De Dijk wint na anderhalf jaar weer een competitieduel

Amateurvoetbal

De Dijk weet na anderhalf jaar weer wat winnen is. De ploeg uit Amsterdam-Noord was in de zaterdag hoofdklasse B in Friesland in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen met 1-0 te sterk voor Buitenpost. Sammy Gemmel maakte het doelpunt. De laatste zege van De Dijk voor dit weekeinde was op 8 februari 2020 toen Deto met 3-1 werd verslagen. Daarna speelde De Dijk, in de twee vanwege corona gestopte competities, nog zeven competitieduels. Daar verloor het er zes van. De vijf gespeelde duels in de vorige competitie werden zelfs allemaal verloren en De Dijk wist daarin helemaal niet te scoren. In dezelfde klasse speelde Swift in en tegen Eemdijk met 3-3 gelijk. De doelpunten van Swift werden gemaakt door Daan Sutorius (2) en Daan Siegeris.

AFC heeft ook de tweede competitiewedstrijd in de tweede divisie niet gewonnen. Bij De Treffers in Groesbeek werd het 1-1. Na de eerste helft stond AFC met 1-0 achter. In de 47ste minuut maakte de van Feyenoord overgekomen invaller Splinter de Mooij met een kopbal de 1-1 voor AFC. De ploeg van coach Uli Landvreugd kreeg daarna nog een paar kansen op de overwinning. Zo werd een doelpunt van Raily Ignacio afgekeurd, omdat de spits een overtreding zou hebben gemaakt op de doelman van De Treffers. AFC staat op de twaalfde plaats in de tweede divisie met één punt uit twee duels. Zaterdag speelt AFC thuis tegen Scheveningen, dat de eerste twee duels won.

Drie punten JOS en OFC

OFC heeft ook de tweede wedstrijd in de zondag derde divisie gewonnen. De ploeg was in Oostzaan met 2-1 te sterk voor HSC’21. Bij rust stond OFC met 1-0 achter. Abdel Malek El Hasnaoui en Victor van der Linde bezorgden in het eerste kwartier van de tweede helft OFC een 2-1 voorsprong. De laatste 25 minuten voetbalde HSC’21 na een rode kaart met tien man, maar er vielen geen doelpunten meer. JOS Watergraafsmeer, dat volgende week tegen HSC’21 speelt, won thuis de Noord-Hollandse derby tegen Hollandia met 1-0. Nigel Hardenberg maakte, net als vorige week bij het 1-1 gelijkspel bij Dongen, het doelpunt voor JOS.

De amateurs van Ajax hebben de uitwedstrijd tegen Goes met 0-0 gelijkgespeeld. De ploeg van coach Detlef Le Grand kwam een kwartier voor tijd goed weg. Goes scoorde, maar het doelpunt werd door de scheidsrechter afgekeurd vanwege een overtreding op Ajax-keeper Virgil Deen. Beide ploegen eindigden het duel met tien spelers. In de 82ste minuut werd Renzo Roemeratoe van Goes na een tackle van achteren met rood van het veld gestuurd. Lars Middelwijk van de Ajax amateurs kreeg vijf minuten later zijn tweede gele kaart en dus rood.

Vrouwenvoetbal

De voetbalsters van Ajax lijken klaar voor de topper volgende week zondag tegen FC Twente. De ploeg won de eerste competitiewedstrijd met 7-1 bij Excelsior. Nikita Tromp was met een hattrick goed op dreef. Het mooiste doelpunt werd echter gemaakt door Quinty Sabajo. Zij schoot de bal direct vanuit een hoekschop in het doel. Ook FC Twente lijkt klaar te zijn voor de topper op sportpark De Toekomst. De regerend landskampioen won met 8-0 van vv Alkmaar.

Zaalvoetbal

ASV Lebo heeft zich twee weken voor de start van de zaaleredivisie versterkt met recordinternational Jamal el Ghannouti. De 38-jarige Rotterdammer stond het afgelopen seizoen onder contract bij het Belgische Real Elmos Herentals. El Ghannouti, die op 151 interlands staat in het Nederlands zaalvoetbalteam, werd in 2016 benoemd tot bondsridder van de KNVB. Hij is blij met zijn overgang naar Lebo. “Door het naderende drukke programma richting Futsal EURO 2022 heb ik ervoor gekozen om terug te keren naar de eredivisie,” zegt El Ghannouti op de website van zijn nieuwe club. “Naast een goede staf heeft ASV Lebo ook een goed team met een mooie mix van ervaring en getalenteerde jonge spelers. Ik hoop met mijn ervaring en discipline daaraan iets toe te kunnen voegen.” Lebo begint de competitie op 10 september met een uitwedstrijd tegen Leekster Eagles uit het Groningse Leek.