Davy Klaassen schaamt zich voor slechte reeks Ajax: ‘Het is alarmfase één nu’

Davy Klaassen kauwt de laatste hap van een portie aardappelen met kip nog weg wanneer Sjaak Swart vast wat opschuift in het restaurant op De Toekomst. Plichtsgetrouw ploft de schaduwspits naast de voormalige vleugelspits neer. De 84-jarige Swart deelt zijn strijdplan waarmee in het hol van de leeuw de ommekeer van Ajax ingeluid moet worden. “Als Sjaak praat, dan luister je,” grapt Klaassen even later.

Het beeld van junior die aandachtig naar senior luistert, mag er zijn. Twee clubiconen, die opstaan en wakker worden met het wel en wee van hun grote liefde. En dat is begin 2023 vooral met leed. Ajax heeft al vijf eredivisieduels niet gewonnen. De vechtscheiding met een ander clubicoon, Daley Blind, zette de club verder in brand.

In de week voor de Klassieker zag Klaassen zijn maat nog hard uithalen naar trainer Alfred Schreuder en de directie. Dat thema moet onbesproken blijven in dit interview. Ajax, en ook Klaassen zelf, zitten niet te wachten op meer onrust. “Daley is een maatje van me en Ajax is mijn club. Ik kan en wil er dan ook niks over zeggen. Dat is al zoveel gedaan de voorbije dagen. De focus moet op de Klassieker nu,” stelt hij slechts.

Schaamte

Of hij weet wie zondag de enige speler is met meer Klassiekers? Klaassen staart, al denkend, even omhoog en zegt dan: “Maarten. Dat kan niet anders. Die staat in alle lijstjes bovenaan.” Stekelenburg keepte dertien keer tegen Feyenoord. Klaassen maakt zich op voor zijn twaalfde ontmoeting met de grote rivaal. En nog niet eerder ervoer hij zoveel druk op de kraker.

De titelkansen van Ajax en ook de positie van de trainer staan na vijf eredivisieduels zonder zege op het spel. “Zo’n zwakke reeks heb ik hier nog niet meegemaakt,” zegt Klaassen, die in 2020 terugkeerde nadat hij Everton en Werder Bremen had gediend. “Ik schaam me er ook voor, omdat ik medeverantwoordelijk ben. Alleen wij kunnen er immers iets aan veranderen.”

Alarm

Klaassen draait er dan ook niet omheen: “Als je vijf keer op rij niet wint, dan moet duidelijk zijn voor iedereen: dit is alarmfase 1. Het moet beter en we moeten winnen. Die alarmfase voel je ook omdat je tegen een directe concurrent speelt. Bij winst kom je dichtbij. Verlies je, dan zijn ze met acht punten heel ver weg. De lastige periode en lastige wedstrijd komen nu samen. Dus we moeten gewoon winnen zondag.”

Dat kostte hem in voorgaande edities doorgaans niet veel moeite. “Ik heb één Klassieker verloren, mijn eerste. Daarna heb ik ook tegen Feyenoord gespeeld waarbij ik van tevoren dacht: deze winnen we waarschijnlijk wel. Of de titelstrijd was al beslist. Nu staat er veel op het spel. Daarom is deze ook extra beladen.

En dat terwijl de clash ook zonder ranglijst veel sentimenten losmaakt, weet Klaassen. “We spelen tegen de grootste rivaal. Dan gaat het er al harder aan toe dan normaal. Je vecht voor je club, voor je stad ook. Dat is een gevoel dat moeilijk uit te leggen is. Dat komt ook doordat Ajax en Feyenoord allebei grote clubs zijn. Échte clubs van oudsher ook vanwege hun grote achterban.”

Vertrek Schreuder

Waar die van Feyenoord hoopt op een voorschot op de landstitel, vreest die van Ajax voor een pas op de plaats. Na de decepties van voor en na de winterstop ziet een deel van het publiek Schreuder ook liever vandaag dan morgen vertrekken. Wordt een verlies tegen de aartsrivaal de trainer volgens Klaassen fataal? “Dat is niet aan mij. Als je vaak niet wint, gaat het in de media en bij fans al snel over de positie van de trainer. Dat is inherent aan topvoetbal.”

Veel gesprekken tussen staf en selectie vonden plaats om het tij bij het zwalkende Ajax te keren. “Op een gegeven moment waren we het echt kwijt,” zegt Klaassen, die de 1-6 oorwassing tegen Napoli in de Champions League als dieptepunt noemt. “Daarna is het ons ook niet gelukt om uit de sleur te komen. We hebben steeds gezegd dat het zo belangrijk is dat we teruggaan naar de basis, en van daaruit verder bouwen.”

Een kleine kentering zag Klaassen daarin wel na het WK, waarin hij in de poulefase met een goal en twee assists zijn waarde bewees. “Dan is iedereen fris. De kunst is om de discipline hoog en de omgeving perfect te houden. Dat topsportgevoel heb ik deze maand wel echt gevoeld. Er is genoeg om over te zeiken, maar daarop focussen helpt niet. Je moet zorgen dat je met elkaar vooruit komt,” aldus de eenvoudig scorende middenvelder, die met de leidende spelers daarin het voortouw probeert te nemen.

Pendelaar

Klaassens toewijding en voorbeeldige houding, vielen ook Schreuder op, die de noeste schaduwspits in 2023 steeds opstelde. “Dit is alleen niet de tijd om iemand te belonen voor het feit dat hij goed zijn best doet. Dat is niet Ajax. Je wordt hier opgesteld omdat je bij het beste team hoort.”

En niet de elf beste spelers, maar het beste team kroont zich in april of mei tot kampioen, weet Klaassen, die de voorbije seizoenen onder coach Erik ten Hag in de kampioensduels een glansrol vertolkte, uit ervaring. Momenteel staat Ajax, dat voor ruim 200 miljoen spelers verkocht en voor meer dan de helft een elftal nieuwelingen binnenhaalde, derde.

“Ik denk nog steeds dat wij de beste selectie hebben. We moeten alleen zorgen dat we ook het beste team zijn. De afgelopen jaren heeft dat steeds het verschil gemaakt. Mensen denken: Ajax heeft de beste selectie en die worden wel weer even kampioen. Zo werkt het echt niet. Je moet het beste team zijn. En ik vind dat ik in het beste team hoor.”

Frustrerende periode

Na de komst van Schreuder tekende een reserverol van Klaassen zich tijdens het zomerse trainingskamp van Ajax in Oostenrijk af. Vervolgens werd hij één van de puzzelstukken waar Schreuder veel mee van de bank naar de basis en weer terugschoof. Daar zat hij onder Ten Hag ook meer dan eens. Altijd dreef Klaassen boven. Ook nu, na een frustrerende periode.

“Soms erger je je er dood aan. Soms ga je door. Wat moet je dan? Ik denk wel dat de trainer het merkte. Ik was niet blij, ook omdat spelers met een andere positie op mijn plek belandden,” doelt Klaassen op vleugelspitsen Tadic en Bergwijn. “Dat is niet gemakkelijk. Het voelt als oneerlijk. Op zulke momenten heb ik soms ook gedacht: shit, en wat doe ik hier? Daar zit je alleen niet weken mee. Je vraagt de trainer ernaar. Hij zegt dat hij die keuze op dat moment maakt, en wat verder besproken is, hoort tussen ons te blijven.”

Als het aan Klaassen ligt, verdwijnt hij de komende maanden niet meer uit het elftal en helpt hij Ajax als goudhaantje alsnog aan zijn derde opeenvolgende landstitel. Een beetje zoals Swart het ook heeft bedacht.