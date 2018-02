De Dijk-aanvoerder Nick Kuipers naar Friesland

Amateurvoetbal

De amateurs van Ajax hebben zichzelf een slechte dienst bewezen in de titelstrijd in de zaterdag hoofdklasse B. De inhaalwedstrijd tegen Eemdijk werd met 4-3 verloren. Siver Abdulrahman, Kenneth Misa-Danso en Berry van 't Land maakten de doelpunten voor de ploeg van coach Jorg Smeets. Ajax staat door de nederlaag op de derde plaats met vijf punten minder dan koploper SC Genemuiden .



Nick Kuipers vertrekt na dit seizoen bij De Dijk. De 29-jarige aanvoerder heeft een tweejarig contract bij derdevisionist ONS Sneek getekend. Kuipers, die in het verleden onder andere onder contract stond bij PEC Zwolle en FC Utrecht, is bij De Dijk bezig aan zijn tweede seizoen. De verdediger promoveerde vorig jaar met de club uit Amsterdam-Noord naar de tweede divisie. De onrust dit seizoen bij De Dijk is echter een belangrijke reden te kiezen voor Friesland. "Mijn gevoel is goed,"aldus Kuipers. "ONS Sneek is een rustigere club. Daar was ik wel naar op zoek."



OFC heeft in de zondag derde divisie opnieuw punten laten liggen. Tegen het op de zestiende plaats staande De Meern werd het in Oostzaan 2-2. Het was voor de ploeg van coach Yuri Rose al het negende gelijkspel in twintig wedstrijden. Martijn Tjon-A-Njoek en Edip Biberoglu maakten de doelpunten voor OFC, dat vijfde staat in de zondag derde divisie met twaalf punten minder dan koploper UNA. De club uit Veldhoven heeft bovendien een wedstrijd minder gespeeld.



Basketbal

De basketballers van Apollo hebben door twee ruime overwinningen goede zaken onderin de mannen-eredivisie gedaan. Na de 80-55 zege eerder in de week in en tegen Weert was Apollo zaterdag thuis met 94-72 te sterk voor Den Helder. Aron Royé en Max van Schaik waren met negentien punten topscorer bij Apollo, dat op de zesde plaats staat in de eredivisie en nog alle kans heeft op plaatsing voor de play-offs.



Handbal

De handbalsters van VOC hebben zich goed hersteld van de eerste nederlaag van het seizoen vorige week tegen Dalfsen. De ploeg van coach Ricardo Clarijs won in Geleen met 34-31 van nummer vier V&L en de koploper van de vrouweneredivisie vergrootte daarmee de voorsprong op de Limburgse ploeg op de ranglijst tot zes punten. Het is voor VOC van belang de competitie als eerste of tweede af te sluiten. Die twee ploegen hoeven niet in actie te komen tijdens de eerste ronde van de play-offs om de landstitel.



Korfbal

De korfballers van Blauw-Wit hebben verrassend verloren van het laaggeklasseerde DVO. Het werd in Bennekom 25-23. Blauw-Wit miste in het duel duidelijk topscorer en toprebounder Momo Stavenuiter. De international, tot nu toe dit seizoen in 12 duels goed voor 75 doelpunten en 99 rebounds, lag met griep op bed. Ondanks de nederlaag blijft Blauw-Wit op de derde plaats in de korfbal league.