De eerste 100 dagen van Ten Hag bij Manchester United, een club in verval

Erik ten Hag tijdens de Europa League-wedstrijd tussen Manchester United en Real Sociedad op 8 september. Beeld ANP / EPA

Op de gevel van The Trafford, een gare supporterskroeg aan Chester Road, vlakbij het stadion van Manchester United, prijkt groot het hoofd van Cristiano Ronaldo. Het is graffiti in Bollywoodstijl: het gezicht van de Portugese voetballer is nog wat glimmender dan in werkelijkheid.

Club in verval met 1 kroonjuweel

The Trafford is gevestigd in een vervallen pand zonder ramen. De verf bladdert ervan de gevel. Alles aan de pub is verpauperd, slechts de gelikte beeltenis van Ronaldo leidt de aandacht enigszins af. Je zou er een treffende metafoor in kunnen zien. Manchester United is een club in verval, slechts opgepoetst door een façade van rijkdom en vergane glorie. Wereldster Ronaldo is het kroonjuweel, maar verbeeldt ook exact de essentie van het probleem.

United drijft op nostalgie, sentiment en commercie, niet per se op voetbal. Als de nieuwe manager Erik ten Hag op maandag 23 mei voor het eerst aankomt op Old Trafford, weet de Nederlander dat als geen ander. Ten Hag heeft juist daarom geen tijd te verliezen. Een paar dagen eerder, op 19 mei, is hij al gearriveerd op het kantoor van United in de Londense wijk Mayfair. Het dossier-Ronaldo ligt meteen prominent op tafel, maar Ten Hag wil de stervoetballer wel eerst zélf spreken, met open vizier. Wat is zijn eigen ambitie? Hoe ziet Ronaldo de nabije toekomst van United? Is hij bereid daarin een voortrekkersrol te spelen?

Het gesprek verloopt, zoals Ten Hag later globaal zal vertellen, in goede harmonie. Maar er zijn ook pijnpunten. Ronaldo blijkt al een aantal commerciële afspraken te hebben gemaakt in Azië, waar United zijn seizoensvoorbereiding onder Ten Hag zal beginnen met een trainingskamp in Bangkok. In Aziatische media blijkt de komst van de Portugees zelfs al aangekondigd, maar de coach is niet te vermurwen.

Commerciële club, geen voetbalclub

Het is de Ten Hag die ze ook bij Ajax, FC Utrecht en Go Ahead Eagles leerden kennen. De trainer verwacht juist van zijn routiniers een voortrekkersrol op alle gebieden. Een paar dagen later aansluiten op een trainingskamp om wat commercials te draaien? Geen optie. Het collectief gaat bij Ten Hag boven alles.

Een paar weken later ontbreekt de voetballer alsnog lange tijd bij United, volgens de officiële lezing ‘wegens persoonlijke omstandigheden’. De kwestie laat meteen glashelder zien bij wat voor club Ten Hag is begonnen. “Een commerciële club, geen voetbalclub,” zei Louis van Gaal eerder al, bij wijze van waarschuwing aan zijn landgenoot.

Onwillige speler

Voor Ten Hag is de analyse op zichzelf vrij helder: hij wil Ronaldo graag als roerganger van het team, maar met een onwillige speler valt niet te werken. Een snelle transfer is voor alle partijen het beste. Maar er spelen méér belangen. ­Binnen de clubdirectie zijn de meningen ­verdeeld, niet in de laatste plaats vanwege de commerciële en financiële gevolgen van een vertrek.

Ten Hag heeft bij zijn aanstelling weliswaar een vetorecht bedongen bij inkomende transfers, maar over het vertrek van spelers besluiten tal van mensen in de top van de club. En wat als Ronaldo onverhoopt tóch blijft? De manager kan weinig anders dan het politieke midden kiezen, zo voelt hij.

Maar als Ronaldo eind juli eindelijk aansluit, verandert prompt alles binnen de spelersgroep van Ten Hag. Een tot dat moment zorgeloze voorbereiding krijgt plots een andere dimensie. De sfeer kantelt. De Portugees laat in alles merken dat hij weg wil, en laat dat ook nadrukkelijk doorschemeren aan teamgenoten: hij wil per se Champions League-voetbal spelen.

Scheefgegroeide selectie renoveren

Zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes is al uitgebreid aan het shoppen, heilig overtuigd van een mooie transfer naar Bayern München of Chelsea. Van een leidersrol bij United is geen sprake meer. Ronaldo’s houding is die van de rottende appel in een fruitmand. Hard trainen doet hij wel, zoals altijd, maar vooral individueel, in de gym.

Sommige spelers worden bondgenoot van zijn chagrijn, anderen tonen vooral nederigheid en schroom jegens de grote ster. Een derde groep ergert zich juist groen en geel aan het vedette­gedrag.

Maar hoe deze scheefgegroeide selectie te renoveren? De organisatie van Manchester United is nog niet bepaald de stevigste. Directeuren Richard Arnold en John Murtough werken weliswaar al langer bij de club, maar zijn als eindverantwoordelijken vrij groen en onervaren. Aan scouts geen gebrek bij United, wel aan aansturing, visie en slagkracht.

Soap rond Frenkie de Jong

Het is geen toeval dat steeds nieuwe trainers sinds het vertrek van Alex Ferguson het aankoopbeleid nadrukkelijk bepaalden. Ook Ten Hag bepaalt nu weer grotendeels, met ­Murtough, de samenstelling van zijn selectie. De trainer en de directeur trekken daarbij onder andere op met Ten Hags managementkantoor SEG van Kees Vos en Kees Ploegsma Jr.. Sportief directeur Murtough is in het transferspel in de top van Europa nu eenmaal geen doorgewinterde netwerker en onderhandelaar.

Veel beslissingen worden bij United over verschillende schijven genomen, waaronder die van de Glazerfamilie, de clubeigenaren uit de VS. Daar komt nog bij dat Matt Judge half juli vertrekt als ervaren contractonderhandelaar van de club, ofwel de chief contract negotiator. Het komt de snelheid van besluitvorming niet ten goede.

Dat blijkt ook uit de soap rond Frenkie de Jong. Ten Hag heeft hem meteen bovenaan het lijstje met gewenste versterkingen gezet. De gesprekken tussen clubs en zaakwaarnemers lopen voorspoedig: al vóór de laatste interlands van Oranje in juni is volledig helder wat de middenvelder van Barcelona moet kosten, zowel qua transfersom als qua salaris en bonussen.

Tekort aan snelle besluitvorming

Maar in de top van United wordt de laatste stap niet gezet, mede vanwege twijfels over het prijskaartje. Tot frustratie van Ten Hag leidt dat uitstel tot afstel. Voordat De Jong na Nederland-Wales op 14 juni aan zijn vakantie kan ­beginnen, is er nog altijd geen definitief jawoord van beide clubs.

Wanneer de Oranje-international een paar ­weken later terugkeert om aan te haken bij de voorbereiding in Barcelona, blijkt er kostbare tijd verspild en besluit de voetballer zijn hakken steeds steviger in het zand te zetten. In ­Manchester leeft nog altijd de overtuiging dat De Jong wél was verhuisd als United in het voorjaar slagvaardiger was geweest.

Een dergelijk tekort aan snelle besluitvorming doet zich voor op meerdere vlakken. Ten Hag tracht in Manchester veel naar zich toe te trekken met een team van vertrouwelingen om zich heen. Vos en Ploegsma flankeren hem als vooruitgeschoven posten op de transfermarkt. Met assistenten Mitchell van der Gaag en Steve ­McClaren worden de sportieve wensen steeds in kaart gebracht.

240 miljoen uitgegeven aan spelers

Maar concreet zakendoen gaat lang traag en moeizaam. De positie van Ronaldo blijft tot ver in augustus onduidelijk, mede doordat Mendes bij geen enkele topclub een serieuze voet tussen de deur krijgt. Ook hier is de timing ongelukkig: in het voorjaar waren sommige clubs wellicht nog bereid geweest hun team om de wereldster heen te bouwen. Midden in de zomer niet meer.

United komt zelf bovendien bij vrijwel al zijn potentiële spelers te laat aan tafel. Met Arsenal belandt het in een biedingsoorlog over Lisandro Martínez, waardoor de prijs van de Ajax-verdediger almaar verder oploopt.

Tyrell Malacia was al vrijwel akkoord met Olympique Lyonnais, waardoor United ook die Franse club moest overbieden. Casemiro, die in augustus kwam toen De Jong definitief was afgehaakt? Ook bepaald geen koopje: bijna 70 miljoen euro voor een speler van 30 jaar.

Het verhaal van Antony, gekocht voor zo’n 100 miljoen euro, is bekend. Vlak voor de deadline heeft Ajax geen enkele noodzaak meer een speler te verkopen, terwijl United zich nog per se wilde versterken. Ook hier is de tijd een vijand voor United, dat wéér de hoofdprijs betaalt.

Terwijl het zelf slechts Andreas Pereira aan Fulham verkocht, voor tien miljoen euro, geeft het in totaal liefst 240 miljoen euro uit op de spelersmarkt aan vijf spelers en een reservekeeper – de transfervrije Christian Eriksen meegerekend.

Cultuuromslag

Als dat straks tot successen leidt, zal niemand in Manchester ermee zitten. Maar ook op dat vlak stuit Ten Hag in zijn eerste grofweg honderd dagen op de ene na de andere uitdaging.

De coach tracht vanaf de eerste dag op trainingscomplex Carrington een cultuuromslag teweeg te brengen zoals hij dat eerder ook bij Ajax afdwong. ‘A winning culture, giving 100 percent every day, every minute of the day’ verwoordt de coach dat in zijn typische, staccato taalgebruik.

Dat lijkt een open deur, maar bij United is er op dat vlak nog een wereld te winnen, zo blijkt. De teleurstellingen van de laatste jaren liggen als een deken over de spelersgroep. Groepjes hebben zich gevormd, van eenheid is weinig sprake. De discipline laat te wensen over, aldus insiders.

Ten Hag verblijft na zijn aankomst in Manchester een paar dagen in het Lowryhotel in het centrum, maar verhuist al snel naar het dorpje Hale aan de zuidkant van de stad. Niet toevallig vindt Ten Hag er een huis op een steenworp afstand van Carrington. Binnen enkele minuten is de trainer op het complex.

De manager geeft vanaf zijn eerste werkdag het voorbeeld, hij arriveert vrijwel altijd als eerste, vroeg in de ochtend, en gaat als laatste weg. Een groot verschil met José Mourinho, één van zijn voorgangers, die in zijn United-tijd doodleuk op en neer bleef reizen naar zijn luxe appartement in Londen.

Wennen aan de Nederlander

Tegelijk moeten sommige spelers ook wennen aan de Nederlander. Het arbeidsethos van Ten Hag, zijn manier van communiceren, zijn compromisloze hang naar ‘focus’: niet iedere speler is meteen groot fan.

Ondanks een veelbelovende voorbereiding wordt dat zichtbaar in de eerste wedstrijden van het seizoen. De thuisnederlaag tegen Brighton & Hove Albion is al pijnlijk, maar de droevige 4-0 nederlaag tegen Brentford slaat alles.

Maar die wedstrijd zal óók al snel een ommekeer inluiden. Het geeft Ten Hag de macht om rigoureus in te grijpen: de houding van Ronaldo, tegen Brentford basisspeler, wordt niet langer geaccepteerd. Ook aanvoerder Harry Maguire wordt geslachtofferd voor het volgende duel, thuis tegen Liverpool.

Ten Hag dwingt respect af

Maar zeker zo belangrijk is het signaal dat Ten Hag daags na de afgang afgeeft op het trainingsveld.Hij laat zijn spelers voor straf dik 13 kilometer lopen: de afstand die United volgens de wedstrijddata tekortkwam tegen Brentford. Maar opmerkelijk genoeg loopt de trainer zélf mee met zijn groep, om maar aan te geven dat ook híj heeft gefaald – en daarvoor zijn volledige verantwoordelijkheid neemt.

De afloop is bekend. Ten Hag dwingt er respect mee af en slaagt erin zijn selectie op het juiste spoor te krijgen. Niet alleen van Liverpool wordt gewonnen met 2-1, óók Leicester City (0-1), Southampton (0-1) en Arsenal (3-1) worden verslagen. Ten Hag zelf is de eerste om die reeks te relativeren: “Het is prettig om te winnen, maar we zijn pas net onderweg. Dit proces zal nog heel veel tijd en aandacht vragen van iedereen binnen deze club.”

Dat blijkt ook later in de week tegen Real Sociedad in de Europa League, waarin Ronaldo weer eens vanaf de eerste minuut mag meedoen. ­United verliest met 0-1, ten teken dat er nog een wereld te winnen is op Old Trafford.