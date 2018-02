De Dijk en de Amsterdam Tigers winnen belangrijke wedstrijden

Handbal

Aristos heeft in de strijd om lijfsbehoud in de manneneredivisie te maken met een ware blessuregolf. Coach Maarten Roestenburg heeft daarom besloten een beroep te doen op Tom van der Maas. De 26-jarige speler stopte na vorig seizoen om zich te kunnen focussen op zijn maatschappelijke carrière. Met een sterkspelende van der Maas maakte Aristos het koploper Houten erg lastig, maar werd er toch met 29-25 verloren. De Amsterdamse ploeg blijft daardoor voorlaatste in de rangschikking.



IJshockey

De IJshockeyers van Amsterdam Tigers zijn na een 7-6 overwinning thuis tegen Eindhoven in het laatste duel van de reguliere competitie zeker van de zevende plaats in de BeNe-league. De Amsterdammers ontlopen door die klassering in de eerste ronde van de play-offs koploper en titelfavoriet Den Haag. Tigers zal het in de play-offs in elk geval zonder Jesper Persson moeten doen. De Zweed, die herstelt van een knieblessure, keert per direct terug naar zijn geboorteland.



Korfbal

De korfballers van Blauw-Wit hebben zich goed hersteld van de verrassende nederlaag tegen DVO vorige week. Hekkensluiter Avanti werd met 30-12 verslagen. Marc Broere was met zeven doelpunten topscorer bij Blauw-Wit. Peter Scheek en Momo Stavenuiter, die vorige week vanwege griep ontbraken, waren allebei zes keer trefzeker.