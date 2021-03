De drang naar voren van stille komeet Devyne Rensch

Devyne Rensch smoort een schot van ADO-aanvaller Vicente Besuijen. Beeld Toon Dompeling/Pro Shots

Hij was wel op zoek naar zijn eerste treffer in het Ajaxshirt, bekende Rensch na de eenzijdige wedstrijd tegen ADO Den Haag. In een oefenduel was het hem al eens gelukt, maar nog niet in een officiële wedstrijd. “Ik was er een paar keer dichtbij, maar het was steeds nét niet.” Tegen ADO schoot hij na dik tien minuten overtuigend raak. Een voorzetje van Dusan Tadic op David Neres was iets te kort. In de kluts rolde de bal voor de voeten van Rensch, die hard uithaalde in de verre (linker)hoek. Een ‘droge’ knal heet dat in jargon.

Rensch had zondag een basisplaats als rechtsback. Het was pas zijn zestiende optreden in Ajax 1. In de voorbereiding op dit seizoen maakte de jonge verdediger uit Lelystad indruk op trainer Erik ten Hag. Inmiddels heeft hij zijn debuut gemaakt op vier verschillende podia: de Champions League, de Europa League, de eredivisie en de KNVB-beker. “Het gaat snel, maar ik sta daar niet te veel bij stil. En misschien is dat ook beter, om er niet aan te denken, maar gewoon mijn spel te spelen.”

Aanvallende impulsen

Fysiek is het voor Rensch behoorlijk aanpoten. En de snelheid van handelen is hoog. “In de jeugd kun je misschien nog twee seconden nadenken als je een bal krijgt. In het eerste moet je meteen handelen. Die switch moet ik maken in mijn hoofd.”

Met zijn aanvallende impulsen past Rensch goed in het voetbal dat Ten Hag wil spelen met Ajax. Backs komen veelvuldig op en spelen vaak als middenvelder, soms ook als rechtsbuiten. Het was geen toeval dat Rensch op de rand van het strafschopgebied stond toen hij zondag na tien minuten een afvallende bal tegen de touwen joeg. “Voor mij voelt dat als iets natuurlijks. Die drang naar voren had ik als jeugdspeler ook al.”

Rensch heeft in de A-selectie concurrentie van Noussair Mazraoui – hij is al langer geblesseerd aan zijn oog – en Jurriën Timber. De twee jonkies kunnen als verdediger op alle vier de posities in de laatste linie spelen. “Uniek,” zei Ten Hag al eerder. Rensch voelt zich het meest op zijn plek als centrale verdediger. “Maar ik richt me op rechtsback, nu Nous geblesseerd is. Kijken we de komende jaren wel waar ik dan eventueel kom te spelen.”

Hennie Meijer

Ajax moest tegen ADO niet alleen Mazraoui missen. Timber is ziek en heeft zich afgemeld voor Jong Oranje, waarmee hij de komende twee weken een aantal EK-wedstrijden zou spelen. Ook Sébastien Haller (positief getest op corona) en Antony ontbraken. Brian Brobbey, die Ajax na dit seizoen verruilt voor RB Leipzig, speelde in de spits. Hij was bedrijvig en sterk aan de bal en tekende in de 21ste minuut voor de 2-0. Hij hield tegenstander Milan van Ewijk op ‘Hennie Meijerachtige’ wijze van de bal en ramde uit de draai hard en hoog raak.

Voor rust scoorden ook Edson Álvarez (3-0) en Tadic (4-0) nog, na rust pikte Davy Klaassen zijn goaltje mee. ADO was onthutsend zwak. Ten Hag wisselde binnen het uur vier spelers, dat haalde de scherpte er wel wat af.

De meeste Ajacieden waaieren nu uit voor het spelen van WK-kwalificatiewedstrijden met hun land. “Hopelijk komt iedereen weer fit en gretig terug,” zei Ten Hag. April moet een oogstmaand worden voor Ajax. Op 8 en 15 april staan de wedstrijden tegen AS Roma in de kwartfinales van de Europa League op het programma. Op 18 april volgt dan de bekerfinale tegen Vitesse. Als het de Amsterdammers meezit, kan de club vóór het einde van de maand ook het 35ste kampioenschap binnenhalen.