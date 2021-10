Davy Klaassen, mister 1-0 én meester in de omschakeling

Ajax heeft belangrijke weken voor de boeg: er wacht een dubbele confrontatie met Borussia Dortmund en tussendoor staat de topper tegen PSV op de rol. Trainer Erik ten Hag zal blij zijn dat Davy Klaassen weer fit is.

Letland-Nederland was een minuut of achttien onderweg, toen een corner van Memphis Depay voor het doel zeilde. Davy Klaassen was onderweg naar de tweede paal, maar bedacht zich plotseling en deed een stap naar achteren. Twee seconden later had de aanvallende midden­velder met een technisch knappe volley de score geopend. Hij doet dat vaker: het eerste doelpunt in een wedstrijd maken – bij Ajax, in Oranje. Zo vaak, dat het geen toeval meer is.

Hij gaat als ‘mister 1-0’ door het leven. Klaassen grinnikte erom in Letland, waar zijn treffer niet alleen de eerste maar ook de enige was. Hij had zijn bijnaam weer eens eer aan gedaan, wierpen verslaggevers hem voor de zoveelste keer voor de voeten. Klaassen werd er niet moe van, zei hij. “En ik word in elk geval niet moe van steeds die 1-0 maken.”

Klaassen is deze keer blijer teruggekomen van het Nederlands elftal dan de vorige keer, toen hij kampte met een liesblessure. In zijn afwezigheid wierp Steven Berghuis zich bij Ajax op als adequate vervanger op de 10-positie, hoewel er in de laatste wedstrijd tegen FC Utrecht (1-0 nederlaag) zand in de motor kwam.

Geen tierelantijnen

Klaassen of Berghuis als meest aanvallende middenvelder is een groot verschil in de speelwijze van Ajax. Berghuis is de creatieve van de twee, de spelmaker met de steekpass en het ­verfijnde schot. Klaassen is de loper, met gevoel voor tijd en ruimte. Een goudhaantje in de ‘zestien’. “Hij staat er áltijd,” prees bondscoach Louis van Gaal, “en meestal op de goede plek.”

Van alle belangrijke spelers van Ajax is Klaassen voor het grote publiek misschien wel de meest onderschatte. Johan Cruijff was gek van de voetballer Klaassen, die zijn techniek niet aanwendt voor tierelantijnen maar louter functioneel gebruikt. Alles staat in het teken van ef­ficiëntie. “Voetbal is een simpel spel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen,” zei Cruijff. Klaassen kan dat, simpel voetballen.

Counters frustreren

De inbreng van Klaassen is daardoor niet altijd duidelijk zichtbaar, maar in grote en belangrijke wedstrijden onontbeerlijk. Ajax neemt aan de bal veel risico, durft met veel spelers aan te ­vallen en is daardoor kwetsbaar voor counters. Klaassen is de eerste die na balverlies van zijn ploeg tracht dat countergevaar te bezweren. Daarin is hij de aanjager voor het elftal. “Hij is een absolute meester in de omschakeling,” vindt Ten Hag. “Davy rouwt nooit na een onderschepte of afgeslagen aanval en neemt gelijk weer zijn positie in. Hij laat nooit zijn kop hangen, gaat altijd voorop in de strijd. Hij levert altijd.”

Het lijdt geen twijfel dat Ten Hag de komende weken – met Borussia Dortmund en PSV als tegenstanders – een beroep doet op Klaassen als nummer 10. Zowel de Duitse topclub (met de onhoudbaar snelle Erling Haaland voorin) als de voornaamste concurrent in de kampioensstrijd hanteert de snelle tegenaanval als belangrijk wapen. Klaassen is hard nodig om die counters te frustreren en het liefst in de kiem te smoren.

Morgenavond tegen Heerenveen is het overigens geen uitgemaakte zaak dat Klaassen terugkeert op zijn eigen positie, want de selectie is verre van compleet voor de wedstrijd in Friesland. Zonder Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Antony en wellicht ook Edson Álvarez – ­alle vier vanwege interlandverplichtingen niet of slechts gedeeltelijk inzetbaar – zal Ten Hag zijn basisformatie flink moeten omgooien. Het kan zijn dat hij daardoor voor Klaassen een andere rol in gedachten heeft.