De Ajaxtrein dendert over Sparta heen

Het Parool geeft alle spelers van Ajax en de tegenstander na de wedstrijd een beoordeling. En wie of wat viel het meest op tijdens Ajax-Sparta (4-2)?

De Ajaxtrein dendert door. De ploeg is in 2021 nog altijd ongeslagen. De zege op Sparta was de tiende op rij: zo’n reeks had Ajax sinds 2012 niet meer neergezet.

De stukjes van de puzzel zijn na het korte winterreces allemaal op hun plek gevallen?

Het elftal van Erik ten Hag is op stoom geraakt, hoewel de term ‘elftal’ in dit verband niet helemaal op zijn plek is. De trainer rouleert hevig, zoals ook tegen Sparta, maar de uitgangsprincipes zijn voor iedereen duidelijk. Het fundament is stevig genoeg om spelers te kunnen vervangen.

Wie bleven zondagavond aan de kant?

Onder anderen Davy Klaassen, Noussair Mazraoui en Nicolás Tagliafico. Klaassen kreeg rust. Hij zal donderdag tegen Lille OSC in de Europa League kunnen spelen. De twee backs moeten vrezen dat zij de return tegen de Franse opponent moeten missen.

Wie speelden tegen Sparta op de backposities?

Jurriën Timber op rechts, Daley Blind op links. Tegen Lille kan Devyne Rensch ook aan de rechterkant spelen, met Timber in het hart van de defensie. Nu stond Perr Schuurs centraal. De Limburger kwam redelijk voor de dag tegen Sparta, maakte uit een vrije trap kort voor rust de 3-0, maar hij heeft de concurrentiestrijd vooralsnog verloren van de twee jaar jongere Timber.

Hoe manifesteerde Mohammed Kudus zich als vervanger van Klaassen?

Moeizaam, maar dat is geen schande. De aanvallende middenvelder ontbeert wedstrijdritme nadat hij op 6 oktober tegen Liverpool ernstig geblesseerd was geraakt aan zijn knie. De Ghanees stond zondagavond voor het eerst weer in de basis. Hij heeft nog een lange weg te gaan.

Hij scoorde wel?

Ja, na een schitterende aanval. Blind nam snel een vrije trap, invaller David Neres vond met een fraaie pass Dusan Tadic vrij aan de andere kant van het veld. De aanname van de Serviër – hij is toch echt op zijn best op de linkerflank – was fenomenaal. Hij legde terug op de instormende Kudus, die kalm afrondde. Na een uurtje mocht Kudus naar de kant.

Moeten we het nog over Sébastien Haller hebben?

Toch wel. Hij legde er weer twee in: de 1-0 en 2-0. De teller staat op zeven doelpunten en vijf assists in tien duels. De Frans-Ivoriaanse spits was een van de ontbrekende puzzelstukjes. Hij heeft een groot aandeel in de fraaie reeks van Ajax. Eeuwig zonde dat hij donderdag tegen Lille – en mogelijk in het vervolg van de Europa League – ontbreekt.

Ajax

Maarten Stekelenburg 7

Jurriën Timber 7

Perr Schuurs 6

Lisandro Martínez 6

Daley Blind 7

Edson Álvarez 7

Ryan Gravenberch 6

Mohammed Kudus 5

Antony 5

Sébastien Haller 7

Dusan Tadic 8

Wissels:

David Neres (6) voor Antony (’46)

Oussama Idrissi (7) voor Dusan Tadic (‘59)

Davy Klaassen (6) voor Mohammed Kudus (’59)

Zakaria Labyad (-) voor Edson Álvarez (’74)

Brian Brobbey (-) voor Sébastien Haller (’74)

Sparta

Maduka Okoye 6

Dirk Abels 4

Bart Vriends 5

Tom Beugelsdijk 5

Mica Pinto 6

Michaël Heylen 6

Jeffry Fortes 5

Abdou Harroui 6

Lennart Thy 5

Bryan Smeets 6

Deroy Duarte 5

Wissels:

Laros Duarte (6) voor Dirk Abels (’46)

Mario Engels (6) voor Bart Vriends (’46)

Danzel Gravenberch (7) voor Bryan Smeets (’46)

Sven Mijnans (7) voor Deroy Duarte (’46)

Wouter Burger (-) voor Lennart Thy (’78)