Davy Klaassen is in korte tijd onmisbaar geworden voor Ajax

Beeld ANP

Ajax beleefde een bizarre voorbereiding op de derde poulewedstrijd in Groep D van de Champions League. Trainer Erik ten Hag leek zes spelers te moeten missen, maar op de valreep rolden Davy Klaassen en Maarten Stekelenburg uit een limousine en was de selectie toch nog compleet.

Rolden uit een limousine?

Ja, de twee waren achtergebleven in Amsterdam vanwege een positieve coronatest, maar bij een hertest bleken ze dinsdagmiddag toch negatief. Jeugdkeeper Daan Reiziger die op het punt stond naar Denemarken te vertrekken, kon weer naar huis. Stekelenburg en Klaassen vlogen aan het begin van de avond naar Herning. Zij arriveerden per luxe taxi precies vijf minuten voor de spelersbus van Ajax bij de MCH Arena, het stadion van Midtjylland.

Toen was al duidelijk dat André Onana gewoon op doel kon staan?

Onana, Dusan Tadic, Ryan Gravenberch en Zakaria Labyad kregen op basis van een positieve coronatest maandag ook geen toestemming naar Denemarken te reizen. Maar de vier konden aantonen dat zij twee dagen eerder voor de wedstrijd tegen Fortuna nog negatief hadden getest. Het was aannemelijk dat bij hen oude sporen van het virus waren aangetroffen. Ze mochten maandagavond om half tien alsnog met een lijnvlucht naar Billund. Dinsdag in de loop van de dag werd duidelijk dat ze ook mochten spelen tegen Midtjylland.

En deden ze allemaal mee?

Klaassen niet, hij begon op de bank. Zijn voorbereiding op de wedstrijd was dramatisch. Of krankzinnig, zoals Ten Hag het zei. Daley Blind nam zijn plaats in op het middenveld, waarop ook Gravenberch en Jurgen Ekkelenkamp een plaats kregen.

Hoe pakte dat uit?

Het leidde tot een krankzinnige openingsfase, met twee goals van Ajax (Antony en Tadic) en één van Midtjylland (Dreyer). Daarna was het spel vooral krankzinnig slecht. Zo spelend als dinsdagavond zijn Midtjylland en Ajax de twee zwakke broeders in de poule.

Maar kwam de zege van Ajax nog in gevaar?

Nee, met dank aan Davy Klaassen. Hij viel na één helft in voor de falende Ekkelenkamp. Klaassen heeft zich in korte tijd onmisbaar gemaakt bij Ajax: rustig aan de bal, altijd op de goede plek, slim en sluw. De tweede helft kwam Midtjylland daardoor nauwelijks meer aan een goede aanval toe. Dat was prettig voor Ajax, maar het spel aan de bal bleef bedroevend.