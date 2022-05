De cruciale rol van Jong Ajax in de titelstrijd

Djavan Anderson van PEC Zwolle in duel met de 19-jarige Kenneth Taylor, van Jong Ajax. Beeld Maurice van Steen/ANP

Als Erik ten Hag zaterdagavond tegen PEC Zwolle (3-0) al zijn spelers tot zijn beschikking had gehad, zou zijn opstelling er vermoedelijk op zes plaatsen anders hebben uitgezien. Herstel: op vijf plaatsen. Want de 19-jarige Kenneth Taylor hield de Mexicaanse international Edson Álvarez – het hele seizoen een vaste waarde – uit de basis. Ten Hag: “Taylor heeft het vorige week tegen NEC uitstekend gedaan, toen Álvarez geblesseerd was. Edson was nu weer inzetbaar, maar Kenneth verdiende het om vandaag te spelen. Dat heeft hij afgedwongen.”

Taylor heeft lang op zijn kans moeten wachten, tot zijn eigen frustratie. Hij had moeite om bij Jong Ajax ‘de knop om te zetten’. Trainer John Heitinga heeft hem bij die mentale worsteling geholpen. Na de winterstop wordt de individuele groei van de jonge voetballers met wie Heitinga dagelijks werkt, steeds duidelijker zichtbaar.

Nieuwe speelwijze

Ten Hag doet er zijn voordeel mee. Zaterdag na de overwinning op PEC was de trainer complimenteus voor de begeleidingsstaf van het tweede elftal. “De jongens die bij ons niet veel speelminuten kregen, hebben zich bij Jong Ajax goed ontwikkeld.”

Vorige week tegen NEC (0-1) maakte Liam van Gelderen (21) zijn debuut als rechtsback, zaterdag tegen PEC was het op die plek Youri Regeer (18) die zijn eerste wedstrijd in de eredivisie speelde. Behalve Taylor stond ook Mohammed Kudus (21) aan de aftrap.

De supporters op de tribune zullen in hun ogen hebben gewreven toen de bal zaterdag aan het rollen ging en de voetballers van Ajax hun posities innamen. Speelden Dusan Tadic en Sébastien Haller nu ineens met zijn tweeën voorin, met Davy Klaassen daar kort achter? Ajax in een 4-4-2 systeem? Niet alleen het publiek was verrast. Klaassen dacht eerder deze week op de training ook: wat is dit nou? “Het is niet dat je ’s ochtends wakker wordt en ook maar een flauw vermoeden hebt dat je die dag op een nieuwe speelwijze gaat trainen. Maar aan de andere kant: we proberen wel vaker wat op de training en dan in het weekend blijft alles gewoon hetzelfde.”

Maar nu dus niet. Met de haven in zicht, in een fase dat elke wedstrijd een gevecht is en zijn halve elftal geblesseerd is, besloot Ten Hag veel vaste patronen overboord te gooien. Hoe groot was dat risico? Ten Hag liet even een stilte vallen en haalde lichtjes zijn schouders op. “Als je spelers goed instrueert en er goed op traint, is dat verantwoord.” Of de routiniers Daley Blind, Dusan Tadic en Klaassen nog tegen hebben gesputterd? Ten Hag: “Nee, ze hebben juist meegedacht.”

Balvaste spelers

Tegen PEC Zwolle wilde Ten Hag met Regeer, Kudus en Taylor balvaste spelers opstellen en veel dynamiek en loopvermogen op het veld hebben. Onder de huidige trainer Dick Schreuder – wiens broer Alfred in beeld is om Ten Hag op te volgen bij Ajax – is de nummer 17 van de eredivisie veel aanvallender gaan spelen en dat werpt zijn vruchten af: PEC is een van de beter presterende teams na de winterstop. Ook tegen Ajax speelde het team brutaal en dapper.

Ajax had het in de eerste helft knap lastig. PEC kreeg na veertig seconden al een scoringskans, maar spits Chardi Landu kopte over. En ook bij een 1-0 stand had Daishawn Redan de gelijkmaker op zijn schoen, maar hij schoot om onbegrijpelijke reden heel hoog over. Ook bizar: Remko Pasveer hield als keeper in 20 wedstrijden 17 keer zijn doel schoon. Andre Onana kreeg er daarna in zes duels tien om zijn oren. En nu, met Maarten Stekelenburg terug tussen de palen, hield Ajax alweer twee keer de nul.

Voor het vertrouwen van het flink verbouwde elftal was het van groot belang dat Ajax op voorsprong zou komen, ook om het publiek erachter te krijgen. Tadic stond na een half uur op. Hij maakte zijn dertiende competitiedoelpunt van het seizoen, een fraaie volley over de kleine keeper Kostas Lamprou. De aanvoerder van Ajax staat ook al op 17 assists. Geen aanvaller in de eredivisie haalt zo’n hoog rendement. Tadic zette tegen PEC ook nog een record op zijn naam. Sinds zijn komst naar Amsterdam, in de zomer van 2018, miste hij nog geen competitieduel voor de club. Hij speelde zaterdag zijn 124ste wedstrijd op rij en daarmee passeerde hij Gert Bals (123), doelman van Ajax in de jaren zestig.

Kampioensfeest

Het is mooi om te zien hoe makkelijk Taylor en Tadic elkaar vinden in het veld. Het is een koppel dat ook de komende weken heel belangrijk kan zijn voor Ajax, want Ten Hag verwacht Antony, Lisandro Martínez, Noussair Mazraoui en Perr Schuurs tegen AZ – zondag in Alkmaar – nog niet terug.

Het laatste woord was zaterdagavond in de persruimte voor Klaassen, die ook op het veld met de 2-0 (intikker) en 3-0 (prachtige boogbal) al voor het slotakkoord had gezorgd. Of de burgemeester bij hem al had geïnformeerd waar hij het liefst het kampioensfeest wil vieren? Klaassen, gevat: “De burgemeester heeft mijn nummer niet.” En serieus: “Waar het feest wordt gevierd en hoe, dat is niet aan ons. Wij moeten maar één ding doen: zorgen dát we kampioen worden.”

Luister onze Ajaxpodcast Branie: