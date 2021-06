De Duitsers spreken van Das Wunder von Bern, de Hongaren van ‘Het drama van Bern’

1954: Het Duitse team laat zich huldigen na de winst op Hongarije bij de finale van het WK, dat toen werd gehouden in Zwitserland. Beeld ullstein bild via Getty Images

Hoe goed kennen de teams elkaar?

Op 4 april 1909 speelden de landen voor het eerst tegen elkaar. Het werd in Boedapest 3-3. Gáspár Borás maakte voor Hongarije de 1-0, en Willi Worpitzky van Viktoria 1889 Berlin maakte er twee voor Duitsland. Grappig: Willi begon zijn carrière als doelman, werd middenvelder, en beëindigde zijn loopbaan als doelman.

Woensdagavond staat de 35ste Duitsland-Hongarije op het programma. De meest beladen was de WK-finale van 1954, daarover straks meer. De eerste ‘echte’ wedstrijd was in het troosttoernooi op de Olympische Spelen van 1912. Hongarije won met 3-1.

Welk van de twee landen heeft de rijkste (EK-)historie?

Duitsland! Drie keer Europees kampioen (1972, 1980, 1996) en vier keer wereldkampioen (1954, 1974, 1990, 2014). Hongarije verloor de WK-finales van 1938 en 1954, en twee halve finales op een EK (het werd derde in 1964, en vierde in 1972). Ze doen pas voor de vierde keer mee aan en EK.

Op wie moeten we ons geld zetten?

Duitsland. Misschien dat Hongarije nog een kansje had kunnen maken als de belofte voor de toekomst, sterspeler Dominik Szoboszlai (RB Leipzig), had meegedaan. Maar hij is geblesseerd. En ook de sterspeler Szentkuthy doet niet mee, want hij is van papier en speelt de hoofdrol in het verhaal In de ongewisse tijd van de Spaanse schrijver Javier Marías. Tot Szoboszlai echt opstaat is Szentkuthy de laatste echte grote Hongaarse voetballer die we hebben gekend.

Welke spelers moeten we in de gaten houden?

Robin Gosens dan maar weer. De halve Nederlander die voor Duitsland koos. Trouwens, Rainer Bonhof, die van dat passje op Gerd Müller in 1974, was ook een halve Nederlander die liever voor ‘die Mannschaft’ uitkwam. Maar let ook op Thomas Müller. Op leeftijd, maar immer hardwerkend om zijn doelpunten te maken. Lelijke doelpunten, waar ondergetekende erg van houdt.

Welke wond moet niet worden opengereten in de aanloop naar dit duel?

Deze vraag kan alleen worden beantwoord vanuit Hongaars perspectief. En dan gaat het om de wond van 1954. Waar de Duitsers spreken van Das Wunder von Bern, is het voor de Hongaren ‘Het drama van Bern’. In de voorronde, in Groep 2, had Hongarije West-Duitsland vermorzeld met 8-3. In die wedstrijd had de Duitse slager Werner Liebrich de wereldster Ferenc Puskás zo geschopt dat de Hongaar de volgende twee wedstrijden geblesseerd aan de kant moest blijven. Om op 4 juli nog licht hinkepotend weer op te draven in de finale tegen… West-Duitsland. Puskás maakte nog wel de 1-0, maar was geen schim meer van de Puskás uit het tijdperk voor Werner Liebrich. West-Duitsland won met 3-2. In Hongarije zijn ze nog woedend op Liebrich, die alweer een kwarteeuw met een plak gras op zijn buik ligt.