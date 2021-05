De competitie is amper afgelopen of Ten Hag blikt alweer vooruit

Antony scoort de 2-0 na goed voorbereidend werk van Jurgen Ekkelenkamp. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

De 3-1 zege op Vitesse in stadion Gelredome was de 39ste overwinning in alle competities: 28 in de eredivisie, vijf in de beker, twee in de Champions League en vier in de Europa League. Ajax speelde 51 officiële wedstrijden, werd landskampioen en won de beker.

De echte focus ontbrak gistermiddag, maar dat vond trainer Erik te Hag niet vreemd. “De adrenaline ontbreekt, ook bij de tegenstander, dan gaan er wel dingen fout. Ik ben blij dat we toch weer hebben gewonnen en dat we de grens van honderd goals hebben gepasseerd.”

Dat gebeurde in de twaalfde minuut, toen Sébastien Haller de 0-1 maakte op aangeven van Jurgen Ekkelenkamp. Ajax eindigde uiteindelijk op 102 treffers. De club heeft nog altijd het eredivisierecord in handen: 122 doelpunten in het seizoen 1966-1967.

Ekkelenkamp gaf ook de assist voor de 0-2, een wonderschoon doelpunt ingeleid door Perr Schuurs. Razendsnel sneed de kampioensploeg door de Arnhemse linies. Het steekpassje van Dusan Tadic op Ekkelenkamp mocht er ook zijn. Die laatste behield het overzicht en gunde Antony zijn negende goal van het seizoen.

Antony niet naar de Spelen

Antony heeft van Ajax te horen gekregen dat hij niet met Brazilië mag deelnemen aan de Olympische Spelen. Dat geldt ook voor de Argentijn Lisandro Martínez, die wel is opgeroepen om met de nationale ploeg mee te doen aan de Copa América. Ten Hag: “Het olympisch voetbaltoernooi is een jeugdtoernooi. Ajax speelt in de Champions League. Dat is het hoogste niveau. Wij moeten het elftal klaarstomen voor de Champions League. De Olympische Spelen doorkruisen die voorbereiding.”

De Spelen vinden plaats van 23 juli tot en met 8 augustus in Tokio. Ajax begint met alle niet-internationals en spelers van het beloftenelftal al op 25 juni aan het nieuwe seizoen. Een van de spelers die zich al zo vroeg in de voorbereiding zal melden, is Danilo. De spits werd dit seizoen verhuurd aan FC Twente. Ten Hag: “Danilo sluit bij de A-selectie aan en dan zien we tijdens de eerste trainingsmaanden en oefenwedstrijden wel of hij bij ons blijft of dat hij elders aan de slag gaat.”

Dat gaat voor meer spelers van Ajax gelden, onder wie Ekkelenkamp. “Ik ben blij dat ik de laatste weken weer kan spelen. Dat was na de winterstop minder vaak het geval dan daarvoor. Ik hoop dat ik word geselecteerd voor Jong Oranje. Na de EK-wedstrijd tegen Frankrijk moet ik beslissen wat ik doe. Ik ben 21 jaar, het is voor mij belangrijk dat ik elke week negentig minuten ga spelen. Ik sluit niet uit dat ik bij Ajax blijf, maar er is belangstelling van andere clubs.”

FC Twente en Heerenveen hadden vorig seizoen interesse om de aanvallende middenvelder van Ajax te huren. Het contract van Ekkelenkamp loopt na volgend seizoen af. Beide partijen hebben al enige tijd niet meer over contractverlenging gesproken. Ten Hag: “Jurgen is waardevol voor ons. Hij hoeft van mij niet weg. Ik zie een rol voor hem, maar het gaat er vooral om wat hij zelf wil. En of er inderdaad andere opties voor hem komen.”

Weekje later

Ekkelenkamp ondervindt hevige concurrentie van vooral Davy Klaassen en Mohammed Kudus. Klaassen ontbrak gisteren, nadat hij donderdag tegen VVV een spierblessure had opgelopen. Kudus speelde als linkshalf een vrij anonieme wedstrijd. De Ghanees was tegen VVV een van de betere spelers op het veld, tegen Vitesse wisselde hij sterke met zwakke momenten af. Zijn slechtste moment beleefde hij kort voor rust, toen hij een lange pass van Vitesse achterwaarts over zijn eigen defensie heen kopte. De snelle Loïs Openda kreeg een vrije doortocht en faalde niet in de afwerking (1-2).

Het laatste woord van dit seizoen was aan Martínez, die na de winterstop een indrukwekkende serie wedstrijden heeft neergezet. De centrale verdediger maakte de 1-3 uit een corner. Doelman Remko Pasveer was kansloos, net als bij de twee eerdere treffers. Pasveer is volgend seizoen Ajacied. De 37-jarige keeper moet de concurrentie aangaan met de één jaar oudere Maarten Stekelenburg.

Terwijl Ten Hag langs de rand van het veld zijn licht liet schijnen over het nieuwe seizoen, liep Pasveer voorbij. De datum van 25 juni viel. Pasveer mompelde iets van ‘een weekje langer vakantie’. Ten Hag counterde scherp: “Spelers van een zekere leeftijd beginnen meestal een weekje eerder.”