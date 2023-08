De draai van de Spaanse voetbalbond met Rubiales heeft maar met één ding te maken

Beeld Artur Krynicki

Een 2 voor Alvise Pérez

Wie Pérez is? Een radicaal-rechtse influencer in Spanje die onlangs, voor de tweede keer, is veroordeeld voor het schenden van de privacy van een journaliste van de Spaanse publieke omroep. Hij heeft nu zijn pijlen gericht op ‘feminist’ Jennifer Hermoso, de door de proleet Luis Rubiales gekuste wereldkampioen.

Het elftal viert feest in de bus en neemt de langslopende proleet in de maling. Willem Vissers, de Volkskrant, liet het filmpje op X zien onder het motto: ‘Zie je wel, die vrouwen zijn helemaal niet boos. Ze moeten lachen.’ Natuurlijk moesten ze lachen. Ze waren net wereldkampioen geworden. De draai contra Rubiales van de Spaanse voetbalbond heeft maar met één ding te maken: Spanje zou anders nooit medeorganisator mogen zijn van het WK voetbal in 2030. Dat is de reden dat de Fifa zo abnormaal snel reageerde. ‘Get rid of him,’ luidde de boodschap.

Interessant filmpje uit de bus, na de kus op het podium. Hermoso koketteert met het incident en als Rubiales langs loopt, maken de speelsters grappen over nog een kus. https://t.co/rU99Q8v4aV — Willem Vissers (@vkwillemvissers) 29 augustus 2023

