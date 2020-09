De aankopen beslisten het duel voor Ajax

Beeld BSR Agency

In drie wedstrijden kreeg Ajax al twee keer en rode kaart. Nicolás Tagliafico was tegen Sparta de klos. Zaterdagavond tegen Vitesse (2-1) werd Edson Álvarez een paar minuten voor rust van het veld gestuurd.

Schopploeg Ajax?

De actie van Álvarez was in elk geval niet slim en niet sjiek. Tagliafico kon zich twee weken geleden nog verdedigen dat hij de bal wel op ongelukkige wijze tegen zijn hand kreeg, maar Álvarez ging boven op de voet van Loïs Openda staan, terwijl die op de grond lag. Een bewuste overtreding, oordeelde arbiter Van Boekel.

Had Van Boekel gelijk?

In dit geval misschien wel, maar hij had er de var en de hulp van videobeelden voor nodig. Verder was het niet de avond van de warrig leidende Van Boekel.

Hoe loste trainer Erik ten Hag het tactisch op met tien man?

Hij wisselde spits Zakaria Labyad, net als tegen Sparta. Labyad beleeft ook een treurige seizoenstart op deze manier. De speler die erin kwam was wel een ander: middenvelder Jurgen Ekkelenkamp.

Tegen Sparta sleepte Ajax ook met tien man een overwinning uit het vuur.

Het ging nu moeizamer, hoewel Ekkelenkamp (schampschot buitenkant paal) en Antony vlak na rust al de bevrijdende 2-0 hadden kunnen toeslaan. Het doelpunt viel aan de andere kant. Oud-Ajacied Riechedley Bazoer schoot kiezelhard raak.

Wat bracht uiteindelijk de zege?

Het gedisciplineerde spel van Ajax, waarin een grote rol werd opgeëist door de invallers én de aankopen. De jonge Jurgen Timber verving de geblesseerd uitgevallen Perr Schuurs met verve en Ekkelenkamp bewoog soepeltjes en uitgekookt over het veld. De aankopen beslisten het duel in de 70ste minuut. Mohammed Kudus stak met machtige passen het veld over. Antony schoot de bal met zijn rechterbeen onberispelijk in de verre hoek.