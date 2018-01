De Dijk verslaat de Treffers met 2 - 1

Amateurvoetbal

De Dijk heeft de eerste wedstrijd na de winterstop in de tweede divisie gewonnen. De Treffers werd in Groesbeek met 2-1 verslagen. Bij De Dijk zat verrassend assistent-trainer Olaf Lindenbergh als reservespeler op de bank, omdat coach Jochem Twisker maar vijftien spelers voor het duel tot zijn beschikking had.



Oud-prof Lindenbergh (onder andere Ajax en AZ) hoefde niet in actie te komen en zag vanuit de dugout Adham El Idrissi en Robert Verschraagen de doelpunten voor De Dijk maken. Doelman Roy Pistoor, die de afgelopen week van Almere City werd overgenomen, maakte zijn debuut onder de lat bij de club uit Amsterdam-Noord. De Dijk klimt door de overwinning van de zestiende naar de dertiende plaats.



AFC pakte in het eerste competitieduel van 2018 een punt. De ploeg van coach André Wetzel speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Excelsior Maassluis. De in de winterstop van Kozakken Boys overgekomen Raily Ignacio maakte het doelpunt voor AFC, dat ondanks het punt hekkensluiter blijft in de tweede divisie.



Hans Schakel wordt volgend seizoen coach van WV-HEDW. De 39-jarige Schakel volgt Kees Oostermeijer op bij de zaterdag eersteklasser. Schakel was eerder als speler en technisch jeugd coördinator actief bij WV-HEDW. De club laat op de eigen website weten met Schakel op basis van een goede jeugdopleiding het eerste elftal verder te willen ontwikkelen tot (minimaal) een stabiele eersteklasser.



Basketbal

De basketbalsters van Loon Lions hebben zich niet weten te plaatsen voor de Final Four om de wintertitel in de vrouwen basketbal league. De ploeg uit Landsmeer verloor zaterdag met 81-53 van Den Helder en een plek bij de beste vier ploegen in de competitie is daardoor onbereikbaar geworden. Lions speelde vorig seizoen nog de finale van de Final Four, maar verloor die.



Aron Royé keert per direct terug bij de basketballers van Apollo Amsterdam. De 29-jarige spelverdeler komt over van Donar uit Groningen waar hij weinig speeltijd kreeg. Royé was de voorgaande seizoenen één van de sterkhouders bij Apollo. Zijn terugkeer komt als geroepen. De Amsterdamse ploeg verloor tegen Den Helder (84-76) voor de negende keer op rij in de competitie en moet vol aan de bak om de play-offs nog te kunnen halen.



Korfbal

Blauw-Wit heeft de Noord-Hollandse derby tegen KZ uit Koog Zaandijk in de korfbal league, na een 18-14 voorsprong bij rust, met 28-26 gewonnen. Marc Broere, die sinds vorige week alltime topscorer van de korfbal league is, maakte tegen KZ acht doelpunten voor de Amsterdamse ploeg en bracht zijn aantal daarmee op 1363 doelpunten in 234 wedstrijden. Door de overwinning deed Blauw-Wit goede zaken in de strijd om de play-offs om de landstitel. De ploeg van coach Barry Schep staat nu op de derde plaats in de korfbal league. De beste vier ploegen plaatsen voor de play-offs.