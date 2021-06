De Boer kijkt vooruit: Nederland traint al geregeld op penalty’s

Memphis Depay scoort tegen Oostenrijk uit een strafschop. Frank de Boer laat Oranje er al sinds het trainingskamp in Portugal op trainen. Beeld EPA

Hoe goed kennen de teams elkaar?

Niet zo heel goed. Vier ontmoetingen waren er tot dusver. Oranje won twee keer, onder bondscoach Bert van Marwijk, en twee keer eindigde het duel in een gelijkspel (onder Marco van Basten). Van de drie treffers die Macedonië maakte, waren er twee van Goran Pandev, nog altijd de spits van Macedonië.

Wordt dit de laatste wedstrijd van Pandev?

Als international wel. De 37-jarige voormalige aanvaller van onder meer Inter, Lazio en Napoli vindt het mooi geweest. Hij overweegt nog wel in clubverband te blijven spelen. Pandev is recordinternational (121 caps) en topscorer aller tijden (38 goals) van Noord-Macedonië.

Welke spelers moeten we in de gaten houden?

Memphis Depay. Het is nog niet zijn EK. Hij was weliswaar belangrijk tegen Oostenrijk met een benutte penalty en een goede pass op Donyell Malen bij de 2-0, maar er gaat meer fout dan goed bij de kersverse aanvaller van Barcelona. Het lijkt erop dat Depay zijn bewijsdrift moeilijk kan beteugelen. Hij voelt alle ogen op zich gericht en daar gaat hij geforceerd mee om. Je gunt hem vooral betere voetballers in zijn nabijheid, die de aandacht – en het spel – wat meer naar zich toetrekken. Bondscoach Frank de Boer lijkt van plan Donyell Malen (in plaats van Wout Weghorst) en middenvelder Ryan Gravenberch (in plaats van Marten de Roon) een kans te geven. Dat zou het voetbal ten goede komen. Oranje is al zeker van de groepswinst en een plek in de achtste finales.

Wat vindt De Boer van de vorm van Depay?

“Ik weet zeker dat hij zich niet van de wijs laten brengen,” zei De Boer gisteren. “Memphis weet zelf ook wel of hij goed heeft gespeeld of niet. En waar eventueel nog ruimte voor verbetering is. Laten we voor ons en heel Nederland hopen dat hij het niveau gaat aantikken dat we allemaal in gedachten hebben.” Dat Depay vrijdag zijn transfer naar Barcelona heeft afgerond, kan volgens De Boer bevrijdend werken voor de spits. “Ik denk wel dat het een opluchting voor hem is. Het speelt toch onbewust mee in je hoofd. Wie weet is dit net het extra zetje om te excelleren. En we hebben een excellerende Memphis nodig om het ver te schoppen.”

Welke wond moet niet worden opengereten in de aanloop naar dit duel?

De knock-outfase van het EK komt eraan. Nederland bewaart enkele goede, maar toch ook heel slechte herinneringen aan penaltyseries. Oranje werd op het EK 1992, het EK 1996, het WK 1998 én het EK 2000 uitgeschakeld vanaf de strafschopstip. Op dat laatste toernooi miste Frank de Boer er twee: een in de reguliere speeltijd, een in de serie. Daarom laat hij Oranje geregeld trainen op penalty’s. “Wij nemen het heel serieus. Wij zijn daar al tijdens het trainingskamp in Portugal mee begonnen. Je krijgt op zo’n training nooit het gevoel als in een echte wedstrijd, maar je kunt wel veel rituelen inbouwen. Dan heb je een houvast, al is het natuurlijk geen garantie.”