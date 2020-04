De American dream verloopt voor Siem de Jong net even anders

Siem de Jong heeft nog geen wedstrijd kunnen spelen voor FC Cincinnati, alleen getraind. Beeld FC Cincinnati

Hij hoopte op 14 maart tegen DC United of anders op 21 maart tegen Toronto FC voor het eerst het shirt van FC Cincinnati te dragen. Maar sinds 12 maart ligt ook de Amerikaanse voetbalcompetitie (MLS) stil vanwege het coronavirus.

Nu bakt Siem de Jong cakejes met dochters Lux en Rosie en geniet hij van de frisse lucht wanneer hij en zijn verloofde Fieke met hun kinderen in een speeltuintje vlakbij hun appartement in het centrum van Cincinnati (Ohio) spelen. “Ik had pas drie keer met de groep getraind toen het trainingscomplex op slot ging. We ­hebben een trainingsschema meegekregen.”

“Ik doe dagelijks buikspieroefeningen op een matje. Lux doet soms ook mee of ze zit op mijn rug bij push-ups. Ik heb ook al een hometrainer gekocht. Misschien bestel ik nog meer fitnessapparatuur als deze periode langer duurt, al hebben we niet zo’n groot huurappartement. Het plan is vooralsnog om op 10 mei weer samen te komen, maar ik kan me nu niet voorstellen dat de crisis dan voorbij is,” zegt De Jong aan de telefoon.

“Toen we hier net waren, zei Donald Trump nog dat het virus wel zou overwaaien. Iedereen zag al de beelden vanuit China en Europa, maar het duurde in de VS even totdat de ernst van het coronavirus doordrong. Er werd nonchalant over gedaan, nu worden overal strenge maat­regelen genomen. Er zijn steden in volledige lockdown.”

Kledinglijn

In Amerikaanse supermarkten wordt nu ook gehamsterd. “Net als in Europa gaat toiletpapier hard. Ik snap nog steeds niet waarom, het zal een psychologisch effect zijn. Mensen doen elkaar na. Ik heb nu maar keukenrollen gehaald; alle schappen waren leeg. Wij zijn niet zo van hamsteren, onze koelkast en vriezer zijn ook niet zo groot. We hebben alleen wat meer luiers en babyvoeding in huis gehaald.”

Cincinnati zit zo goed als op slot, vertelt De Jong. “De openbare gelegenheden zijn al een tijdje dicht. Toen we hier kwamen, zaten we in een levendig buurtje met bars en restaurants. Nu is het erg rustig op straat. Tegenover ons ligt een park, aan de rivier. Daar lopen we naartoe voor een frisse neus. De verveling slaat soms toe. We hebben Frozen 2 al tien keer gezien, Lux is een groot Disneyfan. We kennen alle liedjes uit ons hoofd. Als de meiden op bed liggen, ­kijken wij soms Netflix.”

“Verder lees ik wat boeken en luister podcasts, vooral over ondernemen. Mijn broer Luuk en ik zijn ons nog aan het oriënteren voor wat we na onze carrières willen gaan doen. We hebben met een compagnon al een kledinglijn en zitten in het vastgoed. Ondernemen staat nu even on hold. Luuk zit in een lockdown in Spanje, maar we hebben veel contact via Facetime.”

Op 9 maart begon de American dream van De Jong. “De transfer was in februari rond, maar ik moest in Nederland wachten tot alle papieren in orde waren. Ik had op 8 maart graag meegedaan tegen Atlanta United, waar Frank de Boer trainer is. Toen ik groen licht kreeg, zijn we met het hele gezin meteen naar Cincinnati gegaan. Maar goed ook, want nu mag je vanuit Europa de VS niet meer in. In deze bizarre periode wil je natuurlijk samen zijn.”

“Het speelde nog even door ons hoofd om weer terug te vliegen naar Nederland, maar we waren net aan het acclimatiseren, bezig de dozen uit te pakken, toen hier de crisis uitbrak. We hebben geen woning meer in Nederland, dus dan zouden we ergens tijdelijk moeten zitten. We zijn nu ook, vooral online, op zoek naar een grotere ­woning in de buurt.”

Elke week spelen

De Jong speelde op 26 januari tegen FC Groningen zijn 277ste en laatste officiële wedstrijd voor Ajax. “Ik begon voor het eerst sinds lange tijd in de basis, omdat Hakim Ziyech geblesseerd was, maar heb mijn kans toen niet gepakt. De concurrentie op het middenveld is heel groot en mijn rol was klein sinds ik was teruggekeerd uit Sydney. Ik heb hier en daar wat minuten gepakt, ook in de Champions League, maar ik wil het liefst elke week spelen. Ik heb mooie jaren bij Ajax gehad hoor, en ik blijf de club ook volgen.”

Toen Cincinnati zich meldde, waar ook de ­Nederlanders Maikel van der Werff en Jürgen Locadia en de Nederlands-Bosnische Haris Medunjanin spelen, was zijn keuze snel gemaakt. “Ik sprak met technisch directeur Gerard ­Nijkamp en Ron Jans, toen nog de trainer. Zij kenden mij uit de eredivisie en wilden me voor de positie achter de spits. Een dag voordat ik ­tekende, vertrok Ron vanwege die racismezaak. Jammer dat we nu niet samenwerken.”

“De laatste jaren was ik zoekende door blessures, maar ik ben fit en wil weer wedstrijden spelen. Daarnaast sprak het leven in de VS ons ook aan. Fieke en ik waren al eens in Californië en New York geweest. Na ons jaar in Australië stond spelen in de VS en de MLS hoog op mijn lijstje.’

“Op mijn debuut moet ik nog wachten, maar in deze tijd is voetbal natuurlijk bijzaak. Laten we hopen dat de crisis snel eindigt. Voor nu blijven we gewoon maar binnen. Het wordt heel veel Disneyfilms kijken.”