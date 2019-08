David Neres: ‘De samba in Amsterdam gaat door’

David Neres maandag op de training in het stadion van Apoel Nicosia. Beeld SOCCRATES/BSR Agency

Je moet het leven vieren. Laat dat maar aan ­David Neres over. Het kampioenschap, de bekerwinst – het dak is er wel een paar keer af gegaan. ‘Ik zet herres, ik zet herres, op die flank met David Neres.’

Het seizoen 2018-2019 was er een om nooit te vergeten. Het seizoen van de Europese wederopstanding van Ajax én van de internationale doorbraak van Neres (22). De kleine Braziliaan was aanvankelijk niet altijd zeker van een basisplaats onder trainer Erik ten Hag maar toch ­weigerde de club de snelle vleugelspeler in de winterstop aan het Chinese Guangzhou Evergrande te verkopen. Dat bleek de juiste keuze.

Onzekerheid

Tussen alle hoogstandjes en hoogtepunten bij Ajax door volgde in maart de ultieme beloning: Neres kreeg een uitnodiging van bondscoach Tite voor twee oefeninterlands met Brazilië. “Elk kind, elke voetballer in mijn land droomt van de seleçao. Dat is het hoogste, het mooiste.”

In de eerste wedstrijd tegen Panama bleef hij op de bank. In het duel met Tsjechië, in Praag, werd Neres bij een 1-1 stand door Tite van de bank gehaald. “Ik schrok. Maar ik dacht meteen: nu moet ik klaar zijn. Of ik zenuwachtig was? Poeh. Voor de wedstrijd had ik last van maagkrampen in de kleedkamer.”

Het werd een invalbeurt met een gouden randje. Neres leverde de assist op Gabriel Jesus voor de 2-1 en bereidde met een listig hakballetje ook het derde doelpunt voor. Deze zomer nam Tite hem op in de selectie voor de Copa América.

De Braziliaanse internationals hebben Neres omarmd, zoals zijn ploeggenoten bij Ajax dat ook hebben gedaan. Hij is vrolijk, ronduit grappig, een bindende factor. In zijn voorstelrondje bij de nationale ploeg kreeg hij de lachers op zijn hand. Hij vertelde droogkomisch dat hij een telefoontje van de bondscoach niet opnam omdat hij zijn nummer niet herkende. “Maar ik heb zijn nummer opgeslagen, dus nu kan hij mij gewoon bellen.”

Lisandro Martinez en David Neres (C) tijdens een trainingssessie in aanloop naar de wedstrijd tegen het Cypriotische Apoel Nicosia. Beeld Katia Christodoulou/EPA

Toen moest Neres een liedje zingen. Het werd Insegurança van de zanger Pixote. “Omdat ik me onzeker voel.” En weer lag het zaaltje met voetballers dubbel van het lachen.

Want als Neres nou iets níet uitstraalt, is het onzekerheid. “Maar toch is het vreemd om ineens voor zo’n groep met al die grote voetballers te staan en te vertellen wie je bent. ‘Ik ben David Neres, ik kom uit São Paulo, en ik speel voor Ajax.’ Ja, dat wisten ze natuurlijk wel.”

De Copa América werd voor Brazilië een groot succes. Het toernooi in eigen land werd gewonnen. Neres begon als basisspeler, maar die plek was hij na twee duels kwijt. De concurrentie is moordend, met spelers als Éverton en Richar­lison. En dan waren Neymar en Vinícius Júnior er vanwege blessures niet eens bij. Maar Tite houdt geloof in Neres. Hij heeft hem voor de komende interlands alweer geselecteerd.

Topvorm

Het moet ook een feest zijn om Neres in de ploeg te hebben, zowel binnen als buiten de lijnen. Dat Ajax erin is geslaagd de aanvaller met een flinke salarisverhoging nog minstens een jaar te houden, is knap. Clubs als Manchester United en Atlético Madrid lagen op de loer. “Maar ik waardeer hoe ik ben behandeld door Ajax, het vertrouwen dat ik heb gekregen. Van de directie, van de staf, van mijn medespelers. Ik hou van de club, ik voel me goed in de stad. De samba in Amsterdam gaat door. Veel andere spelers zijn ook gebleven. Dat speelt ook mee. We hebben zoveel plezier met elkaar. Als voetbal werk is, kun je niet presteren. Als je kunt lachen met elkaar, kun je ook vechten voor elkaar. Voetbal moet een feest zijn.”

Langzaam hoopt Neres zijn topvorm te hervinden. Hij keerde 29 juli pas terug op het trainingsveld na een vakantie van drie weken. Hij viel een paar maal in, speelde thuis tegen Paok (3-2) alweer 78 minuten mee en maakte zaterdag als invaller tegen VVV zijn eerste doelpunt.

Vorig seizoen

Maar van Neres zelf mag het wel wat sneller gaan allemaal. Hij wil voetballen. Zo vaak en zo lang mogelijk. Zijn doel is om dit seizoen met Ajax hetzelfde te bereiken als vorig seizoen. Kampioen worden, de beker winnen. “Alleen in de Champions League moeten we het beter doen.”

Hij lacht en laat een stilte vallen. Met uitdagende blik: “Je vraagt toch wat mijn doel is?”