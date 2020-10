Davy Klaassen heeft het Ajax-dna, maar is geen Hakim Ziyech

Davy Klaassen keert terug bij Ajax. Hij is fit, kent de club door en door, maar of de 27-jarige middenvelder het stroef draaiende elftal naar zijn hand kan zetten, is de vraag.

Terwijl Ajax zondagmiddag maar wat aanmodderde in het lege, koude en kille stadion van FC Groningen, liet Davy Klaassen er een paar honderd kilometer oostwaarts geen misverstand over bestaan: “Ik wil naar huis, ik wil naar mijn club. Mijn club is Ajax.”

Werder Bremen en Ajax werden het kort na de 1-0 nederlaag van de Amsterdammers in Groningen eens over de transfersom van de Hilversummer: 11 miljoen euro, een prijs die door bonussen kan oplopen tot bijna veertien miljoen. Geen misselijk bedrag, zelfs niet voor de rijkste club van Nederland.

Ajax weet exact wat het krijgt voor dat geld. Klaassen heeft het Ajax-dna. Hij kwam op zijn elfde in de opleiding van de club terecht. De voormalige jeugdspeler van HSV Wasmeer maakte zes jaar deel uit van de A-selectie, werd drie keer kampioen en nam in het voorjaar van 2017 afscheid, kort na de (verloren) finale van de Europa League.

Pendelaar

Klaassen vormde in die laatste periode een middenveld met Lasse Schöne en Hakim Ziyech. De drie waren complementair aan elkaar. Schöne was de opbouwer/controleur, Klaassen de pendelaar tussen de linies en Ziyech de man van de geniale ingevingen. Zonder morren cijferde Klaassen zichzelf weg, hij stroopte zijn mouwen op, joeg tegenstanders af en pikte geregeld zijn goaltje mee.

Waarmee gezegd is: Klaassen is géén Ziyech. Die laatste was in staat om altijd kansen te creëren, voor zichzelf of voor anderen. Zijn statistieken bij Ajax, zowel in de eredivisie als in Europese wedstrijden, waren fenomenaal. Veel van zijn medespelers profiteerden van zijn inzicht en zijn traptechniek, niet in de laatste plaats Quincy Promes.

Diezelfde Promes liep er zondagmiddag tegen FC Groningen wat verloren bij, op de plek die Ziyech voorheen innam. Maar Promes kwam niet uit de verf tegen een tegenstander die de rijen hermetisch gesloten hield. De Oranje-international is ook meer een afmaker dan een voorbereider. Geen man van de briljante passes of een kunstenaar in de kleine ruimte.

Harmonie

Dat zet de komst van Klaassen ook wel in een vreemd perspectief. Hij zou op dit moment op alle drie de middenveldposities kunnen worden geposteerd, maar het lijkt op voorhand lastig om daar twee spelers bij te zetten die voor de perfecte harmonie zorgen.

Trainer Erik ten Hag kiest tot dusver voor de creativiteit van Ryan Gravenberch, de Mexicaanse hardheid en speldiscipline van Edson Álvarez en het scorend vermogen van Promes. In de voorbereiding liep het als een trein – ook met Dusan Tadic, Zakaria Labyad en Antony in de voorste lijn – maar na vier competitiewedstrijden moet Ten Hag terug naar de tekentafel. Ajax heeft te veel moeite om de weg naar het doel te vinden tegen teams die zich ingraven.

FC Groningen deed dat overtuigend. De ploeg trok een stevige muur op en sloeg kort na rust zelf onverwacht toe (doelpunt Remco Balk). Ajax was niet in staat een tempo te versnellen. Er zat geen diepgang in het spel, het was ideeënloos en soms zelfs futloos. Met twee invallers in de punt van de aanval, Klaas-Jan Huntelaar en Lassina Traoré, raakte de ploeg in de slotfase nog wel twee keer de lat, maar het was too little too late.

Onduidelijke rol

Welke rol Klaassen kan spelen in het meer verfijnen van het combinatievoetbal is onduidelijk. Wellicht dat Mohammed Kudus (zondag geblesseerd) daar een belangrijke bijdrage aan kan leveren. Maar misschien moet Ten Hag ook kijken naar zijn aanvalslinie, waarin spits Labyad het moeilijk heeft. En de trainer zal moeten afwegen of hij niet vaker een beroep moet doen op spelers die nu een bijrol vervullen, zoals Jurgen Ekkelenkamp, Noa Lang en David Neres.

Ten Hag heeft even de tijd om over oplossingen na te denken. De komende twee weken staan in het teken van interlandvoetbal. Op zaterdag 17 oktober hervat Ajax de competitie thuis tegen Heerenveen. In die wedstrijd kan Klaassen zijn rentree maken in de Johan Cruijff Arena. Benieuwd op welke positie hij staat en door welke spelers hij wordt omringd.