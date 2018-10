De Dijk moet nu al vrezen voor degradatie

Amateurvoetbal

De Dijk is tot nu toe bezig aan een belabberd seizoen in de zaterdag derde divisie. De club, die vorig seizoen nog in de tweede divisie speelde, staat na tien wedstrijden met slechts twee punten troosteloos onderaan en moet nu al vrezen voor degradatie.



De Dijk verloor de degradatiewedstrijd tegen Eemdijk kansloos met 6-2. De ploeg van coach Kees Oostermeijer kwam in Bunschoten na een kwartier door een doelpunt van Mick Christophersen met 1-0 voor. Eemdijk, dat dit seizoen ook nog niet had gewonnen, was vervolgens sterker en de 6-2 eindstand was niet geflatteerd. Bilal Amarzagouio maakte het tweede doelpunt van De Dijk.



In dezelfde divisie leken de amateurs van Ajax in en tegen Hoek na vier minuten door doelpunten van Kenneth Misa Danso en Ricardo Fransberg op rozen te zitten: 0-2. Hoek herstelde zich echter en won uiteindelijk met 4-2. Ajax staat met negen punten uit tien wedstrijden op de veertiende plaats.



AFC staat weer bovenaan in de tweede divisie. De ploeg van coach Uli Landvreugd kende thuis geen moeite met GVVV: 4-0. Yordi Teijsse (twee), Kenny Teijsse en Milan Hoek maakten de doelpunten voor AFC.



KNVB-beker in het Olympisch Stadion

Door het 0-0 gelijkspel van IJsselmeervogels bij Katwijk is AFC weer koploper van de tweede divisie en kende dus een goede generale voor de wedstrijd in de tweede ronde van de KNVB-beker dinsdag in het Olympisch Stadion tegen TOP Oss.



OFC heeft in de zondag derde divisie voor de tweede week op rij in de slotfase van de wedstrijd punten verspeeld. De ploeg verloor vorige week in de laatste vijf minuten van OSS'20 . Tegen EVV stond OFC zondag vlak voor tijd met 2-1 voor, maar werd het toch nog 2-2. Soufiane Reclaoui en Reda Kharchouch maakten de doelpunten voor OFC, dat op de zevende plaats staat in de zondag derde divisie.