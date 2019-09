De andere test voor Oranje: het genre ‘Estland-uit’

Na de euforie van vrijdagavond wacht het Nederlands elftal maandagavond in Tallinn een andere test: op bezoek bij een defensieve, bikkelende tegenstander die niets te verliezen heeft. ‘Ik ben benieuwd hoe de groep daarmee omgaat.’

In de Albert Le Coq Arena, een bescheiden ­stadionnetje aan de rand van Tallinn, getooid met de naam van de oudste bierbrouwer van Estland, klinkt zondagavond het gejoel van ­lachende voetballers. Bij een rondo heeft Quincy Promes zojuist Justin Kluivert door de benen gespeeld. “Staat het op camera, jongens?” vraagt Promes, grijnzend achterom kijkend naar het rijtje verslaggevers.

Dat er gelachen wordt bij Oranje is zo vreemd niet. Vrijdagavond werd Duitsland op imposante wijze verslagen in Hamburg; het Nederlands elftal ligt weer op koers voor EK-kwalificatie. En wéér boekte Oranje onder Ronald Koeman een knap resultaat tegen een topland en het publiek heeft het nationale elftal weer in de armen gesloten. “Ik krijg na zo’n overwinning wel wat meer berichtjes op mijn telefoon dan normaal, ja,” zegt Koeman glimlachend. “Uiteraard was het mooi. Maar nu we hier zijn, moet de knop weer om.”

Grote moeite

Afgelopen week nog lanceerde de KNVB een gelikt filmpje dat ‘The New Wave’ werd genoemd. Dit Nederlands elftal staat voor een nieuwe golf van talent en succes, daar komt de boodschap op neer. “Dit is misschien een andere generatie spelers dan we in dit land gewend zijn,” zegt Memphis Depay daarover in Tallinn. “En we willen doorgaan op deze golf.”

Toch is de wedstrijd tegen Estland in zekere zin weer een andere test voor dit Oranje. Sinds Koeman anderhalf jaar geleden begon met een vernieuwd Nederlands elftal, speelde het vrijwel uitsluitend tegen toplanden. Wit-Rusland werd thuis weliswaar met 4-0 ver­slagen, maar het genre ‘Estland-uit’ stond nog niet op het menu.

Het is een categorie wedstrijden die een spe­cifiek gevaar met zich meebrengt: tegen een defensieve tegenstander, die gesteund wordt door een vijandig publiek, in een bescheiden entourage. Dat bleek zes jaar geleden nog, op dezelfde plek in september 2013, onder Louis van Gaal. Een Nederlands elftal dat het gewend was om kwalificatiewedstrijden te winnen, sleepte er in Tallinn met grote moeite een 2-2 ­uit.

Sportief onrecht

De strafschop die Robin van Persie destijds na 92 minuten kreeg, wordt in Estland nog altijd gezien als een groot sportief onrecht. Pikant: de scheidsrechter van toen, Sergei Boiko, fluit ook maandagavond.

Koeman: “Ik ben wel heel benieuwd hoe de groep omgaat met een wedstrijd zoals deze. De tegenstander is op papier minder, dat vraagt toch weer een andere benadering. Bovendien is dit de tweede interland in korte tijd – je ziet wel­eens dat spelers dan net even wat minder fris zijn.”

De bondscoach studeert ook daarom op een paar aanpassingen in zijn basisploeg, een team dat in het afgelopen jaar zo vast vorm heeft ­gekregen. Debutant Donyell Malen klopt aan de deur, Davy Pröpper bracht in Hamburg meer snelheid in het spel dan Marten de Roon. “Ik denk er wel over na of we het team misschien een extra impuls kunnen geven,” aldus Koeman, die bij de afsluitende training een aantal varianten testte.

Vastigheden

Uiteraard is het vertrouwen groot bij Oranje. Op de persconferentie legt Depay nog maar eens uit hoe hecht deze groep spelers is, en hoe groot de verschillen zijn met het recente verleden.

De spits speelt in Tallinn zijn vijftigste interland. “Daar ben ik heel trots op. Ik heb al veel meegemaakt bij het Nederlands elftal, mooie dingen en ook mindere tijden. Toen ik binnenkwam bij Oranje, stond er een heel ander soort groep. Veel topspelers, jongens als Robben en Van Persie. Dit team is anders, ook qua leeftijd en ervaring. Als je ziet hoe Donyell Malen is opgevangen bij ons, zegt dat wel iets, denk ik.”

Maar ook voetballend wordt Oranje steeds ­stabieler, ziet de spits. Vrijdag nog erkende de Duitse bondscoach Joachim Löw dat Nederland meer terug kan vallen op vastigheden dan zijn eigen team.

Depay: “De trainingen in Portugal, tijdens de Nations League, hebben daar ook bij geholpen. We hadden wat meer tijd om te trainen. Er is sindsdien nog meer vastigheid dan er al was. We hoeven elkaar maar aan te kijken, of we weten wat de ander gaat doen. Dat is een heerlijk gevoel.”