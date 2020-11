Davy Klaassen werd halsoverkop ingevlogen: ‘Ik lag thuis al op de bank’

Met de eerste overwinning in Groep D van de Champions League klimt Ajax naar de tweede plaats in de poule. Ook Atalanta Bergamo heeft vier punten, maar de Italianen verloren dinsdagavond met 5-0 van Liverpool en hebben een slechter doelsaldo.

Ajax bereidde zich in totale chaos voor op de belangrijke wedstrijd in Denemarken. In een taxi die Klaassen met Stekelenburg rechtstreeks van de luchthaven naar het stadion bracht, luisterden beide spelers op een telefoon naar de wedstrijdbespreking van trainer Erik ten Hag. Vijf minuten voordat de spelersbus bij de MCH Arena arriveerde, sprongen de twee Ajacieden met hun rolkoffertje uit de luxe auto.

“Het waren twee krankzinnige dagen,” zei Ten Hag dinsdagavond laat na de wedstrijd. Klaassen, Stekelenburg, Dusan Tadic, André Onana, Ryan Gravenberch en Zakaria Labyad testten maandag stuk voor stuk positief op corona. Uiteindelijk waren ze er allemaal bij in Herning, waar het koud was, regende en soms hagelde.



Hoe het kan dat spelers het ene moment positief en het andere moment negatief testen, daarover hoopt Ajax snel duidelijkheid te krijgen. Maar ook over het gebrek aan eenduidigheid in de regelgeving in de verschillende Europese landen. “Want zo kan je geen beleid maken,” zei algemeen directeur Edwin van der Sar.

Vijf uur voor de aftrap

Wanneer Dusan Tadic hoorde dat hij speelgerechtigd was? “Om vier uur geloof ik.” Dat was vijf uur voor de aftrap. De Serviër werd er niet koud of warm van. “Ik heb niets anders gedaan dan ik normaal doe in de voorbereiding op een wedstrijd. We zijn professional. We moeten klaar zijn om te spelen ook als de omstandigheden niet optimaal zijn.”

Tadic, Onana, Gravenberch en Labyad vlogen maandagavond laat de ploeg achterna. Die eerste drie hadden een basisplaats tegen Midtjylland. Klaassen begon op de bank. Ten Hag: “Ik had al aan een andere speler beloofd dat hij mocht beginnen. Die kan ik dan niet zo maar teleurstellen. Zo werkt het niet.”

Ten Hag doelde op Jurgen Ekkelenkamp, die revanche mocht nemen op zijn zwakke optreden tegen Fortuna, zaterdagavond, toen hij in de rust werd gewisseld. Dinsdagavond overkwam hem hetzelfde: na een zeer matige eerste helft mocht Ekkelenkamp douchen in de rust.

Ajax leidde op dat moment met 2-1. De drie doelpunten waren binnen 18 minuten gevallen. Antony scoorde al na 50 seconden, gevolgd door een benutte indirecte vrije trap in het strafschopgebied van Tadic. Daarna raakte Ajax de regie volledig kwijt. Met meer geluk dan wijsheid bleef de schade beperkt tot één tegentreffer van Anders Dreyer. Maar de weg naar meer goals lag voor Midtjylland vrijwel voortdurend open.

Rust aan de bal

Tadic: “We moeten veel meer rust hebben met 2-0 voor. De bal niet zo snel kwijtraken. Dan vliegt het spel ook niet zo heen en weer.”

Die rust aan de bal keerde ook in de tweede helft bij de meeste Ajaxspelers niet terug. Maar met Klaassen in de regiekamer kreeg het elftal de wedstrijd wel onder controle, hoe slordig en slecht er ook werd gevoetbald. Midtjylland kon nauwelijks meer gevaar stichten in de omschakeling. Klaassen stond altijd op de goede plek en vond meestal de goede oplossing. Hij is een sluwe vos en is nu al onmisbaar voor Ajax.

Het zijn grote woorden die aan de kleine Klaassen niet zijn besteed. Na zijn bliksembezoek aan Herning straalde hij vooral weer nuchterheid uit. “Ik lag thuis al op de bank. Hield er geen rekening meer mee dat ik nog hierheen zou komen. Ik moest nog even snel iemand regelen die me naar het vliegtuig kon brengen. Met Maarten heb ik onderweg nog wel een paar keer gelachen om de hele situatie. Het voetbal vandaag kon beter, maar het ging vooral om de winst. We willen meedoen in de poule. Dan is dit een belangrijke stap.”