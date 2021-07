De drie verbeterpunten van Mohammed Kudus

Kudus dribbelt Kana van Anderlecht voorbij in het gewonnen oefenduel (0-2). Beeld ANP

Bij geen Ajax-speler is de afstand tussen de pieken en dalen zo groot als bij Mohammed Kudus. Is de Ghanese middenvelder op zijn best, dan is hij goud waard. Een pijlsnel dribbelende spelmaker, die zijn ploeggenoten achter de laatste linie ook nog eens vrij kan spelen. Een Kudus-in-vorm is de creatieveling die Ajax zoekt sinds het vertrek van Hakim Ziyech.

Maar de kwalitatieve ondergrens van de jonge Kudus lag vorig seizoen behoorlijk laag. Na zijn terugkeer van een zware meniscusblessure worstelde de 20-jarige middenvelder met zijn vorm.

Kudus liep die blessure op in een Champions League-duel met Liverpool in oktober. Het contrast tussen de Kudus van voor en na de kwetsuur was ook in statistisch opzicht gigantisch. In de 3 competitieduels voor zijn blessure was Kudus bij meer goals (4) betrokken en creëerde hij meer kansen voor ploeggenoten (6) dan in de 14 potjes na zijn blessure, waarin hij veelal als invaller tot iets meer dan 500 speelminuten kwam.

Kudus wil in deze voorbereiding laten zien dat hij net zo dominant kan zijn als in zijn beste periode. Maar misschien nog wel belangrijker is dat hij progressie boekt in de onderdelen waar hij vorig seizoen mee worstelde. In het oefenduel met Anderlecht (0-2 winst) laat Kudus zien dat hij hier druk mee bezig is, maar dat er ook wat groeipijn bij komt kijken.

Op drie vlakken werkt Kudus zichtbaar hard aan zijn spel.

1. Spel zonder bal

Kudus is een speler die graag zo vaak mogelijk aan de bal komt. Hij zal immers altijd een van de handigste balgoochelaars op het veld zijn, op welk niveau hij ook speelt. Maar voor jonge middenvelders is de grootste kunst vaak om vrij te komen in de juiste zones van het veld. Tegen Anderlecht beleeft Kudus pieken en dalen in dit opzicht.

Kudus herkent waar Anderlecht ruimte weggeeft voor de spelopbouw van Ajax. Beeld Screenshot Ajax TV

Zijn slimme vrijlopen tijdens de spelopbouw in de openingsfase levert meteen de eerste Ajax-kans op. Wanneer de Anderlecht-voorhoede doelman Remko Pasveer onder druk probeert te zetten, herkent Kudus meteen dat er daardoor ruimtes in de rug van de Belgische aanvallers zal vrijkomen. Vrijwel automatisch laat hij zich als aanvallende middenvelder uitzakken richting zijn achterhoede, waarna Ajax via hem soepel door kan voetballen over de linkerflank.

Maar op een handige manier ‘in’ de bal komen was vorig jaar niet het probleem voor Kudus. Ook toen hield hij vaak soepel het tempo in de Ajax-aanval door als verbindingspunt te fungeren tussen spelopbouw en aanval. Kudus’ loopacties in het aanvallendste gedeelte van het veld waren meer voor verbetering vatbaar.

Kudus verzuimt de diepte te zoeken met een sprint. Beeld Screenshot stream RSC Anderlecht

Op dat vlak kon het tegen Anderlecht beter. Zoals in bovenstaande situatie, vlak voor rust. Door balwinst van Taylor komt de andere middenvelder, Victor Jensen, vrij in de middencirkel. De Deen zou Kudus met een simpele voorwaartse pass de diepte in kunnen sturen, maar uit een soort reflex komt Kudus alweer naar de bal toe lopen.

Met de bal aan de voeten lijkt Kudus zich volledig bewust van zijn explosiviteit. Zonder bal moet dat besef soms nog indalen. Te vaak biedt Kudus zich aan voor de korte optie in de passing, in plaats van de diepte op te zoeken met een sprint.

Vlak na rust tegen Anderlecht herkent Kudus wél op tijd de juiste voorwaartse loopactie. Wanneer Dusan Tadic de bal van flank naar flank laat gaan, voegt Kudus zich als extra middenvelder in het strafschopgebied. Door slim over de bal heen te stappen uit een voorzet van Zakaria Labyad speelt de Ghanees een mooie rol bij de 0-2 van Sébastien Haller.

Kudus’ loopwerk zonder bal zal ook in de volgende oefenduels onder een vergrootglas liggen. Want effectief zijn via loopacties zonder bal is nu eenmaal de kracht van Davy Klaassen, zijn grote concurrent op de ‘10'-positie.

2. Meeverdedigen

Ook op defensief vlak moest het beter. Die boodschap is aangekomen bij Kudus. In het oefenduel in Brussel doet hij zichtbaar zijn best om zich aan de verdedigende afspraken te houden. Neem onderstaande situatie in de 37ste minuut. Als tweede aanvaller jaagt Kudus de centrumverdediger van Anderlecht op, als die met een terugwaartse pass wordt aangespeeld.

Kudus werkte hard tegen Anderlecht. Beeld Screenshot stream RSC Anderlecht

Na het doorjagen met een felle sprint vergeet Kudus een paar tellen later de onderlinge rolverdeling niet. Wanneer de bal eenmaal bij de Anderlecht-doelman is, zakt Kudus wat uit om de passlijn naar de eerste middenvelder van de Belgen dicht te lopen.

Maar deed dat wel taakbewust. Beeld Screenshot stream RSC Anderlecht

Hoewel dit sterke staaltje drukzetten er keurig uitzag, maakt Kudus krap een minuut later toch weer het soort fout waar hij vorig seizoen ook geregeld op te betrappen was.

Bij balverlies op eigen helft baalt Kudus enkele tellen zichtbaar van het mislukken van zijn eigen actie, waardoor hij vergeet door te jagen om de bal terug te veroveren. Het gevolg: Anderlecht bevindt zich plots in een drie-tegen-drie-situatie op de flank, waar een kans uit voortkomt.

Maar het typische 'baalmoment' wist Kudus niet te vermijden. Beeld Screenshot stream RSC Anderlecht.

Het tactische automatisme van meteen drukzetten na eigen balverlies, de zogeheten Gegenpressing, is heilig onder trainer Erik ten Hag. Voor een ‘baalmoment’ zoals Kudus hier beleeft, is simpelweg geen tijd of ruimte in het Amsterdamse spel.

3. Doseren van risico

De beste creatievelingen nemen veel risico’s. Neem Ziyech, die bij Ajax nagenoeg altijd het meeste gevaar creëerde maar ook vrijwel altijd het meeste balverlies leed.

Toch moet Kudus oppassen dat hij niet doorslaat qua zelfvertrouwen aan de bal. Vorig seizoen was het evenwicht tussen noodzakelijke risico’s en geleden balverlies soms ver te zoeken. Ook in het eerste serieuze oefenduel van deze voorbereiding was Kudus aan de bal volledig angstloos.

‘Kudus being Kudus’: zijn mooiste actie tegen Anderlecht was ook meteen de risicovolste. Beeld Screenshot stream RSC Anderlecht

Bovenstaande actie, waar hij over zijn linkerschouder naar de drukte toe kapt, om vervolgens te versnellen en vier Anderlecht-spelers voorbij te sjezen, levert gejuich van de tribunes op. In dit geval lokt Kudus er een overtreding mee uit rond de middenlijn.

Maar zou hij in zo’n situatie balverlies lijden, kan dat een counter opleveren die aanzienlijk kansrijker is voor de tegenstander dan de geslaagde actie ooit voor Ajax had kunnen zijn. Qua ‘waar’, 'wanneer’ en ‘hoe’ kan Kudus als dribbelaar nog groeien, hoe sierlijk en explosief zijn acties nu al zijn.