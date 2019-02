De Boer verliest bij debuut Atlanta United

De ploeg van de ex-trainer van Ajax moest in Costa Rica met 3-1 buigen voor CS Herediano in de achtste finales van de Concacaf Champions League. Over een week volgt de return op Amerikaanse bodem.



"We waren soms een beetje naïef, we speelden heel 'open', vooral in de beginfase," zei De Boer. Hij zag zijn ploeg al na acht minuten op achterstand komen na geklungel achterin. José Ortiz profiteerde daarvan.



"We verloren de bal op plekken waar je dat niet wil. Je kan zeggen: zoiets mag niet gebeuren. Maar dit is voetbal, iedereen maakt fouten. Ik vind het vervelender dat we daarna niet de juiste reactie gaven," aldus de trainer van de Amerikaanse kampioen. "We wilden te graag en te snel terug komen."



Hoop en vertrouwen

Na een half uur kon Randall Azofeifa ook zo doorlopen en de 2-0 maken. Julian Gressel zorgde met een van richting veranderd schot nog wel voor het belangrijke 'uitdoelpunt' van Atlanta United, maar Esteban Granados bezorgde de kampioen van Costa Rica na rust weer een marge van twee treffers.



"Herediano verdiende het om te winnen. Maar ik heb de hoop en het vertrouwen dat we dit in ons eigen stadion kunnen omdraaien," zei De Boer, die eind vorig jaar werd aangesteld als opvolger van Gerardo Martino. De Argentijn had Atlanta United afgelopen seizoen naar de titel in de MLS geleid.



Als kampioen van de Amerikaanse competitie mag Atlanta United meedoen aan de Champions League voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied.