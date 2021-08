De Ajacieden bieden Van Gaal volop keuzes en kansen

Ajax maakte zondag korte metten met Vitesse: 5-0. Met welke ogen zal bondscoach Louis van Gaal naar het duel hebben gekeken?

Het Nederlands elftal maakt zich op voor drie cruciale WK-kwalificatiewedstrijden tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije. Keuzeheer Van Gaal selecteerde zes Ajacieden voor die drie interlands. Ze kwamen allemaal in actie tegen Vitesse – de één wat langer dan de ander.

Jurriën Timber

De vraag is of Van Gaal met twee of drie centrale verdedigers gaat spelen. Het lijkt erop dat de bondscoach kiest voor 4-3-3. Dan vormen Stefan de Vrij en Virgil van Dijk vermoedelijk het hart van de defensie. Jurriën Timber (20) kan ook als rechtsback spelen. Op die positie heeft Denzel Dumfries in Oranje veel krediet opgebouwd, maar hij heeft sinds zijn transfer van PSV naar Inter weinig gespeeld.

Timber was er afgelopen zomer op het EK ook al bij en hij liet een goede indruk achter. Het lijkt hem allemaal makkelijk af te gaan. “Dat is schijn,” zei de verdediger zondag na de zege op Vitesse. “Ik moet echt op en top gefocust zijn om te presteren. De lat wordt steeds hoger gelegd voor mij: door de technische staf van Ajax en door de pers. Ik moet dus steeds meer laten zien en mezelf blijven ontwikkelen.”

Trainer Erik ten Hag was niet tevreden over Timber vorige week tegen FC Twente. “Hij moet meer initiatief nemen. Aan de bal, maar ook organisatorisch.” Timber, die zich tegen Vitesse revancheerde: “Ik zat er tegen Twente niet lekker in. Dat neem je de hele week toch mee. Ik heb erover gesproken met de stafleden. Doen we altijd. Ik ga na vandaag met een lekker gevoel naar Oranje. Ik wil minuten maken, spelen. Rechts, links, centraal – het maakt me niet uit.”

Daley Blind

Hij lijkt een zekerheidje voor Louis van Gaal, maar op welke positie: linksback of centraal op het middenveld? Links achterin kan de bondscoach terugvallen op Feyenoorder Tyrell Malacia of op Devyne Rensch, beiden voor het eerst opgeroepen. Van Gaal roemde de tweebenigheid en de tactische rijpheid van Rensch (met zijn 18 jaar de jongste international), maar bij Ajax was hij zondag slechts invaller.

Van Gaal neigt naar een middenveld met Blind, Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum. In de as van het veld kan Blind met zijn ongeëvenaarde passing ook de meeste invloed en controle uitoefenen op het spel. Bij Ajax was hij tegen Vitesse opnieuw linksback, maar hij speelde minder ver naar voren dan tegen FC Twente. Als Blind zich veel met de opbouw kan bemoeien, dan is hij op zijn best.

Ryan Gravenberch

Als Van Gaal het bovengenoemde middenveld opstelt, dan zou Gravenberch (19) het kind van de rekening worden. Op het EK kreeg hij tegen Noord-Macedonië zijn eerste basisplaats in Oranje. “Een prachtig moment. Ik ben Amsterdammer en als je dan in je eigen stad zo’n wedstrijd mag spelen, is dat genieten.” Gravenberch was destijds kritisch op zichzelf na zijn optreden. “De eerste helft was ik slordig. De tweede helft ging het iets beter. Soms heb je wedstrijden dat het niet zo lekker gaat. Dan moet je jezelf herpakken.”

Het is de vraag of Van Gaal het in deze belangrijke interlands aandurft met de dynamische middenvelder, die tegen Vitesse de 2-0 maakte. Sébastien Haller had een grote bijdrage aan die treffer. Nadat Edson Álvarez op de lat had geschoten, won Haller de rebound in het volle strafschopgebied. Gravenberch profiteerde door de bal met een stuit langs keeper Markus Schubert te schieten. Haller kreeg veel kritiek de afgelopen weken, maar hij was tegen Vitesse wel het aanspeelpunt voor zijn team – sterk aan de bal en in de lucht nauwelijks te kloppen.

Davy Klaassen

De motor van Ajax heeft bij het Nederlands elftal concurrentie van Georginio Wijnaldum (PSG) en Guus Til (Feyenoord). Klaassen draait langzaam warm, hij is een dieseltje. Tegen Vitesse scoorde hij (de 5-0) en was hij weer onbaatzuchtig bezig om het de spelers om hem heen zo makkelijk mogelijk te maken.

Steven Berghuis

De rechtsbuiten heeft een roerige periode achter de rug. Na zijn gevoelige overstap van Feyenoord naar Ajax – en de doodsbedreigingen aan zijn adres – was zijn spel in Amsterdam tot nu toe nogal wisselvallig. Berghuis werd tegen Vitesse voor het eerst gepasseerd. Zijn vervanger Antony maakte al na ruim vier minuten een prachtig doelpunt, ingeleid door een subtiel hakballetje van Noussair Mazraoui. Berghuis applaudisseerde ruimhartig voor de treffer van zijn concurrent.

Ten Hag: “Antony speelde de defensie van Vitesse vorig seizoen dronken. Hij was in vorm op de Spelen in Tokio en die vorm trok hij door bij ons op de trainingen. Dat was reden om hem op te stellen.” Berghuis viel in de slotfase in tegen Vitesse, als aanvallende middenvelder. Maar kijk niet vreemd op als Van Gaal hem woensdag in Noorwegen wél in de basis zet, rechts voorin. Met Memphis Depay als spits – hij maakte zondag de winnende voor Barcelona tegen Getafe – en PSV’er Cody Gakpo op de linkervleugel. Het zou voor Berghuis bevrijdend kunnen werken: als hij even uit de schijnwerpers in een ander team op zoek kan gaan naar het goede gevoel.

