De Dijk laat het afweten tegen FC Volendam

Amateurvoetbal

Tweededivisieclub De Dijk heeft niet voor een stunt kunnen zorgen in de oefenwedstrijd tegen de profs van FC Volendam. De ploeg uit de Jupiler League won op sportpark Schellingwoude met 4-0.



Het was voor vijf spelers van De Dijk een speciale wedstrijd. Doelman Jeroen Verhoeven, verdediger Frank Schilder, de middenvelders Maarten Woudenberg en Harry Zwarthoed en de nieuwe spits Jack Tuijp speelden in het verleden bij Volendam. Voor De Dijk was het de tweede wedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.



AFC kent tot nu toe een wisselvallige voorbereiding. Na twee gelijke spelen en een overwinning verloor de ploeg van coach Ton du Chatinier dit weekeinde in Utrecht met 4-0 van Hercules uit de derde divisie.



Over twee weken wacht de derby tussen AFC en De Dijk op Sportpark Goed Genoeg in de tweede voorronde van de landelijke KNVB-beker. Een week later begint de competitie in de tweede divisie.



Cricket

VRA heeft door een ruime zege met 103 runs verschil in de derby tegen Dosti United nog altijd een kleine kans op de landstitel. Met drie duels te gaan heeft VRA zes punten minder dan koploper Excelsior'20.



Peter Borren was tegen Dosti met 84 runs aan bat weer belangrijk voor VRA. Dat aantal runs was minder dan normaal voor Borren. Hij heeft dit seizoen een slaggemiddelde van ruim boven de honderd runs per wedstrijd.



Dosti en ACC (nederlaag met vijf wickets verschil tegen VOC) zijn zo goed als zeker van een langer verblijf in de topklasse. De Amsterdamse teams hebben met drie wedstrijden te gaan zes punten meer dan hekkensluiter Hermes DVS.



Honkbal

Amsterdam Pirates heeft in de laatste speelronde van het reguliere seizoen drie keer gewonnen van UVV: 15-5, 4-3 en 7-4. Hierdoor bleven Pirateswerpers Rob Cordemans (tien zeges) en Kevin Heijstek (acht zeges) ongeslagen in de competitie.



Voor Pirates, de nummer 1 van de competitie en daarmee zeker van deelname aan het toernooi om de European Champions Cup volgend seizoen, beginnen de play-offs over twee weken tegen Hoofddorp Pioniers. Neptunus uit Rotterdam en HCAW uit Bussum zijn de andere ploegen in de play-offs. De teams beginnen in tegenstelling tot de voorgaande seizoenen de play-offs allemaal met nul punten.