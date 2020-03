De Dijk vindt nieuwe coach Teuling in eigen huis

Spelers van AFC vieren de 1-0. Beeld BSR Agency

André Teuling wordt volgend seizoen coach van zaterdag hoofdklasser De Dijk. De 61-jarige trainer volgt Kees Oostermeijer op, die na twee seizoenen de club uit Noord verlaat. Teuling is dit seizoen trainer-coach van De Dijk onder 23 jaar. Levent Tekintürk wordt volgend seizoen zijn assistent. Hij was eerder assistent van Teuling bij zondag vierdeklasser VV Oosthuizen.

Het bestuur van De Dijk laat in een persbericht weten een ervaren en deskundig duo binnen te hebben gehaald wat het jonge en talentvolle elftal verder kan ontwikkelen. Doelstelling is om de komende seizoenen een stabiele hoofdklasser te worden. De Dijk speelde overigens dit weekeinde in de competitie met 1-1 gelijk tegen Volendam. Mylan Polman maakte het doelpunt van De Dijk, dat op de elfde plaats staat in de zaterdag hoofdklasse B.

AFC heeft de topper in de tweede divisie tegen IJsselmeervogels met 2-0 gewonnen. Robbert Schilder en Yordi Teijsse maakten de doelpunten. AFC klimt door de overwinning naar de gedeelde tweede plaats met een punt achterstand op koploper Katwijk.

De amateurs van Ajax hebben de thuiswedstrijd tegen het Friese Harkemase Boys met 2-0 verloren. Door de nederlaag moet de ploeg van coach Yuri Rose toch naar beneden kijken op de ranglijst van de zaterdag derde divisie. Ajax staat op de elfde plaats, maar het verschil met het op nummer veertien VVSB is maar drie punten. De nummer veertien moet na het seizoen nacompetitie spelen om lijfsbehoud.

JOS Watergraafsmeer heeft in de strijd om het kampioenschap van de zondag hoofdklasse A punten verspeeld. De ploeg speelde uit bij RKAVV met 1-1 gelijk. Tim Plemper maakte het doelpunt voor JOS, dat nu op de tweede plaats staat met drie punten minder dan koploper Hollandia. JOS heeft wel een duel minder gespeeld.

Hockey

De hockeysters van Amsterdam en Hurley hebben in de eerste wedstrijd na de winterstop met 1-1 gelijkgespeeld. Felice Albers zette Amsterdam uit een strafcorner op voorsprong in de derby. Yasmin Geerlings bezorgde Hurley in de slotfase een punt. Daarmee kwam een einde aan de zegereeks van Amsterdam. De ploeg van coach Robbert Tigges had de zes voorgaande wedstrijden gewonnen. Amsterdam blijft op de derde plaats staan, Hurley is vijfde. De vrouwen van Pinoké staan na de 4-2 zege bij Victoria op de zevende plaats. Maria Steensma(2), Sterre Deetman en Sian Keil maakten de doelpunten voor de Amsterdamse club.

Ook de mannen van Amsterdam konden de eerste wedstrijd na de winterstop niet winnen. De uitwedstrijd tegen Oranje-Rood werd met 1-1 gelijkgespeeld. Teun Rohof maakte in Eindhoven het doelpunt voor Amsterdam, dat op de ranglijst is gepasseerd is door stadgenoot Pinoké. Die ploeg won met 6-1 van Almere. Dennis Warmerdam (2), Marlon Landbrug, Agustin Mazzilli, Bram Weers en Alex Hendrickx maakten de doelpunten voor Pinoké, dat zesde staat. Amsterdam is teleurstellend achtste. De mannen van Hurley blijven na de 4-1 nederlaag tegen HGC op de voorlaatste plaats staan. Matthew Willis maakte het doelpunt voor Hurley.