De 3-1 overwinning is een te magere afspiegeling van de krachtsverhouding

Beeld EPA

Ryan Gravenberch gaf een dag voor de wedstrijd nog breed glimlachend toe dat hij meer doelpunten wil maken. “Dat is wel een doel voor mij.” Woensdagavond opende hij vlak na rust de score met een fraai schot in de bovenhoek.

Was het behalve een mooi ook een bevrijdend doelpunt?

Zeker. Ajax zocht na één helft licht gefrustreerd de kleedkamer op. De ploeg haalde geen enkel resultaat uit negen doelpogingen. Het waren niet alleen veel kansen, maar ook grote kansen. Vooral Lassina Traoré en Zakaria Labyad verzaakten. De spits en de aanvallende middenvelder hadden op een paar meter van het doel de hoek voor het uitzoeken, maar Labyad schoot op de vuisten van keeper Jesper Hansen, terwijl Taroré de bal onbeheerst over de lat joeg.

In Denemarken had Ajax het net drie weken geleden toch zo gevonden?

Daar was het na een kwartier al twee keer raak: Antony en Dusan Tadic (vrije trap) legden in de openingsfase de basis voor een uiteindelijk toch nog zwaarbevochten zege. Die opleving had Ajax nu meteen na rust, met treffers van Gravenberch (47ste minuut) en Noussair Mazraoui (49ste minuut).

Had Gravenberch nog niet gescoord dit seizoen?

Nee, dit was zijn eerste. Hij had wel al drie assists achter zijn naam. “Maar ik moet de momenten beter herkennen waarop ik zelf in scoringspositie kan komen. Als Davy Klaassen blijft, kan ik aansluiten bij de voorhoede.” En dat was precies wat gebeurde in de tweede minuut na rust. Klaassen bewaakte het fort op het middenveld, Gravenberch kwam vrij op de rand van het strafschopgebied en krulde een de door Tadic teruggelegde bal prachtig in de bovenhoek.

Was ook deze overwinning op Midtjylland zwaarbevochten?

Nee, Ajax speelde een prima partij en is geen moment in de problemen geweest. Maar 3-1, met ook nog een doelpunt van David Neres, was een te magere afspiegeling van de krachtsverhouding. Ajax is door de zege wel verzekerd van Europees voetbal (Europa League) na de winterstop, maar de club wil door in de Champions League.

En hoe liggen de kaarten voor Ajax na de vierde speelronde?

Die hadden een stuk gunstiger kunnen liggen als Liverpool thuis van Atalanta Bergamo had gewonnen, maar dat duel eindigde woensdagavond verrassend in 0-2. Dat betekent dat Ajax en Atalanta nu beide 7 punten hebben. Ajax speelt de laatste en beslissende wedstrijd in Groep D in de Johan Cruijff Arena tegen de Italianen.