtige open brief over de kwestie. ‘Dit is een speciale groep. Bescheiden, trots en vrij genoeg om zichzelf te zijn. De spelers zijn voorbeelden, we moeten oog ­hebben voor de impact die zij kunnen hebben op de samenleving. Zij moeten zich uitspreken over zaken als gelijkheid, inclusiviteit en racisme. Met onze stemmen moeten we het debat aanzwengelen, mensen bewust maken en opvoeden.’