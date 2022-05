De Amsterdamse basketballers van Apollo dreigen van het hoogste podium te verdwijnen

Apollo Amsterdam in wit tenue in de uitwedstrijd tegen de Heroes Den Bosch. Onder het bord Matthias Runs namens de Amsterdammers. Beeld Toon Dompeling/Pro Shots

Wie voor de gerenoveerde Apollohal in Amsterdam-Zuid staat en om zich heen kijkt, kan zich bijna niet voorstellen dat de in deze buurt ­gevestigde basketbalclub in geldnood zit. De huizenprijs ligt in de Apollobuurt ver boven het gemiddelde van Amsterdam, de sporthal is ­omgeven door statige villa’s en aan de overkant staat het luxueuze Apollo Hotel.

Toch lijkt Apollo Amsterdam van het hoogste podium te verdwijnen. De BNXT League heeft de club voor volgend seizoen geen licentie gegeven, omdat het bestuur geen sluitende begroting heeft kunnen overleggen. Wederom lijkt een Houdini-act nodig om herenbasketbal op het hoogste niveau voor Amsterdam te behouden. Geldgebrek is het afgelopen decennium de rode draad geweest voor het hoofdstedelijke ­herenbasketbal.

Zeven keer landskampioen

En dat terwijl de Astronauts jaren de succesvolste basketbalclub van Nederland was. In de jaren negentig en in de eerste jaren na de eeuwwisseling werden ze zeven keer landskampioen en wonnen ze vijf keer de beker. Met coach Ton Boot, Amerikaanse spelers als Chris McGuthrie en Joe Spinks en de Nederlandse internationals Mario Bennes en Milko Lieverst werden spectaculaire Europa Cupwedstrijden gespeeld in een volgepakt Sporthallen Zuid.

In 2011 ging Astronauts, na meerdere naamswijzigingen spelend onder de naam ABC Amsterdam, te gronde, omdat er geen hoofdsponsor meer kon worden gevonden. Toen speelde het Amsterdamse basketbal al enkele jaren amper nog een rol van betekenis op het hoogste niveau. In datzelfde jaar ontstond wel, in de iets verderop gelegen Apollohal, de club Apollo Amsterdam, een fusie van de clubs BV Lely en Mosquitos. Apollo wordt daardoor in de stad niet alleen beschouwd als opvolger van de Astronauts, maar blijkt ook met dezelfde financiële problemen te kampen.

Twee jaar geleden verloor Apollo zijn licentie vanwege geldproblemen, maar dankzij geldschieters kon de club dat jaar alsnog uitkomen in de DBL Eredivisie, op dat moment het hoogste basketbalniveau van Nederland. Vorig jaar lukte het wel om een sluitende begroting in te dienen voor de BNXT League, de gecombineerde competitie van België en Nederland.

Dit jaar is dat nog niet gelukt en onlangs heeft de verantwoordelijke commissie besloten Apollo voorlopig nog geen licentie toe te kennen. Het bestuur van de grootste basketbalclub van Nederland – met ruim zevenhonderd ­leden – hoopt dat dat de komende weken alsnog ­gebeurt.

300.000 euro is nodig

“We hebben nu het budget niet, dus de beslissing van de licentiecommissie betwisten we niet,” zegt bestuurslid Bas Schotte, “maar we hopen dat het de komende weken goed zal ­komen. Een aantal mensen heeft mondeling toegezegd te willen sponsoren, maar dat moet nu zwart-op-wit komen te staan.”

Schotte zegt dat er minimaal 300.000 euro ­nodig is om volgend jaar ook op het hoogste ­niveau actief te zijn met Apollo. Daarvan is 80 procent al toegezegd, de laatste 20 procent probeert de club nu nog bijeen te krijgen.

“In principe staan team en coachingstaf er voor volgend seizoen,” zegt Schotte, “maar dan moet het geld er wel zijn. Apollo heeft al vijf jaar de beste jeugd van Nederland, dus we staan te trappelen om in de BNXT League te spelen. Je hebt als club een heren 1-team nodig om spelers uit de jeugd een perspectief te bieden.”

Vollere tribunes

Afgelopen seizoen eindigde Apollo, met twee buitenlandse spelers in de gelederen, in de ­reguliere competitie op de achtste plaats. Iets wat de club volgend seizoen hoopt te herhalen, áls de licentie er komt. “Die buitenlandse jongens helpen ook onze talenten ontwikkelen,” aldus Schotte. “We willen alleen meedoen als we deze kwaliteit kunnen vasthouden. Met minder kunnen we het niet doen, want dan komt er ook minder publiek.”

Gemiddeld zaten er dit seizoen vierhonderd bezoekers per wedstrijd op de tribune, een ­verviervoudiging in vergelijking met de laatste jaren voor corona.

Mocht de licentie er niet komen, dan zet de club in op de promotiedivisie, al wil Apollo daar liever niet aan. “Houd dan je talenten nog maar eens vast,” zegt Schotte. “Het zou heel jammer zijn voor Amsterdam, waar de meeste talenten vandaan komen. De vraag is of zij dan nog ­gemotiveerd genoeg zullen zijn om hier in de ­regio te spelen.”

