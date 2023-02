De beste zet van ‘O,o,o, Johnny’? Kudus de vrijheid geven die zijn talent nodig heeft

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 9 voor Mohammed Kudus

Het leukste moment van de wedstrijd tegen Cambuur waren de big smiles (grote glimlachen) op de gezichten van de gewisselde Ajaxspelers bij de 0-4 van Brobbey. Ik denk dat ze moesten lachen om de pokerface van de spits die geen zin had in het uiten van vreugde. De invaller wenste zijn vreugde binnen de torso te houden. Verder leek Ajax wel het theater van de lach. Ik ben benieuwd wat exit-Schreuder daarvan vond. De ontslagen trainer zag wat we natuurlijk al wisten: Kudus is van wereldklasse. De enige die dat niet zag was exit-Schreuder. Die zette Kudus reserve, of in de spits uit angst voor Tadic, of op advies van de zaakwaarnemer. De beste zet van ‘O,o,o, Johnny’, was het verplaatsen van linksbuiten Tadic naar de spitspositie en Kudus de vrijheid geven die zijn talent nodig heeft.

Mohammed Kudus tegen Cambuur. Beeld ANP

