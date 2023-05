De eerste twee landstitels van Napoli waren het werk van Diego Maradona, nu kent het succes vele vaders

Spelers van Napoli vieren het kampioenschap na het laatste fluitsignaal. Beeld ANP/EPA

Natuurlijk was het mooier geweest als het volgens draaiboek was gegaan: kampioen worden in een volgepakt Stadio Diego Armando Maradona, in een oorverdovende eruptie van gejuich en gehuil vanaf de blauwgekleurde tribunes, na een swingende voetbalshow als passende slotakte van een spetterend seizoen. Maar het Salernitana van Tonny Vilhena wenste zondag niet mee te werken en stelde het feest van grote buurman Napoli nog even uit (1-1).



Donderdagavond was het alsnog zover, dankzij een 1-1 in de uitwedstrijd tegen Udinese, 850 kilometer van huis. Geen droomscenario dus, maar de vreugde op het veld was er na het laatste fluitsignaal niet minder om, bij de spelers, de staf en de ruim 13.000 meegereisde Napoli-tifosi, die in de meerderheid waren in de bescheiden Dacia Arena in Udine. Tegelijk was het alsnog feest in het eigen stadion, waar zo’n 60.000 thuisblijvers de verrichtingen van hun helden op grote schermen konden volgen vanaf de volgepakte tribunes.

Diego Maradona op 10 mei 1987 nadat Napoli voor de eerste keer kampioen van Italië is geworden. Beeld AP

Borrelende vulkaan

En ook de pleinen, straten en steegjes van Napels stroomden vol, om de derde landstitel in de clubhistorie tot diep in de nacht te vieren. Het volksfeest in de zuidelijke havenstad begon eigenlijk al anderhalve week geleden, toen honderden claxonnerende scooterrijders de spelersbus van de Partenopei escorteerden vanaf het vliegveld, na de uitzege op het zo gehate Juventus. Sindsdien was Napels als een borrelende vulkaan, wachtend op de onvermijdelijke uitbarsting.

DOPO ANNI DI VITTORIE ARRIVATE SAPPIAMO TUTTI COME LO SCUDETTO DEL NAPOLI È UN PAVIMENTO LAVATO CON CANDEGGINA pic.twitter.com/MGRMRjYoH1 — Tackle DURO (@tackleduro) 4 mei 2023

Die kwam donderdagavond na een seizoen van zeldzame sportieve overmacht, met vooral voor de winterstop flitsend en oogstrelend voetbal en amper averij. Sinds de jaarwisseling werd het energieslurpende spel gaandeweg minder overtuigend, maar alsnog is dit Napoli al vijf speelrondes voor het einde zeker van de hoofdprijs. Veel vroeger dan in 1987 en 1990, toen de club zijn twee eerdere landstitels veroverde dankzij de briljante eenling naar wie het toenmalige stadion San Paolo inmiddels vernoemd is.

Anno 2023 kent het succes juist vele vaders. Uiteraard eerst en vooral Luciano Spalletti, de trainer die in Italië altijd al als een gewaardeerd en gerespecteerd vakman gold en die AS Roma het laatste zilverwerk in eigen land bezorgde, de Coppa Italia in 2007 en 2008 plus een nationale supercup. Na twee Russische landstitels met Zenit volgde donderdag alsnog een verlate kroon op zijn carrière. Met zijn 64 jaar is Spalletti de oudste coach ooit die kampioen wordt in de Serie A.

Op het trainingsveld heeft hij een indrukwekkend collectief gesmeed, een even harmonieuze als energieke machine die vooral voor de winterstop op volle toeren draaide en toen ook Ajax twee keer compleet wegblies (1-6 in Amsterdam en 4-2 in Napels). Een ultiem team, als modern contrast met de ouderwetse individualist Maradona, die overigens nog altijd onaantastbaar op zijn sokkel staat in Napels en omstreken. Fijn detail in dat verband: Spalletti heeft de wanden van zijn kantoor op het trainingscomplex in Castel Volturno opgesierd met zijn privécollectie authentieke Maradonashirts.

Faillissement van 2004

Ook voorzitter Aurelio De Laurentiis verdient een deel van de credits, al was het maar omdat hij degene was die Napoli een tweede leven gunde na het faillissement van 2004. Vanuit de krochten van de Serie C bracht de flamboyante filmproducent de club terug naar de top, met in het vorige decennium al zeven keer een tweede of derde plaats achter het toen ongenaakbare Juventus.

Dat de eigengereide De Laurentiis zich soms verbaal vergaloppeert en politiebewaking nodig heeft vanwege een vete met de fanatiekste supportersgroep doet daar niets aan af.

Vreugde bij Napolifans. Beeld REUTERS

En wie naar dit Napoli kijkt, kan ook niet anders dan concluderen dat De Laurentiis & co. een exceptioneel scoutingsapparaat hebben opgetuigd, geleid door sportief directeur Cristiano Giuntoli. Juist twee aanwinsten van vorig jaar zomer hebben dit seizoen het verschil gemaakt. Achterin leek een gat te vallen toen Napoli’s rots in de branding Kalidou Koulibaly na acht seizoenen aan Chelsea werd verkocht, maar met de komst van Kim Min-Jae is de verdediging er alleen maar betrouwbaarder op geworden. Komende zomer stort de razend populaire Kim zich overigens op de defensie van zijn vaderland Zuid-Korea, waar hij zijn dienstplicht zal vervullen.

Wisseling van de wacht

Ook aanvallend was er een succesvolle wisseling van de wacht. Wat heet. Clubtopscorer aller tijden Dries Mertens (die momenteel het feest meeviert in Napels) kreeg ook tot zijn eigen teleurstelling geen nieuw contract, de jarenlang dominant aanwezige Lorenzo Insigne ruimde eveneens het veld. Ter vervanging werd een totaal onbekende, wat slungelachtige jongen uit Georgië binnengehaald. De scepsis onder fans was groot, totdat ze Khvicha Kvaratskhelia daadwerkelijk in actie zagen. Vanwege zijn weergaloze passeeracties werd de nieuweling in de pers al snel omgedoopt tot ‘Kvaradona’.

En Napoli zelf kwam op de proppen met de hashtag #kvaravaggio, refererend aan de grote Italiaanse schilder Caravaggio. Zoals die op zijn doeken kon toveren met lichtval, zo ziet Napoli’s kunstenaar vanaf de linkerflank ruimtes die voor gewone stervelingen onzichtbaar zijn. Soms benut slalomspecialist Kvaratskhelia die ruimtes zelf (12 doelpunten), nog vaker gunt hij de eer aan een medespeler. Vooral de beresterke spits Victor Osimhen (hij maakte donderdagavond zijn 22ste van het seizoen) profiteert van de artistieke ingevingen van de Georgiër.

Het echt opwindende voetbal van de eerste seizoenshelft speelt Napoli dus al een tijdje niet meer. Een lange absentie van Osimhen droeg bij aan een reeks mindere resultaten, met nederlagen tegen Inter, Lazio en AC Milan. Die laatste ploeg bleek onlangs ook een te hoge horde in Europees verband. De onverwachte uitschakeling in de kwartfinales van de Champions League was pijnlijk voor Napoli, dat op basis van de glanzende vorm van eerder dit seizoen én zijn immer aanvallende intenties aanspraak dacht te kunnen maken op meer.

Maar die teleurstelling is inmiddels allang vergeten. Napels viert feest en dat zal nog wel even duren.