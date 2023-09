Davy Klaassen verlaat Ajax en maakt transfer naar Internazionale

Davy Klaassen verlaat Ajax voor de tweede keer in zijn carrière. Beeld Getty Images

Ajax liet de voorbije weken bij monde van technisch directeur Sven Mislintat en trainer Maurice Steijn al weten dat de op de bank belande Klaassen zelf mocht bepalen waar zijn toekomst ligt. Hij kon blijven en mocht hij nog een mooi buitenlands avontuur aan willen gaan, zou de club hem niet te veel in de weg liggen.

Na de nederlaag tegen Loedogorets liet Klaassen op de persconferentie weten nog altijd niet zeker te kunnen zeggen of hij het seizoen bij Ajax of elders ging afmaken. “Er speelt nu niet echt iets, maar je weet nooit wat er nog op je pad komt. Ik zit niet in de situatie dat ik alles bij voorbaat afsluit. Het moet wel een mooie club zijn. Ik ga hier niet zomaar weg.”

Een etmaal later arriveerde Klaassen in Milaan, nadat Internazionale de interesse kenbaar maakte. De Italiaanse topclub heeft met Hakan Calhanoglu en Henrikh Mkhitaryan al twee schaduwspitsen in huis, waarvan laatstgenoemde 34 is en afgelopen seizoen door blessures al de nodige duels miste.

Vrijdagavond bereikten Ajax en Inter een akkoord over een transfer. Ajax ontvangt geen transfersom voor de middenvelder, maar kan door prestatiebonussen alsnog geld verdienen aan Klaassen.

Derde Nederlander

Eerder had Internazionale Tanguy Ndombele (Spurs) en Maxime Lopez (Sassuolo) op de korrel. Uiteindelijk kiest de club van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij voor de veel goedkopere Klaassen, die daarmee de derde Nederlander in de selectie gaat worden.

Ajax haalde Klaassen drie jaar geleden terug naar Amsterdam. De middenvelder had bij Everton en Werder Bremen het scoren niet verleerd, bleek al snel. Klaassen was twaalf keer trefzeker, waaronder tweemaal in het kampioensduel met AZ.

Scoren bleef hij doen, al moest Klaassen wel steeds vaker genoegen nemen met een reserverol. Steeds knokte hij zich terug. Dat was ook nu zijn bedoeling, ondanks alle middenvelders die hij de voorbije weken voor zich moest dulden. Tot Internazionale zich op het laatste moment meldde en een tweejarig contract voor hem klaar legde. Klaassen vond de Italiaanse club, die in juni nog in de Champions Leaguefinale stond, het wel waard om Ajax voor te verlaten.