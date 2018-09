De Dam tot Damloop als krasse knar: 'Hoe kan dat? Je bent 78'

Omdat wij in Waterland steeds meer 'krasse knarren' zien hollen, vragen we organisator Le Champion hoeveel deelnemers aan de Dam tot Damloop even oud zijn als wij, of ouder.



Het antwoord: zes vrouwen van 73 of ouder, tien mannen van 78 jaar of ouder lopen zondag die 16,1 ­kilometer van de Prins Hendrikkade in Amsterdam naar de Peperstraat in Zaandam.