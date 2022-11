De bondscoach realiseerde zich vast niet hij daar een formidabel concept voor een toneelstuk had

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 8 voor Louis van Gaal

Cillessen was gisteren ‘zeer ontstemd’, lazen we. Tom Egbers zei zelfs op tv dat Cillessen in Nijmegen ‘was ontploft’. Gegooid met Gucci-tasje? Wc-pot omvergetrokken? Woedend gebeld met zijn ouders? ‘Weet je wie wel meegaat? Noppert!’ Op vol volume. ‘Weet je wat hij zei? DAT IK NIET IN VORM BEN.’ (Huilt).

Ik bekeek de persconferentie en was zoals altijd gefascineerd door het spreken van Louis van Gaal. Hij vertelde over de facetimegesprekken die hij die ochtend had gevoerd om elf spelers af te zeggen. Een typisch Van Gaal-detail: ‘Ik heb naakte spelers gezien.’

De bondscoach realiseerde zich vast niet dat de ‘één uur en drie kwartier’ die hij had besteed aan het brengen van het slechte nieuws, een formidabel concept voor een toneelstuk was. Op het podium de acteur die Van Gaal speelt, Gijs Scholten van Aschat stel ik voor, en in de zaal overal schermen waarop die elf andere acteurs achtereenvolgens in beeld zijn. Wij in de zaal zien en horen hoe ze het slechte nieuws verwerken. Eén voorwaarde, dealbreaker: Ivo van Hove mag dit NIET regisseren.

Een 4 voor Matthias Kaltenbach

De meest anonieme figuur op de bank bij Ajax is iemand die Matthias Kaltenbach heet. Je ziet Schreuder, links van hem Reiziger en aan de rechterkant de Duitse hoofdassistent. ‘He’s a real nowhere man, sitting on his nowhere bench, making all his nowhere plans for nobody’ (Beatles 1965).

Dit zei Schreuder deze zomer over Kaltenbach: ‘Hij heeft een hele moderne kijk op aanvalspatronen en kan dat uitstekend wegzetten op het trainingsveld’. Het laatste deel van die zin is wartaal die je zou verwachten bij de zus van Doutzen Kroes. Wat een moderne kijk op aanvalspatronen is, weten we niet want bij Ajax zie je vooral trage, clichématige aanvalspatronen. Laten we vaststellen dat Kaltenbach geen Cruijff is.

Met weemoed denk ik terug aan de dag dat ik een keer bij Johan in de auto zat en hij me zei: ‘Als de back van de tegenstander diepgaat, laat ik mijn buitenspeler voorin. Verspelen ze de bal, staat mijn speler helemaal vrij’. Een klassieke Cruijfftheorie, gehoord uit de mond zelf. Of hij ongelijk had, doet niet ter zake. Het gaat om de oorspronkelijkheid.

Kaltenbach zou misschien zeggen: ‘Met oorspronkelijkheid win je geen wedstrijden.’ Met zijn moderne kijk op aanvalspatronen ook niet. Hoe zet je die moderne kijk weg op het trainingsveld? Heeft hij Bergwijn leren voorzetten, Berghuis leren schieten, Brobbey leren sprinten? Welnee, hij heeft Schreuder leren bullshitten over het wegzetten van aanvalspatronen. Een betere optie dan het ontslaan van Schreuder is misschien het vervangen van Kaltenbach door iemand als Ron Jans of, weet ik veel, iemand anders.

Een 6 voor Kalvin Phillips

Phillips is de grootste geluksvogel van Europa. Ik geloof dat hij dit seizoen één minuut heeft gespeeld waarin hij zo’n verpletterende indruk moet hebben gemaakt op Southgate dat hij hem heeft geselecteerd voor Qatar. Toch is een middenveld van Bellingham-Rice-Phillips (mits heel), geen kattenpis. Daarvoor staan Sterling (Saka), Foden en Kane, met als backups mensen als Rashford en Maddison. Zoals altijd een team voor minstens de kwartfinale.

Frankrijk heeft ook weinig tot geen verrassingen: de enige die ik mis is Ndombélé, een middenvelder met een steekbal, wat je van Tchouameni, Camavinga, Fofana, Guendouzi en Verretout minder kunt zeggen. Halve finale.