De 100 van Tadic: zo is de captain van Ajax telkens weer bij goals betrokken

Ajax startte stormachtig zaterdagavond. Voor het eerst scoorde een eredivisieploeg drie keer in het eerste kwartier, terwijl Ajax ook niet meer zo snel op een 4-0-voorsprong was gekomen sinds 1966. Grote man tijdens het soepel verlopen openingsduel met NEC (5-0) was natuurlijk Dusan Tadic. De aanvoerder was met een assist en twee goals direct betrokken bij drie doelpunten.

100+ Eredivisie-goals/assists voor een club sinds 1 jan 2000:



Nkufo (TWE) - 159

Kuyt (FEY) - 153

Huntelaar (AJA) - 151

Suárez (AJA) - 134

L. de Jong (PSV) - 130

Kezman (PSV) - 128

Berghuis (FEY) - 118

Hoogendorp (RKC) - 101

Tadic (AJA) - 100 🆕#ajanec — Bart Frouws (@bartf) 14 augustus 2021

Daarmee is Tadic de grens gepasseerd van 100 eredivisiedoelpunten waarbij hij direct betrokken is. De aanvoerder had hier slechts 93 competitieduels voor nodig. Sterker, Tadic heeft als Ajacied gemiddeld slechts 77 minuten nodig om een goal te maken of voor te bereiden. Van het hierboven uitgelichte eliteclubje hadden alleen Luis Suárez bij Ajax (69 minuten) en Mateja Kezman (74 minuten) minder tijd nodig dan Tadic om de grens van honderd te bereiken.

De drie beslissende momenten van Tadic tegen NEC hadden elk iets speciaals, als we ze vergelijken met de andere 97 competitiegoals waarbij de aanvoerder al betrokken was.

Assist bij 2-0

In de tiende minuut maakt Tadic in een tijdsbestek van drie seconden twee van zijn gepatenteerde acties. Allereerst ontwijkt hij de buitenspelval van NEC, door net op tijd weg te lopen op een inspeelpass van Daley Blind.

Beeld Screenshot ESPN

Om vervolgens meteen bij zijn eerste aanname een vervolgactie te maken. Het dreigen met een voorzet, het snelle kappen en de sleep naar de andere voet is afdoende om NEC-verdediger Iván Márquez volledig het bos in te sturen op de achterlijn.

Beeld Screenschot ESPN

De wijze waarop de aanvoerder deze typische Tadic-acties bekroont met een assist, is zeldzamer. Niet het feit dat de assist komt in de vorm van een voorzet. Van de 45 assists die Tadic in de eredivisie gaf voor Ajax, kwamen er liefst 26 voort uit een voorzet (waarvan 12 over de grond en 14 door de lucht) – daarmee is hij ruim Koning Voorzet in die periode op de Nederlandse velden.

Maar dat Tadic een sluw vrijgekomen Noussair Mazraoui (die op bovenstaand beeld wegloopt uit de rug van NEC-linksbuiten Magnus Mattsson) vindt met een voorzet met zijn rechtervoet, is opvallend. Slechts 5 van Tadic’ 45 eredivisie-assists gaf hij met rechts. Als schutter vertrouwt hij zijn ‘chocoladebeen’ vaker: 9 van zijn 55 competitiegoals maakte hij met rechts (44 met links).

Knal bij 4-0

Met een vuurpijl van een schot maakt Tadic zaterdag zelf de 4-0. Uit een doorgekopte corner van Steven Berghuis ramt de Serviër de bal vanaf links in het dak van het doel.

Tadic die uit een dood spelmoment scoort, is niets nieuws. Liefst 21 van zijn 55 eredivisiegoals voor Ajax maakte hij vanaf de penaltystip. Dat hij hiervoor slechts 23 strafschoppen hoefde te nemen, maakt hem tot ware penaltyspecialist. Zijn raakpercentage ligt daarmee op 91 procent; dat terwijl de gemiddelde penaltynemer in het profvoetbal slechts 75 procent van zijn strafschoppen benut.

Maar het feit dat Tadic hier uit een corner scoort, is wel redelijk bijzonder te noemen. Dat gebeurde pas vijf keer. Twee keer gaf hij een assist via een corner en de vuurpijl tegen NEC was pas zijn derde competitiegoal voor Ajax uit een hoekschop.

Counter bij 5-0

Aan de 5-0 van Tadic gaat een slimmigheidje vooraf. Al op het moment dat NEC-libero Edgar Barreto een hoge, diepe bal richting de linkerflank verstuurt, anticipeert Tadic op de balverovering van Ajax. Als Mazraoui en Edson Álvarez dit voor elkaar krijgen, en de bal bij Davy Klaassen op het middenveld arriveert, is Tadic al lang en breed vertrokken uit de rug van Barreto.

Beeld Screenshot YouTube-kanaal Ajax (beeld ESPN)

Evenals bij de corner is de spelsituatie waaruit Tadic scoort een redelijk zeldzame: slechts 5 van zijn 55 competitiegoals voor Ajax vallen te kwalificeren als ‘counter’.

Maar dat het feilloze schot bij de 5-0 van binnen het zestienmetergebied komt, mag geen verrassing heten. Alle 55 competitiegoals in het Amsterdamse shirt kwamen voort uit een schot van binnen het strafschopgebied.

In het tijdperk van de Expected Goals, die keurig kunnen berekenen dat afstandsschoten vaak een kansloze onderneming zijn, hanteert Tadic een volledig moderne speelstijl: zijn vlammende schot bewaart hij voor schotpogingen die de moeite waard zijn. En zo komt Tadic op recordtempo aan zijn ‘100 voor Ajax’.

